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الفتح والحشد وأمريكا..!


 

علي عبد سلمان ||

 

مثلما اكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري مرارا ان المسؤولية التاريخية تكمن في إخراج القوات الأجنبية من العراق. و"إن استقرار العراق وازدهاره لن يكون بوجود الاحتلال الامريكي الذي ينفذ اجندات صهيونية".

إن عبثية وجود القوات الامريكية وخطرها على امن واستقرار العراق اصبح أمرا مفروغا منه،  لأأنها تريد ان يبقى العراق مضطرباً وساحة للصراعات ، لذلك على الحكومة ان تلتزم بالمنهاج الحكومي الذي تم التصويت عليه في البرلمان كشرط من شروط منح الثقة للحكومة وان يتم اخراج القوات الاجنبية خصوصاً الامريكية فوراً وبدون مماطلة او تسويف فلقد مر على تشكيل الحكومة وقت طويل، وهي ترواح في مكانها ولا عذر لها في هذا الموضوع وان استمرار جلسات الحوار دون نتيجة امر عبثي ونعتبره تسويفاً ومضيعة للوقت .

فإنه يتعين على جميع العراقيين والجهات الحكومية الى الضغط بتجاه اخراج الاحتلال الامريكي الذي لايوجد لديه اي سند قانوني او شرعي للتواجد على الاراضي العراقية.

أن المسؤولية الوطنية والتاريخية الحالية هي اخراج القوات الاجنبية من العراق.

اما الأصوات المغرضة المشبوهة المبحوحة، التي تطالب بحل الحشد الشعبي، فإنها "مطالبات مرفوضة تماما والحشد عنوان للكرامة..

أن محاولات كسر هيبة الحشد، والنيل من شعبيته وعلاقته بالأمة، ستواجه بحزم من قبل الجماهير العراقية عموما، وجماهير  الفتوى المباركة خصوصا، وفي طليعتها جماهيرتحالف الفتح التي تمثل قطاعا عريضا من الجماهير العراقية، لأن من يريد كسب هيبة الحشد تحت أي حجة، فإنما يسعى  هو لتقويض الدولة، وهذا أمر غير مسموح به وطنيا.

ان الحشد الشعبي هو المدافع عن العراق ووحدته وسيادته جنباً الى جنب القوات المسلحة والاجهزة الامنية وعليه وندعو ابناءنا في الحشد الشعبي الى ان يكونوا كما عرفناهم مثلاً اعلى في الالتزام بالقانون والابتعاد عن كل ما يسيء الى صورة هذا الكيان المقدس.

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