ايران دولة مواجهة..وسيدة البحر..!

محمد صادق الحسيني ||

العالم يتغير بسرعة ولا فرصة كبيرة امام الطارئين للنجاة من عواقب مغامراتهم ..!

ففي ظل تلاطم امواج البحار مع قواعد الاشتباك الجديدة التي يثبتها الميدان مع كل يوم يمر على محور المقاومة ، تبدو حكومة تل ابيب بقيادة نفتالي بينت اكثر ضعفاً وتخبطاً من اي يوم مضى وتبحث عن اي قشة تنجيها من الغرق..!

جنرالات تل ابيب يحذرونها من اي رد فعل على قصف سفينتها في شمال بحر عمان ، لان الغلبة ستكون حتماً لايران ، كما تزدحم صفحات اعلام العدو الصهيوني بتك التقارير.

وواشنطن تنأى بجنرالاتها عن المواجهة رغم التصريحات السياسية الرنانة، ما يضع واشنطن في حرج من التصعيد الى الحد الاقصى خوفاً من الانزلاق لحرب مفتوحة غير قادرة على سبر ابعادها..!

من ناحية اخرى فلم يعد مهما التوقف طويلاً او الاستماع بالتفصيل الى الشيخ روحاني ووزرائه عن رأيهم باميركا واوروبا والاتفاق النووي الان- يمكن العودة اليها فيما بعد لاخذ العبرة والدروس- بعد ان رست ادارة شؤون البلاد عند قبطان السفينة الجديد الرئيس سيد ابراهيم رئيسي، الذي سينصب رسمياً يوم غد الثلاثاء من قبل قائد الثورة والمسيرة الاسلامية في ايران الامام السيد علي خامنئي في حسينية جماران الواقعة في نهاية شارع فلسطين في العاصمة الايرانية ، والذي سيقدم فريقه الحكومي بعد ذلك بيومين اي الخميس امام مجلس الشورى الاسلامي لنيل الثقة بحضور رؤساء دول ووزراء وممثلين عن عشرات الدول التي قررت ارسال من يمثلها ليس بينها المملكة السعودية( كما قال خطيب زاده ) كما كان قد روج البعض في اشارة واضحة الى الاستقطاب الواضح بين عالم ينهض ويشتد عوده وعالم يتقهقر ويأفل نجمه...!

والادارة الايرانية الجديدة اذن ، وكما يقول المثل: "المكتوب مبين من عنوانه":

تدخل نادي الحكومات بهذا المشهد المتلاطم الذي يوحي للعدو بانها ستضرب بيد من حديد على كل من تسول نفسه الاعتداء على الامن البحري او السيبراني او الميداني الايراني...!

وسواء كانت ايران هي من ضربت السفينة الاسرائيلية في بحر عمان كما يصر الاسرائيليون على اتهامها ، او اي طرف من اطراف محور المقاومة ، فان الرسالة باتت واضحة وهي ان قواعد الاشتباك مع العدو قد تغيرت...!

والذي فهم الرسالة جيداً هم جنرالات العدو الصهيوني الذين نصحوا ولا يزالون رئيس حكومة تل ابيب ، بينت بعدم الانجرار لهذه اللعبة الجديدة لان اسياد البحر سيكونون الايرانيون بلا ريب ، وان تل ابيب ستخسر الرهان ...!

الاميركيون بدورهم ايضاً ، ورغم كل الجعجعة السياسية والاعلامية الهوليودية ضد ايران فان جنرالاتهم هي الاخرى ستتذكر ايام ترامب الاكثر صلافة وتجبراً منهم ، ورغم ذلك كان الجنرال ميلي رئيس هيئة الاركان المشتركة الاميركية قد اصدر اوامره الواضحة بان يعود الجند اليه للتشاور معه قبل اي اقدام يطلبه الرئيس منهم ضد ايران، ما يؤكد تخوف جنرالات واشنطن من اي مواجهة مع طهران...!

هذه العلامات الاولية كما مجموعة من القرائن والاشارات الاخرى تعزز الانطباع بان ادارة الرئيس الايراني الجديد ستكون في قلب المواجهة الاقليمية والدولية المشتعلة على اكثر من ميدان، وهي صاحبة اليد العليا ما يعني انها دولة ممانعة كحد ادنى ان لم تكن دولة مواجهة- هذا لايعني بالضرورة انها دولة حرب- لكن بالتاكيد لن تكون من بين اولوياتها:

- العودة لمفاوضات فيينا باي ثمن كان...!

- ولا المراهنة على عودة واشنطن للاتفاق النووي...!

- ولا انتظار نتائج حوارات طهران - الرياض الامنية التي بدأت في بغداد وتستمر الان في مسقط...!بالمقابل فان حكومة رئيسي ورغم ما ذكر اعلاها فانها ستعمل على اسس وقواعد جديدة في التعامل الداخلي والخارجي اهمها:

- اولاً المراهنة على الداخل ولان القضايا المعيشية هي اولوية الاولويات عند الناس فانها ستقوم بتفعيل مبدأ الاقتصاد المقاوم وزيادة الانتاج الوطني.

- واما ثانياً فان التعامل مع الخارج فسيكون على قاعدة اقصى التعاون والتضامن مع الاخوة والاصدقاء من بغداد الى الى دمشق الى بيروت فغزة فصنعاء، وصولاً الى كاراكاس وموسكو وبكين وكل من يقف بوجه الاحادية الهيمنية الاميركية.

- وثالثاً التعامل بكل حزم وشدة وعنفوان مع اعداء الامة ابتداء بالقاعدة الاميركية المتقدمة التي تسمى" اسرائيل" مروراً بكل معتد اقليمي شرير وصولاً الى رأس محور الشر المتمثل بادارة بايدن المحتالة والمخادعة وغير القابلة للثقة او الاطمئنان .

- ورابعاً التعامل مع سائر دول العالم وقواه الحية بناءً على سلوكهم وسياساتهم المعلنة على قاعدة: سلم لمن سالمنا وحرب لمن حاربنا، والسلام على من اتبع الهدى ....!

العالم بعيون ايران الجديدة سيكون مركز ثقله

الشرق وليس الغرب .

ومثلث الشام والعراق واليمن هو عمود خيمة هذا الشرق العتيد ، ودرة تاجه فلسطين.

وايران سيفه البتار وجيشه الجرار بكل امكانات دولة ولاية الفقيه.

بعدنا طيبين قولوا الله.