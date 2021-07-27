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الى البعض من الفتح..!


 

محمد صادق الهاشمي ||

 

  نوجه كلامنا هذا الي البعض من الفتح بعد ان  تاكد لنا ليس كل الفتح مع هذا البيان غير المدروس.

ومعروف من هي الجهة داخل الفتح التي تسعجل الاحداث دوما، فهم من كتب البيان وبعضهم  اصدر بيانا باسمه منفرداولم يكتفى في بيان الفتح العام .

 البيان الذي صدر عنكم ايها البعض تاييدا لمخرجات الحوار الامريكي العراقي كاشفا عن نقص في الحكمة السياسية وغياب الروية والدقة  والى ضعف التشخيص؛ لان تاييدكم لامبرر له كون الحوار سار بذات الاتجاه الذي حددته الولايات المتحدة الامريكية، ولم يتغير شيء مما يجعل موقفكم متناقض بين الرفض الموكد قبل يومين وبين الموافقة والمباركة بعدها، مع عدم مايبرر تغيركم لموقفكم.

ولو انكم صبرتم وتريثم حتى تتجلي الامور لكان افضل لكم وابلغ في الحكمة والدراية واعمق في فهم الاحداث واكثر استقرارا في الخطوات  وحتى لاتبدوا مواقفكم متناقضة امام امتكم وجمهوركم .

ماذا تقولون لامتكم حال عدم غلق امريكا لقواعدها ولاتقليص عديدها ؟.

علي اي شي اعتمدتم في بيان التاييد لمخرجات الحوار الامريكي العراقي  وامريكا واضحة في  الاصرار والاعلان على البقاء والتمدد وتوسعة الصلاحيات .

فلماذا تويدَون عملا يجعلكم تتحملون وزر غيركم؟.

 من هنا وجب منا - نحن النخب والاقلام-  التذكير فليس من المناسب لكم هذا التناقض، فاما ان تسيروا بنفس اتجاه الاخرين من الاحزاب التي ترى في الحوار مع امريكا مصلحة ويكون موقفكم واضحا امام امتكم، واما ان يكون لكم موقف ثابت  واهون واضعف الايمان الصمت الى ان تنجلي غبرة الاحداث وهذا ما يوجبه العقل.

ومن هنا اردنا تذكيركم  عسى ان تنفع الذكري وان الرجال كلمة.

والله تعالى وراء القصد.

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