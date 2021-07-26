التعفير لا يكفي لسلامة الطلبة..

الشيخ محمد الربيعي ||

كل من وزارة التعليم العالي ، و وزارة التربية الحديث الذي يشغلها و يشغل الاوساط الاجتماعية ، الاستعداد الى اجراء الامتحانات الحضورية .

واللطيف ان هذه الامتحانات هي الوحيدة من القضايا الاختلاط التي لم تأخذ بعين الاعتبار ، ولذلك لم يصدر اتجاهها اي قرار اسوة ببقية التجمعات الصادرة بحقها القرارات و التي صورت و اعلنت انها مخالفة لقرارات لجنة الصحة و السلامه .

والدعوات و التشديد على بقاء التعليم مزدوج و وان تكون الية التدريس الكترونية و الامتحانات حضورية هو ( الرصانة العلمية ) ، التي كان لنا سابقا مقالة خاصة لها بيينا في وقتها تعريف الرصانة العلمية و جملة ما قلناه : هل لها تعريف ثابت و منهجي ، قد لا تجد ، و لكن تستدل عليها من تفكيك العبارة لتصل الى معنى هو انها : الاتزان العلمي للمادة العلمية وان المادة العلمية هي المعلومات النظرية ، و التجارب التطبيقية ، و المتابعة الحسية لموضوع الدراسة و ما يخصه من تحليلات وافيه .

و بهذا السرد تكون تلك الرصانة العلمية متحقق سواء كان الامر الكتروني او حضوري لان الرصانة لا دخل لها بآلية اجراء الامتحانات.

محل الشاهد :

ونحن نسجل ملاحظة و سؤال مهم جدا بهذا الصدد ، الى وزارة التعليم العالي و وزارة التربية مع اجل الاحترام والتقدير الى قراراتهم الصادرة والملحة على ان يكون التعليم مزدوج ، والامتحانات حضورية دون اي استثناءات ومع الرغم من زيادة عدد الاصابات و الوفيات ، انكم ان قمتم بالتعفير ، و اتبعتم كافة الاجراءات الوقائية، وهذا الفرض الكل يعلم قد يقع فيه اخفاقات مهما كنتم متابعين ، السؤال هنا هل فكرتم كيف سوف تمنعوا من اصابة الطلبة اثناء تجمعاتهم خارج الابنية اي قبل الالتحاق بقاعات الامتحانات ؟!!

فنحن على مرئى ومسمع نشاهد ، ان الطلبة قبل الامتحان يتجمعوا قرب المحالات او و يتوزعوا في شارع وما شابه التي هي تكون بالقرب من مواقعهم الدراسية ، وهذه التجمعات اساسها ، اما للقاء او للمباحثة ومراجعة المواد الدراسية ، او للقاء بينهم لتبادل الحديث و بالنتيجة ان الخطورة لاتكمن داخل ( القاعات الامتحانية ) فحسب ، وانما الخطورة الحقيقية بهذا التجمعات قبل الدخول في الامتحان ، فهل منا يضمن للطلبة عدم اختلاطهم من الخروج من دورهم الى قاعة الامتحان ؟!!....

ايها الاحبة في كلا الوزارتين الكريمتين اعتقد اعلان التعفير والتشدد باجراءات الوقائية الصحية ، لضمان سلامة الموقف هي مثالية ، لانكم كنتم ناظرين الى النقطة التي تخصكم ولم تكون هناك نظرة شمولية لكل اطراف الموضوع ، واعتقد على وزارة الصحة و اللجنة العليا للصحة والسلامة ، من الواجب المهني اخذ هذا بعين الاعتبار ....فضلا عن ان طلبة الثالثة المتوسط غير مشمولين حتى بقضية اللقاح .

نحن نتمنى مراجعة القرارات ، وان يكون صدور القرارات مبني وفق النظرة الشمولية ، لنحقق الامان في الاصعدة كافة ، ويكون الامتحان كليا الكترونيا حتى لطلبة الثالث المتوسط .

اسال الله حفظ العراق و شعبه

اسال الله حفظ الطلبة من كل بلاء و وباء