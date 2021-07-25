حديث الكوستر (انتخابات مبكرة)

د. قاسم بلشان التميمي ||

سائق الكوستر فرحان الغضبان قال للعبرية( يابه شنو رايكم بالانتخابات المبكرة) فقال له احد الركاب ويدعى ابو حقي ( عيوني فرحان نحن نريد انتخابات لكن على شرط ان تكون نزيهة وما تتكرر نفس الوجوه )

ثم تكلمت امرأة من العبرية اسمها ام ستار وقالت ( خاله فرحان مثل ما كال ابو حقي يجب عدم انتخاب نفس الوجوه وهذا يعتمد على المشاركة الواسعة والوعي الحقيقي للشعب)

ثم تكلم شاب في العشرين من العمر وقال( الوعي مطلوب والاختيار الصحيح مطلوب )

وانتهت الحلقة بعد ان قال فرحان الغضبان ( يعني افتهم من كلامكم ان التغيير بيد الشعب من خلال المشاركة بقوة واختيار ناس شرفاء وأصحاب كفاءة )

وانتهت رحلة الكوستر على امل ان يكون الشعب بمستوى المسؤولية ويعرف كيف يشارك ويختار صح.