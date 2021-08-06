من هي المرجعيات العراقية المشاركة في مؤتمر مكة؟!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

أصل الصراع والقتل بالدين الإسلامي يعود إلى حقبة حكم معاوية بن أبي سفيان وقبل وجود المذاهب كان المسلمون يتبعون آل البيت ع وطلابهم من الصحابة والتابعين كسفيان الثوري والحسن البصري، نشأت بالشام فرقة

الحشوية، في أحد تعريفاتها، هي فرقة أو مدرسة إسلامية في الحديث، تُسمى أيضا المُشَبِّهَة، أو المُجسِّمة؛ ويعرفهم ابن حزم الأندلسي مستندا إلى من يسميه أبا محمد، بقوله:(هم طائفة تذهب إلى القول بأن الله تعالى جسم) وحجتهم في ذلك أنه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض، فلما بَطُلَ أن يكون تعالى عرضاً، ثبت أنه جسم. وقالوا إن الفعل لا يصح إلا من جسم، والباري تعالى فاعل، فوجب أنه جسم، واحتجوا بآيات من القرآن فيها ذكر اليد واليدين والأيدي والعين والوجه والجنب وبقوله تعالى{ وجاء ربك} و {يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة}.

ويرجع أصل تسمية الحشوية إلى جمعهم حشو الحديث من غير تمييز بين صحيحهِ وضعيفهِ، ويقال لأنهم أتوا مجلس الحسن البصري وتكلموا في السَّقط، وهو الذي لم تتم له ستة شهور في بطن أمه - فأمر بردّهم إلى حشا الحلقة، أي طرفها، فسُمّوا بالحشوية، المصدر تاريخ دمشق الى ابن عساكر.

تبلور بالعهد العباسي قيام الدولة في إقامة مذاهب سنية لإبعاد المسلمين من أئمة آل البيت ع، برز مذهب أبي حنيفة وهو القائل لولا السنتان لهلك النعمان ويقصد السنتان التي درسها عند الامام جعفر الصادق ع ، برز مذهب الأشعري في الأصول، الحشوية يخالفون مذهب أبي الحسن الأشعري في الأصول والاعتقادات، من الحشوية برز مذهب أحمد بن حنبل ومن ابن حنبل برز الحشوي الشامي أحمد بن تيمية مؤسس المذهب التكفيري الذي أسسه مستر همفر من خلال محمد عبدالوهاب وابن سعود بالدولة الوهابية الأولى، كل جرائم القتل التي حدثت في بغداد كانت بسبب الحنابلة، مع بروز الوهابية أصبحت كل جرائم القتل والتفخيخ والكراهية من تنفيذ الوهابية، ولولا المال السعودي والقطري والاماراتي لما انتشرت الوهابية وانتشر الإرهاب بالعالم، تم استضافة اشخاص بدون ذكر أسمائهم في مكة اسموهم في ملتقى المرجعيات العراقية، عُقد هذا الاجتماع امس في مكة المكرمة أمس، وحذر من وباء الطائفية، داعياً إلى ضرورة فتح قنوات للحوار البناء، لدينا مثل شعبي عند اهل الانبار يقول إذا

سلمت من عيد مايجيها من بعيد، اقول الى الدكتور محمد العيسى، الأمين العام لرابطة العالم الإسلامي، إن كلمتك أمام الملتقى، وقولك إن الطائفية لا تعدو كونها دخيلة على قيم الدين والوطن، كيف دخيلة وانتم تتبنون وتنشر وتنشرون عقائد ابن تيمية في منهاج السنة توجد ٣٠٠ فتوى في تكفير الشيعة بالاسم الصريح، محاربة الإرهاب والتطرف عنوان فضفاض الكل يدعي انه يحارب الارهاب والتطرف بما فيها الدول الناشرة للارهاب والكراهية والتطرف والدول الداعمة لهؤلاء من الدول الاستعمارية الكبرى لتحقيق مكاسب عجزت عن تحقيقها في القتال المباشر بسبب دخول الأسلحة النووية، حتى بائعات الهوى يتكلمن بكلام جدا جميل عن الشرف والقيم وحتى من يكن العداء للاسلام يرفع شعار العلمانية والليبرالية لخداع البسطاء من الناس، نتمنى ان محمد العيسى تكف رابطته عن ارسال مشايخ لنشر التطرف في افريقيا وغيرها لقتل المسلمين الشيعة، نتمنى من العيسى وعلماء الوهابية الكف عن تكفير مواطنيهم الشيعة في الأحساء وغيرها، تصرفات الوهابية ونظامهم السياسي الحاكم بالخليج عكس كل هذه الشعارات، انا شخصيا سجنوني اربع سنوات بدون اي ذنب سوى انتمائي المذهبي، اعطونا اسماء ملتقى مرجعياتكم لكي نعرف من هم هؤلاء.

أيضا الإعلام البدوي الخليجي الحاقد الذي يوميا يشتم العراق الجديد لأسباب مذهبية تحدث عن استقبال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي السفير العراقي الشلال وأيضا كالعادة وجهوا دعوة بدوية كالعادة للعراق بتجفيف منابع الإرهاب، عن أي منابع يتكلم هؤلاء والإرهاب منبعه من مملكتهم، وفي الحقيقة المتابع الى الإعلام البدوي الخليجي يصيبه الإعياء يرفعون شعارات محاربة الإرهاب وهم من يدعمون الإرهاب، يرفعون شعارات تدعم الديمقراطية في سورية والعراق وهم يحكمون بلدانهم حسب توصيف وزيرة خارجية السويد في اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة لمناقشة حقوق الإنسان بالقول انهم يحكمون شعوبهم بعقلية العصور الوسطى، كل الحركات الشيوعية واليسارية والشعوبية تنطلق من مدارس فكرية عالمية.

الارهاب ذو الصبغة الإسلامية المتفشي والمنتشر في كل اصقاع العالم العربي والإسلامي وفي اماكن تواجد الجاليات الإسلامية في دول العالم منبعه مدارس الوهابية السعودية.

نحن نعيش في مناطق المشرق العربي وقريبين من منابع الإرهاب للأسف يحاول قادة الخليج يلبسون ملابس يدعون أنهم يحاربون الإرهاب وفي الواقع العملي هم يحاربون جميع القوى التي حاربت وتصدت للإرهاب الوهابي التكفيري في العراق وسوريا ولبنان واليمن لأسباب مذهبية، قرأت خبر ينقل تأكيد الدكتور نايف الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على أن أمن واستقرار العراق من أمن مجلس التعاون، مشيداً بالجهود الكبيرة لحكومة مصطفى الكاظمي، رئيس مجلس الوزراء في العراق، لتعزيز الأمن والاستقرار في العراق.

وأكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، على دعم دول المجلس للعراق في حربه ضد الإرهاب وتجفيف منابعه، جاء ذلك خلال استقبال الأمين العام الدكتور خالد الشلال، القائم بأعمال سفارة جمهورية العراق، يوم الأربعاء، بمكتبه في مقر الأمانة العامة في الرياض.

أقول لهذا الدكتور منابع الإرهاب مصدره مدارسكم الدينية والمدنية التي تتبنى فكر الوهابية وكل العصابات الارهابية بالعالم نتاج مدرستكم الوهابية وإمام المفخخين هو إمامكم أحمد بن تيمية وابن عبدالوهاب، بكل الأحوال الخلل بالعراقيين لدينا للأسف مكونات باتت أدوات رخيصة تنفذ جرائم القتل والذبح والتفخيخ في أكذوبة سيطرة الشيعة وايران وهم يعلمون جيدا لاوجود ايراني وإنما هناك مشاركة للشيعة في ادارة الدولة العراقية لا أكثر.

تم تقديم شخص اسمه ضرغام كمرجع وزعيم عربي أصيل وعاث في مدننا حرقا قبل عدة أيام ضرغام المكنى في الصرخي طلب من مناطق الأنبار وتكريت في رفض الحلبوسي لكونه سارق الاعلام البعثي وصفه ذيل الى ايران والفرس والعجم.

بكل الأحوال تنظيم السعودية لمؤتمر يضم ما هم يسمونه في المرجعيات العراقية، نحن كعراقيين نعرف من هم المراجع أصحاب الكلمة المسموعة والمحترمة بالعراق، الناس والساسة والحكام يذهبون للوقوف على أعتاب المرجعيات، لا يوجد لدينا مراجع يقفون على أبواب الملوك والحكام وإنما المراجع الأجلاء يقف ببابهم الساسة والحكام، أكيد هؤلاء الذين استضافوهم في مكة دفعوا لهم ملايين الدولارات مع وجود تميز في العطاء، السني له عشرة أضعاف الشيعي الذي حضر مؤتمرهم البائس، يفترض إصدار قرار يتم بموجبه بمصادرة الهدايا التي يهبها حكام الخليج لكل الساسة والزعماء الذين يذهبون لدول الخليج، يوجد قانون أمريكي يتم مصادرة الهدايا من المسؤولين إذا تجاوز سعر الهدية 380 دولار وعندي مقال حول هذا الموضوع حول فضيحة نشرت حول اخفاء وزير خارجية إدارة ترامب بامبيو قارورة خمر ويسكي هدية من اليابان سعرها 5400 دولار، لا ننتظر خيرا من مؤتمرات السعودية الداعمة للطائفية والكراهية، بنفس يوم إجتماع هؤلاء بالرياض يوم الأربعاء تم قطع رأس مواطن شيعي من الاحساء بحجة الخروج على ولي الأمر والاعتقاد أنه قد يؤسس مجموعة مسلحة، قطع رأس ضحية مبني على الاعتقاد، ولم يتم مسكه وهو متورط بالتفخيخ والقتل، كل من حضر فهو إما امعة غبي أو مرتزق، متى ما السعودية قامت بحذف فتاوى التكفير من مناهج الدراسة واعتبرت الشيعي مسلم محترم دمه وماله عندها يمكن أن نثق بدعوات السعودية.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

5/8/2021