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بعيدا عن السياسة..قريبا من السياسة


 

قاسم الغراوي ||

                             

الخبز معجون بالسياسة ، والزيت مطبوخ بالسياسة ،

 والحروب مرتبطة بالسياسة ، والجوع له علاقة بالسياسة ، والظلم تابع للسياسة ، والاقتصاد ذراع السياسة ، وكل ماحولنا حتى القصائد التي نكتبها هي من قهر السياسة .

 عذرا فانا انام واستيقظ يوميا على اخبار السياسة ،

 زيادة الاسعار وطوابير الناس باالانتظار للحصول على مبتغاهم  مرتبط بالسياسة ، والكهرباء والماء والنفط ، وراحة وسعادة الشعوب وقهرها له علاقة بالسياسة .

الخوف والامن والاستقرار وسعر الدولار وقيمة ماموجود في البلاد  تتحكم فيها السياسة .

الحرب والسلام والاعمار والدمار مرتبط بقرار السياسة .

 

سيداتي انساتي سادتي هل في ذهنكم شيء ما نسيته لم يرتبط من قريب او بعيد في حياتنا بالسياسة ، وهل تتفقون معي ان هجرة عقولنا الى الخارج هي بفعل السياسة وانتم هناك في المهجر اينما كنتم  تركتم البلاد بفعل انتكاسات السياسة في بلدانكم .

  ؛ نعم

حينما تمتلك الدول الثروات وتحافظ عليها وتحاول ان تسعد شعبها مرتبط بسياسة ذلك البلد المتزنة ، وحينما تخطط الدول وتدير عجلة الاقتصاد بنهج صحيح ومدروس يحتاج الى سياسة ، وعندما تمتلك الدول قرارا خاطئا وتشن حربآ فان ذلك يرتبط بقرار رجال السياسة ، وحينما يموت الناس في البلاد بفعل الحروب هو بسبب اخطاء السياسة .

الزيت والخبز والطاقة وزيادة الاسعار والافلاس في البلاد والظلام والضياء هو بفعل عامل السياسة التي يتحكم فيه السياسي ويخطا ويصيب في سلطته السياسية .

في غالبية بلداننا العربية والاسلامية وماتمر به من ازمات وديون وتراجع وتبعية هو غياب التخطيط الاستراتيجي والادارة الصحيحة للبلاد ، وعدم هدر المال العام ومحاربة الفساد والنزاهة ، وتطبيق القانون والاهتمام بالتعليم وصحة المواطن كلها تصدر من رجل سياسي يقود البلاد لينهض بها او يدمرها  .

غنية البلاد كانت يهوي بها الى القاع ، او فقيرة يصعد بها للقمة رغم اختلاف الموارد وقلتها وانعدامها

ولكم في دولنا صورة واضحة ناطقة .

وكل المواضيع التي اكتبها الان او  مستقبلا باذن الله بعيدا عن السياسة ولكنها تدور في فلك السياسة

دمتم بسلام وبعيدا عن صداع السياسة .

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