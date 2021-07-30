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الرصانة العلمية وحياة الكادر التدريسي والطلبة


 

الشيخ محمد الربيعي ||

 

اكدنا في مقالات سابقة،  نؤكد الان ان كل الوسائل الوقائية مع متابعتها، و مع التدقيق لن تجعل الكادر التدريسي والطلبة بأمان من الاصابة بالفايروس عند توجه الطلبة  لاداء الامتحانات الحضورية،  سواء الى الجامعات و المعاهد و المدارس.

لانه من المؤكد  ستكون هناك تجمعات لا محال قبل دخول قاعات الإمتحانات و بعدها، و هذا سيجعل  الوضع اكثر صعوبة مما هو عليه لان و اكثر خطورة، و خصوصا مع تزايد عدد الاصابات في الفايروس .

ايها الاحبة ... ان الكارثة  ليس بعدد الاصابات في الفايروس، و انما في عدد الوفيات الذي بدى مخيفا و في تزايد ...

السؤال الذي يجب ان يؤخذ بعين الاعتبار من الاهم الرصانة العلمية  التي لا دخل لها بآلية طبيعة اداء الامتحانات، و انما هي متعلقة بالمادة العلمية فقط، ام احتمال دمار شريحة مهمة من شرائح المجتمع، من اصابة الكوادر التدريسية و الطلبة ؟!!

كنا نأمل من لجنة الصحة و السلامة العليا تكون اكثر جدية في وضع هذا الموضوع من أولويات متابعتها و خططها  .

كما كنا نتوقع من وزارة التعليم العالي و  البحث العلمي و وزارة التربية و التعليم، ان تكونا اكثر حرصا و تشعر بالمسؤولية اتجاه الكوادر التدريسية و الطلبة، و لا تجازف في حياة الكادر التدريسي و الطلبة من خلال  الاصرار على قراراتها بأن يكون اداء الامتحانات لنهاية العام الدراسي حضوريا .

 حيث نرى ان الاصرار على هكذا قرارات غير مبرر، بعد ان كانت طبيعة السنة الدراسية للعام كله من التدريس وإجراء الامتحانات الكترونيا  .

 فهل اداء فقط الامتحان النهائي الكترونيا سيؤدي الى ايقاف عجلة الرصانة العلمية ؟ !!

ان على لجنة الصحة و السلامة العليا، اتخاذ قرارها بسرعة، وخصوصا بدأت الجامعات و المعاهد  بأداء الامتحانات ، و مرحلة الثالث المتوسط و السادس الاعدادي على الابواب

نسال حفظ الكادر التدريس و الطلبة من شر كل وباء و وباء .

نسخه منه الى :

▪️السيد رئيس مجلس النواب المحترم ...تفضل بالاطلاع مع التقدير ....

▪️السيد رئيس مجلس الوزراء المحترم.. التفضل بالاطلاع مع التقدير ....

▪️السيد وزير التعليم العالي والبحث العلمي المحترم ....التفضل بالاطلاع مع التقدير ...

▪️السيد وزير التربية والتعليم المحترم ... التفضل بالاطلاع مع التقدير ...

▪️السيد وزير  الصحةالمحترم ...التفضل بالاطلاع مع التقدير ...

▪️لجنة الصحة والسلامة ....التفضل بالاطلاع  مع التقدير ...

المفوضية لحقوق الانسان ...التفضل بالاطلاع مع التقدير ...

السادة المحافظين المحترمين ... التفضل بالاطلاع مع التقدير ...

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