هل الحكومة الخفية تمثل الشر؟!

سامي جواد كاظم ||

تتردد هذه الكلمة (الحكومة الخفية) كثيرا عبر وسائل الاعلام وعبر مؤلفات وابحاث لتؤكد سطوتها على العالم ولكثرة ما كتب عنها العجيب يقولون عنها خفية فاحد الطرفين غبي اما الخفية او من يتحدث عنها ؟ توقف الا يمكن ان الطرفين متفقان على هذه المسرحية ؟ نعم كل شيء جائز ضمن الوضع الجائر ، بينما المنطق هو اللغة الاقرب الى العقل ، فالفطرة العقلية تقول هنالك خير وهنالك شر يعني هنالك اخيار وهنالك اشرار ، من يشخصهما ؟ اعمالهما هي من تشخصهما ؟ فالشر هو مجرم قاتل للابرياء ، الشر هو من يحتال على الشعوب ، الشر من يكذب في وسائل الاعلام ، الشر من يحرض على الحروب ، الشر من يغتصب الاراضي بالقوة ، الشر من يزني ويلوط ، الشر من ينكر الله عز وجل ، بقي امر مهم هل الشر يعلن عن شره علانية ام يتخذ الخير برقعا له ؟ الاثنان جائزان ، لكن الامر المقزز هي الادوات التي تقوم بهذه الادوار الشريرة .

العالم اليوم لا يحتاج الى من يخفي افعاله الشريرة لاسيما بعد ان تفكك الاتحاد السوفيتي سنة 1992 ، فكانوا يمارسون اعمالهم الشريرة جميعهم بمسميات مخالفة لشرهم الان اصبحت واضحة واعلنها جورج بوش الابن عندما قال بدات الحروب الصليبية ، ولان اغلب شبابنا للاسف غير مطلع على حقيقة هذه الحروب ولكن صورتها تتمثل بكل صور الشر الذي ذكرناها انفا ، ولان الاستهتار بلغ الزبى لا يوجد في العالم محاكم نزيهة ولا حكام لهم كرامة حتى يقاضون هذا المجرم على ما فعله في افغانستان والخليج ويا اسفي على ضعف المسلمين الذين ينتظرون قضاء الله فيه ،

يذكر الدكتور احمد الطحان في كتابه عولمة الارهاب بعض اسماء عناصر الحكومة الخفية الشريرة منهم شارلوت ماير المولود سنة 1770، انسيلم المولود 1773، ازابيلا ولدت 1781، جيمز (جاكوب) ولد سنة 1792 وتزوج بنت اخيه سالومون وتوفي سنة 1868ـ زواجه من بنت اخيه يعني انهم يهود ـ .

هؤلاء عبثوا في اوربا قبل ان يعبثوا في الشرق الاوسط وحتى تنقل اوربا ارهابهم الى دول اخرى اغتصبوا فلسطين لتكون دولة لشرهم بعيدة عنهم ، وحتى الثورة الفرنسية التي يتغنى بها المغفلون هي عمل ارهابي من صناعة الحكومة الخفية ، والسؤال المهم من اين لها هذه القوة هذه الحكومة الشريرة ؟ قوتها في الاقتصاد بالدرجة الاولى والاعلام الدرجة الثانية ، وبقية مستلزمات العمل الشرير هي اسلحة بيد ادواتها من حكام واغبياء ، فكل دولة تفكر بالاستقلال الاقتصادي والذي يتبعه استقلال سياسي وسيادي وهيبة وكرامة تعمل الشريرة على محاربتها بشتى الوسائل حتى وان كانت غير شرعية لانها تعلم الكل جبناء لا يحاسبها على ما تفعل بسبب ما تملك من قو اقتصادية في العالم .

ودائما المسلم صعب المراس بسبب ما يعتقده من معتقدات اسلامية يكون مستهدف من قبلهم فكيف به اذا اصبح مستقل اقتصاديا ؟ ومن هنا ترى هؤلاء الاشرار يستهدفون المرجعية الشيعية في النجف لانها مستقلة تمويليا ولا تخضع لاحد مهما كان والامر ذاته ينطبق على ايران فانها مستقلة اقتصاديا وتطورت صناعيا فاصبحت مستهدفة من الاشرار .

بالنتيجة قد تملك الحكومة الخفية ما تريد الا انها لا تستطيع ان تملك ما يملكه المسلم من كرامة اسلامية ـ اتحدث عن المسلم الحقيقي ـ وليس المسلم الذي يبيع شرفه وحتى ... من اجل المال ـ .

اليوم نعيش حياة فيها انفصام شخصية نستمع الى الاخبار ونعلم انهم يكذبون ، نلتقي في اجتماعات ونعلم انها حبر على ورق ، وننتمي الى منظمات ونعلم انها مسيسة وخاضعة لجهات شريرة ـ الامم المتحدة انموذجا كبيرة ، وجامعة الدول العربية انموذجا صغيرا ـ نعلم من يقتلنا ونصدق ما يقوله ، عبروا البحار والمحيطات بعدتهم وعددهم وقتلوا الافغان والعراقيين ويقولون نحن حررنا افغانستان والعراق وهنالك اغبياء يصفقون لهم .

ضبط النفس وترك الملذات وتمتين الاقتصاد بما منحنا الله عز وجل من خيرات نتمكن من ان نصبح حكومة العالم العلنية المسالمة والمحبة للخير .

مجرد قطع العلاقات مع الاشرار فقط وعدم التعامل معهم ومع من يؤيدهم دون اشعال الحروب تكفي لان يتداعى الشر ولكن متى تصحو ضمائر الحكام العملاء ويتحقق السلام .