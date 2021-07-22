المقالات

التجسس الإسرائيلي والحضن العربي في العراق

58 2021-07-22

 

عباس الزيدي ||

 

لم نتفاجاء في التجسس الإسرائيلي  بعدما  أصبح إقليم كردستان   مسرحا مفتوحا لنشاط الموساد من قبل فترة  الاحتلال الأمريكي  للعراق  وما بعده حيث دخول عناصر الموساد مع قوات الاحتلال وأشرفت عناصر الموساد  على الكثير من عمليات  الاختطاف والقتل للعلماء والاساتذة  والأطباء  والكفاءات  العراقية وهجرة بعضها  وزرع الفتن ونهب وسرقة الاموال والوثائق واللقى والآثار الثمينة والأرشيف الخاص وغيرها من الجرائم

لكن المفاجئة  تكمن في  .....

1_  التعاون الوثيق مابين جهاز الموساد واجهزة عربية مثل السعودية  والامارات  كشف عنها وربما هناك أجهزة أخرى لم يتم الكشف عنها  مثل  المصرية والاردنية والتركية

2_ توزيع الأدوار والمهام للملفات  المهمة الخاصة في العراق أو  بعض الدول الأخرى عبر العراق

3_ ماحصل ويحصل بعلم قوات الاحتلال وهي المنتفعة الأولى من ذلك النشاط التجسسي حيث  تاتيها  الخلاصة الاستخبارية والتجسسية  جاهزة

4_ لا يقتصر الجهد التجسسي  على العراق بل على عموم دول المنطقة  وأخرى كبرى  وان الاضرار بمصالح تلك الدول عن طريق الغراق سوف يأتي بردات فعل كارثية على الغراق وهذا مالم يلتفت إليه الكثير من العملاء أو حتى الاخوة ممن يحملون الوطنية 

5_   الأخطر في الكيفية التي جعلت من العراق سوق للجواسيس تحت الطلب  سيما مع وجود إرجاس البعث القذروكثير من العملاء أو الجهلة فاقدي الوعي الذين وقعوا تحت مصائد  تلك الأجهزة المعروفة بالعمليات القذرة  وطرق  التوريط

6_ حتى هذه اللحظة لم يكشف عن حجم الجرائم  ومستوى الضرر الذي حققته  تلك الأجهزة خلال نشاطها في العراق مع يقيننا أن كل ماحصل من جرائم قتل وفساد وارهاب وفتن  وتعثر في الخدمات  ومظاهرات صاحبها  جرائم  قتل  وحرائق...الخ

 كل ذلك حصل بسبب الثالوث القذر (الأمريكي الإسرائيلي العربي)

أن العبث الصهيوامريكي العربي لن ولم يتوقف وسوف يستمر وهذا رهين بالإرادة العراقية الحرة التي أساسها الشعب قبل الساسة الذين هم مابين  ساه   ولاه  وآخر عميل  يعلن بولائه  لإسرائيل أو ال سعود أو ال زايد أو لامريكا المحتلة  مع القلة القليلة الخيرة التي  لاحول لها ولا قوة  أو التي ركنت  إلى السكوت بعد عملية التشرذم والانشقاق التي تعرضت لها بسبب ذلك التجسس

وهنا اقصد المكون الأغلب العراقي المعروف 

ماحصل من مشروع الشام واتفاقية العراق مع مصر والأردن وإلغاء اتفاقية الصين وطريق الحرير ...ماهو الا جزء من مشروع ظلامي كبير  يريد السوء بالعراق واهله

السؤال المهم والضروري .....

اين دور الخارجية العراقية  وجهاز مكافحة التجسس.....؟؟؟

وهناك تساؤلات كثيرة ...منها .....

1_ من بديهيات متطلبات الأمن القومي في كل دولة أن يكون هناك  خط ارتباط مابين وزارة الخارجية وجهاز المخابرات 

 بالتنسيق يكون العمل على رصد وقطع طريق التجسس والتآمر وتجفيف منابع الارهاب وتحجيم بل تحطيم شبكات التجسس وايضا متابعة المطلوبين سواء في الداخل أو الخارج بالتنسيق مع الانتربول أو بعدمه

3_ هذه الفضيحة في الدول التي تعتد  بنفسها  تتيح لها العمل المقابل في الدول المعتدية  وبنفس الأسلوب  ولو بعد حين

4_ غياب دور وزارة الخارجية العراقية في توجيه الاتهام المباشر للدول المتورطة ومقاضاتها  في محاكم العدل الدولي  والمطالبة والتعويضات

5_   هل شكلت  وزارة الخارجية  بالتعاون مع جهاز المخابرات  العراقي

لجان مختصة  لمعرفة حجم الاضرار والجرائم  _ جراء عمليات التجسس تلك .؟

6_ السفارات والقنصليات العراقية وجهاز المخابرات  هل اعادت فحص كوادرها وتقييم حجم الاختراق

7_ محطات العمل الخارجية الخاصة بالمخابرات هل اعادت النظر في الشفرة المستخدمة بينها وبين وزارة الخارجية  وبين حكومة بغداد

 وهناك الكثير من الأسئلة والاستفهامات ......

ان مرور هذا الموضوع الخطير جدا جدا على الحكومة العراقية والاجهزة  المختصة وذات العلاقة  مرور الكرام  دون موقف حازم  لايفسر  الا .... بتفسير واحد

وهو التعاون الوثيق مع شبكات التجسس تلك والتورط معها  وبالتالي   يتحمل المعنيين  اولئك جزء كبير من مسؤولية ماحصل من جرائم في العراق منذ اللحظة الأولى للاحتلال الأمريكي للعراق 

والا اين الموقف الرسمي الحكومي ؟!

ملاحظة..من العار والشنار مع وجود أجهزة ووزارة مختصة أن يكشف أكبر مشروع تجسسي عبر جريدة (الواشنطن  بوست) ولم تكشفها الدولة المتضررة

...انتظرونا في مقال قادم

لماذا كشفت الواشنطن  بوست مشروع التجسس ؟!

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
مالي "وقم" دولة الفقيه!
طالوت والولائي والعسكري..بليز (عطوة)..!
السود والا البيض..!
أشأم من معيوف..!
(42)  تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك
📣 الفساد شغل العباد..!
شعب قرر ان ينتحر
التجسس الإسرائيلي والحضن العربي في العراق
الاستخفاف سمات السفهاء..!
كان خادما لعيال الله..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابو حسنين : ما اصعب الحياة عندما تكون قسوتها من رفيق دربك وعندما يكون هو يملك الدواء وتصلك الطعنات ممن ...
الموضوع :
الأبطال المنبوذون..!
سارة : احسنت النشر كلام حقيقي واقعي ...
الموضوع :
صوت الذئاب / قصة قصيرة
ابو سليم : اي رحمة الوالدين اغاتي احنا ما اقتصينا من البعث المجرم لذلك بعدنا الى اليوم ندفع ثمن هذا ...
الموضوع :
البعث الكافر..والقصاص العادل
مهاب : عقيدين من ا لزمن ؟ العقد عشر سنوات والعقدين عشرين سنة البعث المجرم الارهابي حكم العراق 1968 ...
الموضوع :
لكي لاتنسى الاجيال الاجرام البعثي
تغريد طارق : البقاء لله الله يرحمهم ويغفرلهم ويجعل قبورهم روضه من رياض الجنة .. الصبر والسلوان لعوائلهم .الفاتحة،😞 ...
الموضوع :
وفاة الإعلاميان علي مطير وعباس حميد اثر مضاعفات كورونا
محمد حسن البحراني : تم القبض على القاتل وعترف لكن في الفيديو المعروض لم يكشف عن الجهة المستفيد ، القاتل هو ...
الموضوع :
بالفيديو .... اعترافات قتلة هشام الهاشمي
عبدالوهاب المالكي : دكتورنا العزير اعتقد مشكلتنا الوحيدة هي أمريكا هل لديك الشجاعة في الوقوف ضد أمريكا وتخليص العراق منها ...
الموضوع :
فرصتهم قد انتهت عهد جديد ينتظر العراق
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
فيسبوك