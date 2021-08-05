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*وين الملايين؟؟!!*


*كتب ابو سلام الثوري*

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اين الجموع التي سارت كالقطعان تحرق كل ما يواجهها؟؟!!

اين من كانوا يريدون وطن؟؟

اين ذهبت خيمكم؟؟

اين ذهبت ام السيّاح التي تخبز وتوزع مجانا للثائرين؟؟

اين غسالات ثياب المتظاهرين؟؟

اين اختفى جبل احد؟؟

اين ذهب المطربون؟؟

اين ذهب الراقصون؟؟!

اين ذهبت ريش الرسامين؟؟!

اين الراقصات في الشوارع؟؟

اين السكارى وقيئهم؟؟

اين الباچة في الفجر؟؟

اين الخمور في السحر؟؟

اين الي استهزأوا بالحسين؟؟؟

اين الخيم تحت الجسر؟؟!!

اين طلاب المدارس العاطلون عن الدرس؟؟!!

اين اختفى الناشطون والمدونون؟؟

اين الالاف؟؟!!

اين ذهبن بنات طارق؟؟؟

اين اختفى نزلاء فنادق البتاوين وشوارعها؟؟

اين اختفى مطلقي المولوتوف على رجال الامن؟؟!

اين اختفت عورات من اظهروا عوراتهم؟؟

اين ذهب من انزلوا للساحات بناتهم؟؟

اين الزحف العظيم نحو البنك المركزي؟؟ا

اين من كان يحرق محلات الناس ان لم يدفعوا الاتاوة ويدعموا الثورة؟؟!

لماذا رجع التكتك الى اطراف المدن والعشوائيات البائسة؟؟!

لماذا عاد الجميع الى صمتهم؟؟ ايكون قد تحققت اهدافهم؟؟

لماذا عاد ابو گذيلة من طلوعه البهي المبارك؟؟!!

لماذا لم تعد الگذلة تسولف؟؟!

لماذا هدأ الصخب فجأة؟؟

من اسكت الشرقية ودجلة؟؟

من قطع لسان مشرق ومهند نعيم وملا دوانم وعفلوگ والوسخ وچمبق لمبق ودوبارة والخرسة والنزاح ستيفن والقذر تقريبا؟؟

هل تحسنت الخدمات؟؟

هل ازداد تجهيز الكهرباء كما كانت ابان الفورة؟؟!

هل وزعت الثروات بعدالة؟؟

هل اخذ كل نصيبه فترك الساحات وعاد لاهله؟؟

هل ارتفعت قيمة الدينار قبال الدولار؟؟!

هل توفرت الوظائف فاختفت البطالة؟؟!

هل اكسيت شوارع المدن؟؟

هل قُضي على الفساد؟؟

هل ابدل الجوز واللوز والحليب بدلا عن العدس؟؟!!

هل امتلأ خزان الباب الشرقي بالبيبسي؟؟

هل تحقق العدل ونحن في غفلة؟؟

هل كان ذلك مجرد حلم ام كابوس؟؟!!

ام ان السفير اطلق الصافرة فاعلن نهاية المباراة وختام السيرك؟؟!

كلا …

فلقد تحقق الهدف، وقُطع الطريق .. طريق الحرير ، واستبعدت سيمنز ، واغرق العراق ظلما وظلاما..

ونُصب الحمار حاكما ..

وصار العميل مستشارا..

وبقي الحمقى يدورون حول انفسهم كثور الناعور!

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