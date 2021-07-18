فيدرالية المحافظات الضرورة الملحة

د. حيدر سلمان ||

نموذج من المركزية المقيتة

في كتاب واضح المعالم (ومثله الكثير)، وزارة الصحة ترد على كتاب محافظ ذي قار الذي طلب اقال مدير الصحة السابق، وتقول ليس من صلاحيتك اقالة "مدير الصحة" واستبدالة بشخص اخر ولا وجود لقانون 21 وتم الغائه!!!

وحدث ماحدث لاحقا من حريق في م. الامام الحسين.

🔹هل من الممكن ان يعرفني احد ما هي صلاحيات المحافظين غير التوسل بالوزراء ورئاسة الوزراء وقادة الكتل، عدا عن القليل من التعمير هنا وهناك، والمشكلة ان الحكومة عندما يتحدثون انه رئيس لجنة امن ورئيس لجان اعمار واخرى والصلاحيات كلها في الوزارات والمحافظات عبارة عن قرى لا اكثر.

🔹هل يعقل ان محافظين لا يستطيعون ان يبنوا مشاريع استراتيجية لمدنهم ولا يستطيعوا استبدال قادة امنيين او حتى مدراء خدميين او حتى مدراء اقضية ونواحي، وكل ما ذكرته لا يكون الا بتوسل المحافظين بالوزير الفلاني ورئيس الوزراء!!!!.

🔹تهكما مني

ولم البقاء على المحافظات اصلا، حولوها الى اقضية و لتعرف الناس من هم الحكام الحقيقيين بدل من اطلاق اسماء وهمية لا صلاحيات لها..

🔹رسالة لكل المتابعين

لا يمكن بقاء الحال ويجب على المحافظات ان تتحول الى اقاليم بصلاحيات ادارية خدمية مالية كاقل تقدير لحين انضاج العمل لتضيف عليها صلاحيات امنية وحتى قانون 21 في اللامركزية مجرد اضحوكة علينا تمنحها متى ما شائت وتسحبها متى ما شائت بغداد.

🔹البصرة مثالا

اقليم البصرة يعني مشاريع ماء بدل التوسل

اقليم البصرة يعني محطات كهرباء بدل التوسل

اقليم البصرة يعني قيادة بصلاحيات بدل التوسل

اقليم البصرة يعني استبدال مدراء بدل التوسل

اقليم البصرة يعني مشاريع كبيرة بدل التوسل

🔹الخيار بيدكم والضغط الوحيد المجدي حاليا هو اقليم البصرة، ولا اجد منفذ غيره، والتحشيد نحوه، صدقوني بعدها جميع المحافظات ستحذوا حذو البصرة.

🔹علما ان الفيدراليات الاثنية العرقية من فيدراليات كرد وشيعة وسنة ما هي الا تكريس للانقسام والتباعد والتطرف، وابعاد المجتمع عن مطالباته بالخدمات وسلب اكثر للصلاحيات بيد قادة طوائف و اعراق وكتل حزبية وليس تحسينا لاي خدمة منشودة.