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احذر من الواطي ..!


 

د. حسين القاصد ||

 

منذ أعوام وانا اعاني من عدم انتظام ضغط الدم ، وكلما يرتفع أسأل الطبيب فيجيبني ، الضغط نوعان ، عالٍ  و(واطي) ، ويقولون ان ارتفاع العالي غير مقلق لأنه اساسا مرتفع وعالٍ ، واذا ازداد ارتفاعه عن حده  فذلك نتيجة توتر أو حالة نفسية ، او اضطراب في الوضع العام للشخص.

 هكذا يتحدثون عن ارتفاع الضغط العالي ، أما ( الواطي ) فيحذرون من اي ارتفاع له ، لأن نتائج ارتفاعه غير مأمونة ـ بحسب الأطباء ـ فقد يؤدي الى الجلطة القلبية او الدماغية او كليهما ، وهو يسبب اضطرابا عاماً في ابسط حالات ارتفاعه.

 وهكذا ، كلما عانيت من  ازمة نفسية واختناق أو صداع  ذهبت الى اقرب مكان فيه جهاز لفحص الضغط وسألته عن الواطي ، وحين يكلمني عن ارتفاع العالي وخطورته والقلق منه. اقول له بثقة نفسية واضحة : ان ما أمر به من سوء وأزمة صحية ونفسية هو بسبب انفلات الواطي وارتفاعه دون اية ضوابط ..

لاتستهينوا بالواطي ولاتأمنوه أو تتهاونوا معه .. فهو مدمر حال تمكنه من صاحبه ...!!

كفاكم الله شر الواطي ..

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احذر من الواطي ..!
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