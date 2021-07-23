المقاومة وزيارة الكاظمي لواشنطن

محمود الهاشمي ||

الشيخ الخزعلي :-نحن غير ملزمين بنتائج زيارة الكاظمي لواشنطن ،وليس لدينا الثقة بهذه الحكومة .

لم نجد ان عراقيا واحدا قد انشغل بزيارة الوفد العراقي المكون من (25) شخصية متنوعة الاختصاص برئاسة الكاظمي .بل لم تنشغل وسائل الاعلام المحلية بذلك ،ومعها العربية

وكل الذي وصلنا من الاعلام الاميركي ( ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين وعراقيين:

-هناك مخطط لإعلان سحب القوات الأمريكية نهاية العام الجاري.

- بيان وشيك بسحب القوات الأمريكية المقاتلة.

-البيان سيدعو لسحب القوات الأمريكية المقاتلة نهاية العام الجاري.

-البيان سيؤكد أهمية الوجود الأمريكي في محاربة الارهاب.

-الوجود الأمريكي بالعراق سيركز على مساعدة القوات العراقية.)

لاجديد بهذه التسريبات الاعلامية فمثل هذا سمعنا منه الكثير ،وقد جرت حوارات وتشكلت لجان فنية ،فيما يتحدث المسؤولون الاميركان

بذات المنطق المتعالي وكأنهم هم من يقررون الانسحاب او البقاء ؟

ان عدم اهتمام الاعلام العراقي المحلي بالزيارة

بسبب علم الجميع ان الاميركان هم الذين يملون والوفد العراقي يهز رأسه بالايجاب اعلانا للموافقة .

من حق الشيخ قيس ان يرفض مسبقا كل نتائج

الزيارة لان الوقت قد فات ولايحتاج للحوار والنقاش وفي مسألتين مهمتين الاولى ان الاميركان ارتكبوا من الجرائم بحق العراقيين الكثير دون مراعاة لسيادة العراق وهم وراء تخلف البلد وتدمير بناه التحتية والثانية ان

قرار مجلس النواب قد سبق وخرج خمسة ملايين مواطن تأييدا للقرار ،وان بقاء القوات الاميركية على ارض العراق اصبح غير شرعي فما جدوى الحوار ؟

التسريبات الاعلامية الاميركية تهدف لجس نبض الشارع والمقاومة بامكانية بقاء القوات الاميركية ولو الى حين تسانده بعض الكتل السياسية العراقية التي ترى في الوجود الاميركي سندا لها ،وهذا الامر ليس بالجديد

حيث على مدى التواجد الاجنبي على ارض بلدان اخرى فهناك من يدافع عن وجودها ويأمل المزيد من اطالة البقاء ضمانا لمصالحه.

المقاومة استبقت الزيارة بجملة من التوصيات

منها :-.

1-الانتخابات تجري في موعدها

2-القوات الاميركية تنسحب من العراق

وابقاء فقط خبراء للطائرات F16

4-يمنع وجود اي قاعدة اميركية بالعراق

في حال بقائها ستتعرض الى الضرب

5-يجب معرفة عدد القوات التي تبقى بحساب دقيق

6-لاجدولة للانسحاب فقد اخذت الزمن الكافي

7-يمنع مرور القوافل اللوجستية للقواعد الاميركية من الكويت والا ستتعرض الى الضرب

8-لافرق في الاراضي العراقية فالتواجد الاميركي باربيل يشبه التواجد الاميركي ببغداد والجنوب والوسط .

9-يجب ان توقف اميركا اي نشاط وهيمنة على اجواء العراق واذا استمرت ستتعرض للضرب.

10-لامماطلة ولاتسويف وتستمر المقاومة حتى خروج القوات الاميركية .

11-يمنع تدخل الولايات المتحدة والامم المتحدة بشؤون الانتخابات .

12-اي اعتداء على قواتنا الامنية يقابله اعتداء اكبر .

13-اي اتفاق (سري) غير مكشوف مع الاميركان مفروض ويجب ان يطلع عليه مجلس النواب .

14-احترام قرار مجلس النواب في خروج القوات الاميركية .

15-اميركا لاتحترم الاتفاقيات والمعاهدات وقد الغت ثمانية في عهد ترامب وانسحبت من الاتفاق النووي .

16-لاعودة للاتفاقات السابقة لان العراق لم يستفد منها .

17-لايحق للولايات المتحدة ان تفرض على العراق علاقات انما العراق من يقرر

المصلحة مع هذا الجانب .

18-فلسطين مغتصبة من قبل الصهاينة والمقاومة مشروعة .

19-حذار من (التطبيع ) باي شكل من الاشكال لانه (خيانة ).

فان جاءت النتائج وفق ذلك فخير على خير ولا فان المقاومة مستمرة وستبدأ بالقوات الموجودة في المنطقة الخضراء فما سبب تواجد هذه القوات وسط المؤسسات الحكومية والاحياء السكنية ؟

الشيخ قيس الخزعلي ثبت هذه النقطة مسبقا واكد ان القوات الاميركية الموجودة في المنطقة الخضراء مشمولة بالخروج اما السفارة فبالامكان ان تبقى وان تحترم وجودها ،وانها هي من اخطأت والا الى عام 2017 لم يتم قصفها من قبل المقاومة حتى كانت سببا في الكثير من الجرائم والتدخلات .

السؤال ؛-لماذا لايحترم الشعب نتائج مفاوضات الحكومة ؟ هذه الحكومة كما وصفها الشيخ قيس بانها الافشل بين جميع الحكومات

العراقية ولاشك ان الامثلة لاتعد في اسباب الفشل والكذب والرياء والانخراط مع المشروع الاميركي ،ومن حق الشعب والمقاومة من فقدان الثقة .

اننا بالقدر الذي لانتفاعل فيه مع اي حورات للحكومة نقف بالضد من اي مشروع ليس فيه ضمانة للشعب ومستقبله ومصلحته وسيادته .

وسيتم تحقيق هذا الهدف بعد خروج القوات الاجنبية من البلد ،والذهاب الى البناء والاعمار .