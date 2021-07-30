المقالات

كذب وتدليس يجب فضحه..!

98 2021-07-30

 

ضياء المحسن ||

 

أخذت بعض الكتل السياسية تلعب على مشاعر المواطن البسيط من خلال الإدعاء بأنها انسحبت من العملية الإنتخابية، فحقيقة الأمر أنهم هم من أشاع الفساد في جميع مفاصل الدولة، من خلال لجانهم الإقتصادية والتي تساوم هذا وذاك من المقاولين، مما نتج عنه عزوف الشركات الأجنبية عن دخول سوق العمل العراقي وإنجاز المشاريع الخدمية المهمة للمواطن العراقي.

 وهم أيضا من قام بتزوير إنتخابات عام 2018، وما يجري في العراق منذ بداية العام 2021 خير شاهد على ما نقول حيث الوضع الإقتصادي المتدهور نتيجة إرتفاع سعر صرف الدولار أمام الدينار العراقي بأكثر من 25% وإرتفاع السلع الأساسية للعائلة العراقية بنفس النسبة، الأمر الذي نتج عنه إنخفاض القدرة الشرائية للموظف بما يزيد على 33%.

حقيقة الأمر ما تؤكد المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات ومفاده (( عدم وجود أي طلب رسمي مقدم من الكتل السياسية التي أعلنت إنسحابها في الفضائيات الى المفوضية العليا)).

كفاكم كذبا وتدليسا ولعبا بمشاعر المواطن.

دمرتم البلد ....

وصلتم بالوضع الإقتصادي الى الدرك الأسفل بلجانكم الإقتصادية

نعرف التواطؤ ما بينكم وبين الحكومة

يومكم اقترب بإذن الواحد الأحد.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
كذب وتدليس يجب فضحه..!
لكي لا نندم مرتين..!
الذهن السني والأمبريالية الإيرانية ..!
قلب الحقائق عند الإعلام الوهابي..
إليكَ في عيد الغدير
الغدير بيعتان وليس واحدة..! 
عبارات التهاني والثبات على الولاية
في وقت سابق قبل ثلاث أشهر..
فوضى قرارات الحكومة العراقية المخالفة للدستور.. وزارة البيئة انموذجاً
ماهكذا تورد الابل ياحكومة العراق
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.85
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
الموسوي : احسنت النشر ...
الموضوع :
لطم شمهودة ..!
ضياء عبد الرضا طاهر : عزيزي كاتب المقال هذا هو رأيك وان حزب الله ليس له اي علاقه بما يحصل في لبنان ...
الموضوع :
واشنطن تُمهِد الأرض لإسرائيل لضرب لبنان وحزبُ أللَّه متأَهِب
MOHAMED MURAD : وهل تحتاج الامارات التجسس على هاتف عمار الحكيم ؟؟ الرجل ينفذ مشروعهم على ارض الواقع بكل اخلاص ...
الموضوع :
كيف يعمل برنامج التجسس بيغاسوس لاختراق هواتف ضحاياه؟
محمد : من الذي مكن هذا الغبي من اللعب بمقدرات العراق....يجب ان يعرف من هو مسؤول عن العراق والا ...
الموضوع :
بالتفاصيل..مصدر يكشف خطوات تفكيك خلية الصقور بعد عزل رئيسها ابو علي البصري
ابو محمد : لااله الا الله انا لله وانا اليه راجعون لاحول ولاقوة الا بالله العلي العظيم الهي ضاقت صدورنا ...
الموضوع :
الوجبات..المقابر الجماعية..!
محمد ضياء محمد : هل يوجد تردد ارضيه تابعة للعتبه الحسينيه على قنوات ارضيه لو تم الغاءها اذا احد يعرف خلي ...
الموضوع :
قريبا .. العتبة الحسينية المقدسة تطلق باقة قنوات أرضية لـ "العائلة"
Sarah Murad : اين كانت وزارة الخارجية من الاهانات التي يتعرض لها العراقييون في مطار عمان في الاردن وتوجية الاسئله ...
الموضوع :
وزارة الخارجية العراقية تكشف تفاصيل ما حصل في مطار الحريري بلبنان
Zaid Mughir : خط ونخلة وفسفورة. الغربان السود فدانيو بطيحان لا تطلع بالريم والكوستر لا ياخذوك صخرة. هيئة النقل مال ...
الموضوع :
فاصل ونواصل..كي لا ننسى
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
فيسبوك