ما قل ودل في الزيارة والسياسة

مجيد الطائي ||

بالتأكيد أنني لست الوحيد الذي ملأ السياسيون العراقيون قلبه قبيحا ومقولة (المصيبة إذا عمّت جماعة تهون ) لها اإستثناء فما نعرف ( شلون تهون .. شوكت تهون ) في فيما يعانيه كل فرد من الشعب من فشل السياسيين وفسداهم وجرائمهم وخيانتهم لله ورسوله وخيانتهم لأماناتهم ولا نستثني منهم . بل السياسيين كلهم جميعاً شلع قلع على رأي جماعة الإصلاح الذين عاثوا في أرض العراق فساداً

وبعد حبيبي أنت يحطون ملح على القيح لما نسمعهم بين فترة وأخرى يسولفون لنا عن الإمام علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه، وأبرمونا بكثرة حديثم عن أخلاق علي وزهد علي.وعلم علي وبطولات علي أمير المؤمنين. وإذ نحن نقترب من عيد الولاية عيد الله الأكبر وعيد رسوله صلوات الله عليه وعيد المؤمنين وأميرهم عليه السلام ..

وكالعادة سيرقص السياسيون من جديد على حراحنا وبالتزامن مع قرب الإنتخابات وكلما أراهم يتصافحون بالدعاء ( الثبات على ولاية أمير المؤمنين ) أتذكر سالفة من سنين كنت أتجنب أسولفها .. لكن اليوم أريد أن أخرجها شقشقة صغيرة تهدر ماتظل بقلبي وتمرده .

السالفة:بعد أن قدمت رباطها:

فد يوم رحت لزيارة الأمامين الكاظم والجواد عليهما السلام نسأل الله يرزقنا العودة لزيارتهما

وكان كالعادة إزدحام وإزدحام شديد - يعني ما لك محط رجل- واني جابني سوء حظي مباشرة خلف شخص بهذا الإزدحام يريد يثبت تدينه وولاءه وإيمانه أكثر من كل أحد وأصر إلّا أن يسجد على عتبة باب الحرم الشريف ويبوسها وجمع كل ما أوتي من قوة ليفسح لنفسه مجالاً لما كان يخطط له فدفع.هذا ووكز ذاك و أزاح من حوله كل ما يعيقه والناس الذين وراءه ( يطبهم مرض ) وبعد التي واللتيا سجد أخونا ولما أنجلت الغبرة طلع بنطلونه نازل .. ونازل نازل يعني الشغلة ما تنستر .. وطلع نصف الكذا .. قصدي إنكشفت مؤخرته اذا صح التعبير - گول لا حبيبي -.

و شوفنا أياها غصبا علينا وقربة لوجه ما ادري منو ....

ولما رجعت قالوا لي الله يتقبل.. شلونها الزيارة

- الحمد لله على هدايته لدينه زرنا ودعينا لكم بس والله اليوم واحد من الزوار جزاه الله خيراً أختصر لي كل الوضع السياسي بالعراق بما قل ودل.