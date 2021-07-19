اصحاب الفكر والراي وتحديات الجهال واهل العصبيات

اياد رضا حسين آل عوض ||

بعد هذا التطور الهائل والمتسارع في وسائل الاتصال المختلفه والتي ياتي في مقدمتها منصات التواصل الاجتماعي ، كالفيس بوك والانترنت وتويتر وغيرها كثير ، فقد اصبح الانسان في هذا العالم يستعرض امامه كل ماهو موجود في ارجاء المعمورة ، وفي كل المجالات والحقول في العلوم الطبيعية والعلوم الانسانية ، وهو جالس في دار او محل عمله وخاصة من خلال جهاز الموبايل وشبكه الفيسبوك .

ان هذا التطور وهذه الوسائل التي اصبحت في متناول اليد مكنت الاساتذة والاختصاصيين واصحاب الفكر والراي ان يطرحوا ارائهم وافكارهم وتصوراتهم من خلال منصات التواصل الاجتماعي وايضا يتعرفوا على اراء الاخرين من المثقفين والمنظرين ويدخل معهم في نقاشات و حوارات علمية ومعرفية.

وهذه هي طبيعة العلاقات الانسانية في تلاقح الافكار والنظريات وبالتالي استخلاص النتائج والوصول الى الحقائق الموضوعية . الا انه في نفس الوقت وبعد ان اصبحت وسائل التواصل في متناول يد كل انسان ، فقد اخذت جيوش من ذوي الثقافات المحدودة جدا وحتى الاميين تحشر نفسها في حوارات وتتطفل على الاخرين وبطروحات وتعليقات بلغة سمجة ركيكة وعبارات بدائية غير مفهومة هي دون اللهجه العامية ، وهي نابعه من عصبيات مقيتة متزمتة لاتتقبل الرأي الاخر ، او تحترم مشاعر الطرف المقابل ، فهي اقرب الى التخلف والتعرب ، للحد الذي اصبح المفكر اوالباحث الذي ينشد التعليق والحوار والراي العلمي ، بان يفكر بترك هذه المنصات وهذه وسائل الاتصال من شدة ما يراه ويقرأه من كل من هب ودب وخاصة ، فانك تجد ان هنالك اشخاصا الواحد منهم لم يقرا كتابا في حياته.

الا انه يعتبر نفسه اعلم من الامام السيد السيستاني في العلوم الفقهيه وافهم من العالم انيشتاين في الفيزياء الذرية ، وذلك بسبب نزعه التسلط وحب الظهور والتطفل وحب الزعامة في الشخصية العراقية . والادهى من ذلك فانك تجد ان هنالك تعليقات وردود بعيدا كل البعد عن اسلوب اللياقة الدبلوماسية المطلوبة وحتى بكلمات وعبارات قاسية وجارحة ، واحيانا غير مؤدبة ، وذلك بمجرد الاختلاف في الراي المطروح او الفكرة التي تتعارض مع عصبياته المقيتة ، وارائه الجاهلية .

وفي الحقيقه فان هذه الاشكالية وهذة المعضلة من الصعب ايجاد حلول لها تحد من هذه الظاهرة المزعجة والخطيرة التي تنغص وتشغل وترهق الباحث اوالكاتب ، وهو في غنى عنها اصلا . ومن المؤكد ان هذه الظاهرة هي من نتائج هذه الانظمه السياسيه اللعينة التي مكنت هؤلاء من ان يتجرؤا على اهل العلم والكفاءات والاساتذة المختصين ،،، بعد ان اصبحوا هم اهل الحل والعقد في هذا البلد الجريح .