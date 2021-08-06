المقالات

أشاوس تشرين الداخل, وعلوج تشرين الخارج العملاء

65 2021-08-06

 

حسن المياح ||

 

أبطال التظاهر العراقي الوطني المؤمن الكريم في الداخل , ليس هم العملاء المأجورين , المستعبدين , المنفلتين , السائبين , الضائعين في التيه , بلا إنتماء وطني صادق نظيف طاهر المتجوكرين , المستمطين لأجندات الإستكبار والإحتلال والإستعمار في الخارج .

هؤلاء المتظاهرين الأشاوس الأبطال المؤمنين الوطنيين في الداخل..ليس هم العملاء الدخلاء وإن ملكوا  أولئك الغرباء ورقة بطاقة الجنسية العراقية زورآ وخداعآ , وتمويهآ وتدجيلآ , وتدليسآ وتلبيسآ , الذين يخدمون الماسونية الصهيونية , والإستكبار الإميركي الصليبي الكافر المجرم في تمرير أجنداته عمالة سافلة مجرمة , وتبيري أفعالهم الإرهابية المستكبرة الوحشية المتعجرفة المستكبرة إحتلالآ جاهلآ , وإستعمارآ إرهابيآ متسلطآ بالعنف والإعتداء الوحشي المجرم , ونهبآ للخيرات والثروات.

شتان بين الإثنين وفرقآ وإختلافآ , وإفتراقآ وتناقضآ , وتقابلآ وتضادآ.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
نموذج ديموقراطي من رحم اسلامي
المطلوب انتخابات توحد الوطنيين
فنتازيا نقاشية..!
العمالة السورية تغزو المطاعم العراقية
تقديس المدنس وتدنيس المقدس
الانتخابات المبكرة..قميص عثمان يعود إلى صندوقه!!
أشاوس تشرين الداخل, وعلوج تشرين الخارج العملاء
حدثني مسؤول !
اين طبيب الصحة ؟!
حرائق بلا رادع..!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.84
التعليقات
رسول حسن نجم : العراق وايران تربطهما عقائد ومقدسات ولايمكن الفصل بينهما والولايات المتحده تسعى بكل قوتها لهذا الفصل وهو محال.. ...
الموضوع :
صحيفة إسرائيلية: انسحاب بايدن من العراق..وماذا عن مصير (اصدقاء امريكا)؟
رسول حسن نجم : لعل المقصود بالعقل هنا هو الذكاء والذكاء يقسم الى ٢١٤ درجه وكل شخص يقيم تجربه ما حسب ...
الموضوع :
لا صدق في إدعاء أو ممارسة، إلا بإستدلال منطقي
رسول حسن نجم : تعجبني اطروحات وتحليل د. علي الوردي عندما يبحث في الشخصيه العراقيه ولكنه يبتعد عن الدين واخلاقياته في ...
الموضوع :
المستبد بيننا في كل لحظة؟
علاء عبد الامير الصائغ : بسمه تعالى : لا تنقطع رحمة الله على من يرحم الرعية السادة في مجلس الوزراء المحترم والموقر ...
الموضوع :
مجلس الوزراء : موقع الكتروني لإستقبال الشكاوى وتقديم التعيينات
رسول حسن نجم : ان الذين جاؤوا بالكاظمي الى السلطه هم من يتحمل مسؤولية مايجري فهو مجرد اداة لايحترمه الامريكان وهذا ...
الموضوع :
التواجد الاميركي في العراق..انسحاب ام شرعنة؟!
رسول حسن نجم : وماذا نتوقع من العشائريه والقبليه والعوده الى عصور التخلف والجهل وجعل الدين وراء ظهورنا غير هذه الاعمال ...
الموضوع :
بسبب قطع شجرة شخص يقتل اثنين من اخوته وابن اخيه ويصيب اثنين من النساء في بابل
رسول حسن نجم : في واقعنا العراقي المرير بدأ صوت الجهل والهمجيه والقبليه يرتفع شيئا فشيئا وهذا له اسبابه ومنها ١.. ...
الموضوع :
فتاوي المرجعية بين الدليل الشرعي وبين ثرثرة العوام
زيد يحيى حسن المحبشي : مع احترامي لمقام الكاتب هذا مقالي وهو منشور بموقع وكالة الأنباء اليمنية بصنعاء لذا وجب التنبيه ولكم ...
الموضوع :
أهمية ودلالات عيد الغدير
حيدر راضي : مافهمت شي غير التجاوز على صاحب السؤال والجواب غير مقنع تماماً وحتى لو كان غلاماً فهل قتل ...
الموضوع :
الخضر عليه السلام لم يقتل طفلا
نيران العبيدي : اضافة لما تقدم به كاتب المقال اضيف لم اكن اعلم باصولي الكردية الى ان عملت فحص الدي ...
الموضوع :
من هم الكورد الفيليون .. ؟1  
فيسبوك