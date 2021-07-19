مراثي العيد..!

قاسم الغراوي ||

· الحزن في كل مكان

(عيد باية حال عدت ياعيد... بما مضى ام بامر فيك تجديد

اما الاحبة فالبيداء دونهم... فليت دونك بيدآ دونها بيد)

· ابي اوجعني غيابك

بين الامس واليوم ذكرى تعانق الدموع وانكسار قلب وتوجع روح وانطفاء نور الحكمة والبصيرة ورحيل كبرياء رجل اظلنا برافته وسار بنا نحو اهدافنا ومنحنا دروسا في الحياة حتى امسينا اباءآ نحمل تلك الروح العظيمة التي زرعها فينا . رحل بهدوء وسكينة دون ضجيج لبى النداء لانه على موعد مع جنان الله ورحمته ومغفرته ورضوانه ، ودعنا من كان ملاذآ وحصنآ لنا ومع رحيله انطفأ وهج نور الحياة الذي نبصره، غابت تلك الصورة الجميلة كقلبه وسامية كروحه وشفافة كطيبته واليوم صورة اخرى بغيابه تداخلت فيها الالوان واختلطت علينا ، رحل كل شيء لكنه مد في قلوبنا جذور الحب وزرع فينا القيم الانسانية النبيلة واغترفنا ماجاد به الزمن منه قدر السنين التي عشناها معه لم نظمأ بعدها ابدا الا وهو الحب الازلي الذي سكن في قلوبنا وتلك الذكرى الناطقة التي حدثتنا عنه وهو تحت التراب حي ونحن فوق التراب امواتآ ، ابي اوجعني غيابك كثيرا فسلاما لك حينما ولدت وحينما رحلت ويوم تبعث حيا.

· امي جنتي

الملم بقايا حزني لرحيل جنتي التي اصبح ربيعي برحيلها يبابآ واعزي قلبي بذكراها كل

عام وانا اتذكر على صدرها الحاني ، تغذيني وفي حجرها تهدهد الامي ، يغفوا قلبي وانا امسك باناملي مصدر غذائي وروحي وسكينتي ، تارة الف ذراعي حول رقبتها ، واستسلم لرقادي مطمئنا لا ابالي مادمت احيا في جنة الله ، تستهويني رائحتها الزكية وتسحرني ابتسامتها ، يطربني صوتها (دلول يلولد يبني دلول) نطقت حروفي الاولى على انغام محبتها ، هي خيمتي التي استظل بها رغم كبر سني ، اشعر بالحنان والامان حينما تلامس اصابعها شعري ، وابكي مثل طفل صغير وانا اتذكر طفولتي وانظر كهولتها ، سالتها مرة عن الحب فاجابتني بضحكتها

المعهودة : (هو الذي بيني وبينك) . فايقنت حينها بانه اعظم حب في الكون. عشت موفقآ ببركة دعائها لي .كم افتقدك رغم كبر سني . الى امي التي علمتني ان الحب ينبوع من العطاء ﻻينضب . دعائي لك بالرحمة والمغفرة مع حبي واعتذاري عن تقصيري يا ((امي))...

· اخي احدثك

اخي الغائب الحاضر ، سأخبرك عمّا عايشته من أشياءً كثيرة حَصلت في غيابك، ولكن لن أحدّثك كما كنتُ أفعل سابقاً، سأحدثك هذهِ المرة بطريقة مختلفة بعض الشيء، لن اخبركَ بأن وقع رحيلُك كانَ مؤلماً، وبأن قلبي بكى كثيراً، ولن أخبرك بأنّي لازلت اذكرك واذكر ابتسامتك وزهدك وكرمك، لن أخبرُكَ بأنّي تألمتُ كثيراً ولازلت انزف وجعآ برحيلك عني دون وداع لن أُخبرك بأنكَ احدثث تصدعا في جدار روحي فمن يرممه لي بغيابك

اخي آآآآه، افتقدك كثيرا هذه الايام واحن اليك كثيرآ واكثر من اي وقت مضى وياليتك تدعوني لن ارفض دعوتك، زرتك لكنني لم ارى الا ابتسامتك شاخصة على قبرك لتقول لي لاتحزن ان الله معنا.