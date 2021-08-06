أشاوس تشرين الداخل, وعلوج تشرين الخارج العملاء

حسن المياح ||
أبطال التظاهر العراقي الوطني المؤمن الكريم في الداخل , ليس هم العملاء المأجورين , المستعبدين , المنفلتين , السائبين , الضائعين في التيه , بلا إنتماء وطني صادق نظيف طاهر المتجوكرين , المستمطين لأجندات الإستكبار والإحتلال والإستعمار في الخارج .
هؤلاء المتظاهرين الأشاوس الأبطال المؤمنين الوطنيين في الداخل..ليس هم العملاء الدخلاء وإن ملكوا أولئك الغرباء ورقة بطاقة الجنسية العراقية زورآ وخداعآ , وتمويهآ وتدجيلآ , وتدليسآ وتلبيسآ , الذين يخدمون الماسونية الصهيونية , والإستكبار الإميركي الصليبي الكافر المجرم في تمرير أجنداته عمالة سافلة مجرمة , وتبيري أفعالهم الإرهابية المستكبرة الوحشية المتعجرفة المستكبرة إحتلالآ جاهلآ , وإستعمارآ إرهابيآ متسلطآ بالعنف والإعتداء الوحشي المجرم , ونهبآ للخيرات والثروات.
شتان بين الإثنين وفرقآ وإختلافآ , وإفتراقآ وتناقضآ , وتقابلآ وتضادآ.
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