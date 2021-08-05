لا لتزييف الحقائق الوهابية صنيعة بريطانيا..!

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

يحاول المستكتبين من الدولة البدوية الوهابية تزييف الحقائق من خلال القول أن الدولة الوهابية السعودية الأولى عندما أسست وتوسعت في الجزيرة العربية وامتدت إلى أجزاء من العراق والشام، يقول هؤلاء المفترين أصاب السلطنة العثمانية ما يشبه الرعب خصوصاً وهي الحاكمة بأمرها في ذلك الوقت، فعقدت حلفاً غير مقدس مع كل من بريطانيا وإيران للتصدي لذلك الخطر الداهم، ان شر البلية ما يضحك وثائق المستر همفر وزير المستعمرات البريطانية قال نحن من أسس الوهابية واخترنا شيخ يفكر بعقلية بدوية متطرفة مع زعيم قبلي موالي لنا لإسقاط الدولة العثمانية، لم تصل الوهابية للعراق وإنما تم عمل غزوة لكربلاء وتم قتل عشرة آلاف طفل وامرأة من الشيعة في إبادة جماعية، لم تكن العلاقات ما بين الأتراك العثمانيين وإيران بذلك الوقت جيدة، قضية تزوير حقائق التاريخ طبيعة امتاز بها أنصار الإعلام البدوي الوهابي، لم تكن لدى الوهابية دولة ابدا وإنما كانوا مجاميع داعشية تقتل وتسرق خدمة للانكليز الهدف اضعاف واسقاط الدولة العثمانية.

أغرب نكته يقول هذا المستكتب أن تحالف ابن سعود ومحمد عبدالوهاب المزعوم مع القواسم بسواحل الخليج يؤدي إلى قطع الطريق على شركة الهند الشرقية، شيء طبيعي الأتراك العثمانيين يستنجدون في ولاية مصر وتسليم القيادة لمحمد علي باشا، وبسبب استهداف قوافل الحجاج من قبل العصابات الوهابية سارت جيوش مصر وتم تطهير الجزيرة العربية ومحاصرة قرن الشيطان الدرعية وتم أسر عبد الله بن سعود وأرسله ابراهيم باشا الى مصر ومن ثم طيف به في بلاد الشام وأرسل الى اسطنبول ليرى خليفة المسلمين رأيه صدر الأمر في تعزيز المتمرد عبدالله بن سعود بالسيف والخازوق، عندما فتح إبراهيم باشا الدرعية استطاع تركي بن سعود استطاع الفرار وذهب يطلب الأمان من قبيلة شمر ورغم ذلك شكل مجموعة ارهابية تستهدف الجنود الأتراك وتم نفيهم للكويت، كيف الانكليز يدعمون عصابات وهابية لتهديد مصالحهم، هذه كذبة كبرى لايصدقها إلا ساذج جاهل لايفقه شيئا.

وعندما شنت بريطانيا وفرنسا الحرب العالمية الأولى ضد الدولة العثمانية ايضا للاسف خدعوا قادة السنة العرب بالتحالف مع الغزاة ما أشبه اليوم بالبارحة نفس الاحفاد لنفس الاجداد الخونة وجندوا مفتي الحرم المكي شريف علي أن يساند القوات المحتلة وأرسل نجله فيصل ليحتل دمشق ويسلم مفاتيح دمشق للقوات الفرنسية الغازية، الانكليز أرسلوا كل قوات شريف مكة لدمشق ودعموا عبدالعزيز سعود للهجوم على ال رشيد شيوخ شمر والغدر بهم وأباح للعصابات السرقة في سرقة أموال المسلمين في اسم محاربة أهل البدع، مكنوا آل سعود بالسيطرة على الجزيرة العربية وخرج شريف مكة بخفي حنين، من قاتل القوات الغازية الانكليزية في جنوب العراق ووسطه هم الشيعة فقط دون غيرهم، ومن قاتل قوات الغزو الفرنسي في سوريا ايضا الشيعة الجعفرية والعلويين ومعهم الدروز من قادوا المقاومة في سوريا الشيخ صالح العلي شيعي علوي والسلطان الأطرش زعيم الدروز، كذلك بالعراق من قاوم وقاتل هم مراجع الشيعة وأبناء القبائل الشيعية ولنا بالشيخ علي الفضل الخفاجي نموذج تفتخر به قاوم المحتلين ومعه قبيلة خفاجة وكانت مقاومتهم مقاومة باسلة وكذلك بقية القبائل العربية الشيعية الاخرى، وعندما ألف الاستاذ السيد عادل الياسري كتاب جهاد سيد نور الياسري حصل على معظم الوثائق بها شيوخ وابناء قبيلة خفاجة في خوض معارك كبرى في الناصرية وبابل والنجف، نفسه سيد عادل الياسري قال معظم الوثائق تشيد في شيوخ ورجال خفاجة في مقاومة الاحتلال، طالب النقيب كان مقرب للدولة العثمانية لكونه سني لكنه لم يحمل السلاح لمقاومة الاحتلال بل تقرب للقوات البريطانية الغازية ولمن يريد ان يتأكد عليه مراجعة كتاب اطروحة دكتوراة للعبد الصالح المنصف هنري فوستر رحمه الله نشأة العراق الحديث ليطلع على حقيقة ماحدث.

الوهابية آخر الناس الذين يتكلمون عن الوطنية والقيم والأخلاق ومقاومة المحتلين، تاريخ الوهابية القديم والحالي عملاء للاستعمار.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.