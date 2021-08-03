مقال لاحد أختصاصي الباطنيه هو د.توما ايرميا ميخائيل المقيم حالياً باستراليا حول فايروس كورونا

(( في كل صباح قبل ان اغادر الى العمل وانظر الى المراة وارى على وجهي تعب السنين التي قضيتها في ممارسة الطب واقول في داخلي ماذا جنينا من هذه المهنة التي لا يعرف الناس كم هي مكلفة لنا من صحتنا وكم تعبنا لكي نكون اطباء حلم طفولتنا الذي لم يكن لنا حلم غيره . والكلام عن هذا التعب يحتاج الى كتب وليس لمقالة انشرها هنا . ما اريده اليوم هو ان اقول لكم انتم اصدقائي الذين احبكم ومنكم من يحبني ويتابعني ان الحياة رحلة وتمر ولن يحصل الانسان فيها الا ما كتب له وما سعى اليه . نحن نمر في ازمة عالمية خطرة والكل حائر فيها ، يترنح يمينا وشمالا ، لا يعرف طريق لعقله هل يصدق ما يحدث ، هل هناك فعلا فايروس ، هل هي مؤامرة ، هل ناخذ اللقاح ، هل اللقاح امين ، هل ستقتلنا التخثرات الدموية وكان العالم باسره اصبح اسير افكار متناقضة لا يعرف ان يفك شفرتها ووصل الى مرحلة ان يقاد كالخروف الى مذبحة القصاب وهو لا يستطيع ان يفكر ابدا بمصيره واصبح قرار حياته لا رجعة فيه . يا احبابي الكرام واساتذتي الافاضل ، يا اعز الناس الى قلوبنا ، قد يخذلكم الميديا وقد يظلكم الفيس بوك ومنشوراته وقد يفسد عقولكم من هب ودب بافكاره الخطرة وقد ينصحكم من تراه يحبكم الى التهلكة وهو يدعي العارف بكل شيء !! يا ايها الناس ، يا ايها الاحباب ، يا ايها البشر استفيقوا من هذا الظلال وهذا التيه وهذا السبات الفكري ؟ نحن الاطباء اخر من يتنازل عن علمه ، نحن الاطباء اخر من يبيع ضميره ، نحن نبيع حياتنا من اجل ان يعيش الاخرين ، نحن لا نمزح ، لا نمدح انفسنا لنستفيد فنحن جنينا الدنيا وربما الاخرة من اول يوم اقسمنا ان لا نفعل الا ما هو من صالح المريض ، نحن لم ننام سنينا طوال من اجل ان نتعلم ونعلم ونخدم وتركنا عوائلنا واولادنا وحبيباتنا وعشيقاتنا كل حسب لنكون امام سرير مرضانا . طبيعيا لا يحبنا الكل ، طبيعيا لا يصدقنا الكل ، وطبيعيا ان لا يسمع كلامنا الكل !! وهل سمع الكل كلام الانبياء والحكماء والقادة والزعماء !! ولكنني اريد ان اقول قد يكذب الكل الا الاطباء . انا اريد هنا ان اقول ان المشكلة اكبر مما تتصورون ولن تنتهي كما تتخيلون ولن يكون سهلا ان نعود الى حياتنا من قبل كما تحزرون . نحن بطبيعة الحال لنا مصادر نستقي منها علمنا وعليها نعتمد في قراراتنا وعلاج الاخرين وعلى هذه المصادر العلمية نعتمد في ان نزيد من علمنا الموثوق ولن نحيد عنها وان كان هناك استثناء فانا لست هنا بصدده . لكم احبتي اقول .

١-الفيروس حقيقة ثابتة والطبيب لا يهمه مصدره بل كيف نتعامل معه .

٢-الفايروس يتطور ومع الزمن اذا لم نحمي البشرية قد يتطور اكثر ويصبح التعامل معه اصعب .والنوع دلتا المتحور اقرب مثال فهو سريع الانتشار وفترة الحضانة اقصر ويقتل اكثر وحتى الشباب .

٣-حسب منظمة الصحة العالمية الجائحة لن تنتهي لسنوات طوال وربما لن نعود ابدا الى ما قبلها في حياتنا الطبيعية .

٤- اللقاح المتوفر امين الى ابعد مما تتصور ويحميك من ٩٠-٩٥ ٪؜ من المرض ومن الموت المحقق .

٥- الاعراض الجانبية متوقعة مع اي دواء واللقاحات امنة اكثر من الكثير من الادوية التي تتناولها ، وانا سابقا قلت حبوب منع الحمل وادوية اخرى وحتى السفر بالطيران قد يعرضك الى تخثرات الوف المرات اكثر نسبة من اللقاح .

٦-اللقاح يحميك من الموت من المرض الشديد ويحميك من المرض بنسبة تصل الى ٩٥٪؜ .

٧- اللقاح اخذه اكثر من بليون بانواعه والذين حدثت لهم مشاكل ليسوا نسبة تذكر في الطب فهو فعلا اكثر امان من اي دواء اخر وحتى تناول حبوب منع الحمل مثلا

٨- الفحص المستمر في المناطق الموبوءة يكشف عن الفايروس المخفي فارجوك اذهب وافحص حتى لو لم تكن لك اعراض .

٩- لا تتجاوز الارشادات الطبية وتتجاهلها لان ذلك يطول الاغلاق الحالي ويعرض حياتك

وحياة عائلتك الى الخطر .

١٠- ارجوك ثق بمصدري العلمي وهو من اعماق قلبي لك ومن حبي لك كطبيب يريد لك ولعائلتك كل الصحة وللمجتمع السلامة قبل فوات الوان وعندها لا يفيد الندم عندما ترى احبابك يختنقون في العناية المركزة .

الدكتور توما ايرميا ميخائيل .

ملبورن- استراليا))...اسئلة مهمة

- اي لقاح آخذ: كل اللقاحات ممتازة.

- عندي حساسية للپنسلين و السلفا و الادوية الاخرى: مو مشكلة اخذ لقاح، لا يؤثر.

- عندي امراض مزمنة، قلب و سكر و ضغط: اخذ لقاح ابداً لا يتعارض.

- عندي جلطة قلبية او دماغية: اخذ لقاح، ابداً لا يتعارض.

- سمعت بالمنطقة اخذوا لقاح و ماتوا: كل هاي اكاذيب و اباطيل لا تصدقوها، يخدعوكم.

- اكو بالفيسبوك واحد بيطري يدعي انه اختصاص مناعة يحذر الناس من اللقاح: من تتمرض تروح للبيطري لو لطبيب البشر؟، ثانياً هذا مريض بالشيزوفرينيا و ياخذ ادوية شيزوفرينيا من عشر سنوات، تترك نصائح الاف الاطباء و تروح للبيطري ؟؟

- المصاب سابقا" بالكورونا ورة شگد يگدر ياخذ اللقاح؟: عشرة ايام الى اسبوعين بعد اختفاء الاعراض تعتبر جداً كافية لاخذ اللقاح.

- يحتاج اسوي مسحة قبل اللقاح؟: ابدا ما يحتاج اذا ما عندك اعراض.

- اكو لقاح يسوي جلطة؟: اللقاحات كلها سليمة و الباقي خداع اعلامي.

- في حالة رفضت اللقاح، شلون اكدر احمي نفسي؟: لا يمكن حماية نفسك و عائلتك بدون اللقاح.

-ما عندي ثقة بالدولة شلون اخذ لقاح: اللقاح تصنعة اعظم الشركات العالمية و الدولة ما الها علاقة بصناعة اللقاحات.

-اللقاح يسوي عقم؟ : ابداً لا يوجد اي ربط و هذه اكاذيب باطلة

- اللقاح بيه شريحة مال تجسس؟: ابداً مو صحيح و هذا ايضا كذب و باطل يخدعون بيه الناس.

- اللقاح يسوي سخونة و اعراض؟: ممكن تصير اعراض بسيطة لمدة ساعات بس هية ارحم من المرض و الموت بالمرض.

في النهاية: اللقاح ثم اللقاح ثم اللقاح

ثقوا و اعتقدوا اللي يتردد و يعاند اللقاح و يموت وراها بالكورونا حسابة حساب المنتحر

نتمنى لكم الصحة و السلامة.