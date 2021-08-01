بعيدا عن السياسة..قريبا من السياسة

قاسم الغراوي ||

الخبز معجون بالسياسة ، والزيت مطبوخ بالسياسة ،

والحروب مرتبطة بالسياسة ، والجوع له علاقة بالسياسة ، والظلم تابع للسياسة ، والاقتصاد ذراع السياسة ، وكل ماحولنا حتى القصائد التي نكتبها هي من قهر السياسة .

عذرا فانا انام واستيقظ يوميا على اخبار السياسة ،

زيادة الاسعار وطوابير الناس باالانتظار للحصول على مبتغاهم مرتبط بالسياسة ، والكهرباء والماء والنفط ، وراحة وسعادة الشعوب وقهرها له علاقة بالسياسة .

الخوف والامن والاستقرار وسعر الدولار وقيمة ماموجود في البلاد تتحكم فيها السياسة .

الحرب والسلام والاعمار والدمار مرتبط بقرار السياسة .

سيداتي انساتي سادتي هل في ذهنكم شيء ما نسيته لم يرتبط من قريب او بعيد في حياتنا بالسياسة ، وهل تتفقون معي ان هجرة عقولنا الى الخارج هي بفعل السياسة وانتم هناك في المهجر اينما كنتم تركتم البلاد بفعل انتكاسات السياسة في بلدانكم .

؛ نعم

حينما تمتلك الدول الثروات وتحافظ عليها وتحاول ان تسعد شعبها مرتبط بسياسة ذلك البلد المتزنة ، وحينما تخطط الدول وتدير عجلة الاقتصاد بنهج صحيح ومدروس يحتاج الى سياسة ، وعندما تمتلك الدول قرارا خاطئا وتشن حربآ فان ذلك يرتبط بقرار رجال السياسة ، وحينما يموت الناس في البلاد بفعل الحروب هو بسبب اخطاء السياسة .

الزيت والخبز والطاقة وزيادة الاسعار والافلاس في البلاد والظلام والضياء هو بفعل عامل السياسة التي يتحكم فيه السياسي ويخطا ويصيب في سلطته السياسية .

في غالبية بلداننا العربية والاسلامية وماتمر به من ازمات وديون وتراجع وتبعية هو غياب التخطيط الاستراتيجي والادارة الصحيحة للبلاد ، وعدم هدر المال العام ومحاربة الفساد والنزاهة ، وتطبيق القانون والاهتمام بالتعليم وصحة المواطن كلها تصدر من رجل سياسي يقود البلاد لينهض بها او يدمرها .

غنية البلاد كانت يهوي بها الى القاع ، او فقيرة يصعد بها للقمة رغم اختلاف الموارد وقلتها وانعدامها

ولكم في دولنا صورة واضحة ناطقة .

وكل المواضيع التي اكتبها الان او مستقبلا باذن الله بعيدا عن السياسة ولكنها تدور في فلك السياسة

دمتم بسلام وبعيدا عن صداع السياسة .