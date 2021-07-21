كيف تعمل اللقاحات المضادة لفايروس كورونا.

بقلم د. امين تركي/ استاذ في كلية الطب - جامعة ذي قار

اخوتي هذا شرح مبسط بقدر الامكان لآلية عمل كل نوع من انواع لقاحات كورونا ارجوا قرائتها بتمعن و خصوصا من طبقات المجتمع المثقفة و الكوادر الصحية و التمريضية قبل ان يتخوفوا من اللقاح فيرفضوه فيقتدي بهم بسطاء الناس بالرفض والله من وراء القصد… علما ان ما سوف اذكره لكم هو من مصادر علمية ومراكز بحثية اكادمية موثوقة جدا لا من مصادر مواقع التواصل الاجتماعي و وكالة ( يگولون)

لقاح فايزر (الامريكي- الالماني):

1. يتم حقن قطعة من الحمض النووي الرايبوزي الناقلmRNA. مماثل لما موجود في فايروس كورونا و المسؤول عن تصنيع الاشواك ( Spikes) والتي هي المسؤولة عن التصاق الفايروس بخلايا الانسان و من ثم دخوله الى الخلايا مسببا الاصابة بالمرض ،وعند دخول قطعة ال mRNA هذه الى الخلايا المناعية في جسم الانسان فانها تعمل على تصنيع بروتين مشابه للبروتين الشوكي الموجود على سطح الفايروس الحقيقي ومن ثم تقوم الخلايا المناعية بتحطيم قطعة الحمض النووي المحقونة والتخلص منها كونها غير مستقرة التركيب و قصيرة الامد.

2. يقوم الجسم باكتشاف القطع المصنعة من البروتين الشوكي على انها اجسام غريبة فيقوم بتكوين اجسام مضادة لها وعند دخول الفايروس الحقيقي الى جسم الشخص الملقح مستقبلا فان الاجسام المضادة المتكونه بفعل اللقاح تقوم بتحطيم شوكات الفايروس فتمنع التصاقه بخلايا الجسم ومن ثم دخوله اليها لتسبب الاصابة بالمرض.

لذا فان هذا اللقاح يمتاز بالتالي:

ا. بانه لا يحتوي على فايروس حي .

ب. بان البروتين المحقون لا يدخل الى نوايا خلايا الانسان حيث يوجد الحمض النووي (DNA) المسؤول عن الجينات الوراثية للبشر لذلك فانه لا يؤثر على جيناته المستقبلية.

ج. قطعة الحمض النووي الناقل التي يحتويها اللقاح يتم التخلص منها مباشرة عن طريق الخلايا المناعية لجسم الانسان بعد تكوين البروتين المشابه للبروتين الشوكي للفايروس.

لقاح استرازنكا ( البريطاني) :

1. يعتمد هذا اللقاح على اخذ البروتين المسؤول عن تكوين الاشواك في فايروس كورونا و من ثم حقنه في فايروس غير ضار يسمى ادنو فايروس( adeno virus) الشائع جدا و الذي يسبب الانفلاونزا الاعتيادية بعد ان يتم تضعيفه الى درجات كبيرة جدا.

2. عند حقن الفايروس المضعف تقوم الخلايا المناعية لجسم الانسان بقتل الفايروس و تحرير البروتين المسؤول عن تصنيع الاشواك منه فيقوم بتصنيع اشواك مشابه لها ومن ثم تصنيع الاجسام المضادة لها كونها تعتبر اجسام غريبة.

3. تقوم هذه الاجسام المضادة لاشواك الفايروس والمتكونة بسبب اللقاح بتحطيم اشواك فايروس كورونا عند دخوله مستقبلا الى جسم الشخص الملقح فتمنع التصاقه بخلاياه و بالتالي منع حدوث الاصابة لديه.

لذا فان هذا اللقاح لا يحتوي على فايروس كورونا مطلقا و انما فقط قطعة من بروتينه المسؤولة عن تصنيع الاشواك.

3. لقاح سينوفارم ( الصيني):

يعتمد هذا اللقاح على الطريقة التقليدية في صناعة اللقاحات والمعروفة منذ مئات السنين و ذلك بحقن جسم الانسان بفايروس كورونا المقتول نهائيا والذي يحتوي على الاشواك السطحية فقط والتي تتعرف عليها الخلايا المناعية في جسم الانسان فتقوم بصناعة الاجسام المضادة لها مما يمنع التصاق الفايروس مستقبلا بخلايا الجسم فلا يسبب الاصابة بالمرض.

من كل مما سبق نستخلص التالي:

1. جميع اللقاحات لا تحتوي على فايروس كورونا حي.

2. الشخص الملقح لا يصاب بالكورونا من اللقاح.

3. الشخص الملقح لا يعدي او ينقل الفايروس الى الاخرين لان جسمه اصلا لا يحتوي على فايروس حي ولا داعي لعزله عن الاشخاص الاخرين بعد اخذه للقاح.

4. اللقاحات لا تؤثر على الصفات الوراثية والجينية للشخص الملقح لانها لا تتعامل مع مادة الDNA للجسم البشري المسؤول عن صفاته الوراثية.

5. علينا جميعا اخذ اللقاح ونحن مطمئنين ان شاء الله بعد ثبوت فعاليته عند المليارات من الاشخاص الملقحين حول العالم.