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أكاذيب تزيد من قوة الحكومة الايرانية


 

 نعيم الهاشمي الخفاجي || 

 

يصنع الإعلام المعادي لنظام الثورة في إيران اضطرابات لا وجود لها، وأي اضطراب يقع يعني تزيد من قوة النظام وشعبيته بين أوساط الشعب الإيراني، المتابع للإعلام البدوي المتخلف، يعيش في أحلام، حول خروج شعب إيران بمظاهرات ليسقط ثورته لأجل قوى الاستعمار، ليس كل الأمم المحترمة مثل أمة العرب التي تقبل المستعمرين وتتعاون معهم وتقبل بتنصيب عملاء لهم، ليس كل الشعوب لديها قابلية مثل العرب بقبول المحتلين،  للنظر الى الافغان دعموا طالبان الارهابية ضد القوات الأمريكية الاطلسية التي احتلت بلادهم، النتيجة تم هزيمة تحالف دول عظمى بقيادة أمريكا، بينما هذا لا يحدث عند العرب الذين قبلوا بعملاء نصبهم المستعمر ليكونوا ملوك و حكام وولاة أمر، شيء طبيعي في الأمة الفارسية يتم انتقاد الحاكم والتظاهر ضده، لإجباره على تصحيح أخطائه، خلال الخمسة والعشرين سنة الماضية الإعلام الخليجي يستبشر خيرا بكل مظاهرات تحدث في ايران، خروج مظاهرات دليل على وجود حرية وديمقراطية، قبل أيام وقع انفجار في قمامة في حديقة في العاصمة الإيرانية طهران،  تم نقل الخبر أن انقلاب وقع، وقوع احتجاجات هنا وهناك في إيران، أمر طبيعي، كل هذه المظاهرات ليست بالحجم الذي يمكن أن يهدد وجود الثورة بظل وجود مرشد الثورة والمرجعيات الشيعية ووجود الجماهير المليونية التي صنعت وضحت من اجل الثورة.

شعب عاش تحت حصار ظالم منذ ٤٢ سنة، رغم الحروب و التهديد والحصار، اصبحت ايران دولة متقدمة تعتمد على الصناعات الوطنية والمحلية، حقبة ترامب كانت الأسوأ في فرض العقوبات، النتيجة لاشيء، مهاجمة ايران عسكريا يزيد من تماسك الشعب والاصطفاف خلف قادة الثورة، صدام الجرذ ورطوه لشن حرب الغاية اسقاط النظام بسبب وجود أحزاب متواطئة كانت في قيادة الدولة، النتيجة كانت الحرب سببا لنشوء  القوات الشعبية الحاشدة لحماية الثورة، دولة هرب رئيسها وهي بحرب، وبقي الوضع على حاله، تم تفجير مجلس حزب الجمهورية واستشهد ٧٣ من قادة الثورة، خرجت الجماهير المليونية بتشيع الشهداء ومواصلة المعارك وتسير امور الحكومة بشكل طبيعي، تم تفجير مقر الحكومة استشهد رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ايضا خرجت الجماهير شيعت الشهداء ونظموا  انتخابات خلال شهرين انتخبوا رئيس جمهورية، والأمور تسير عادي والجيش يقاتل على حدود البلاد، تعرض قادة ومراجع لعمليات اغتيال لكن بقيت الثورة، إلى  أن تم اجتثاث كل أعداء الثورة، بسبب العقوبات والحصار ودعم اسرائيل لبعض التفجيرات كانت ردة فعل الشعب ورغم فيروس كورونا  شاركوا في انتخابات شعبية كبيرة وانتخبوا زعيم يحسب متشدد، ارادة الشعوب الحية لم ولن تقهر، مظاهرات بين قطاع سائقي الشاحنات أو العاملين في مصافي التكرير لايعني ان هؤلاء المتظاهرين كما يصورهم اعلام بدو الخليج انهم ضد الثورة، مشكلة مستكتبوا دول الخليج يقيسون الوضع مثل اوضاع بلدانهم، من يتظاهر بالخليج يكون مصيره القتل، والمتظاهر بالخليج يعني ضد الحكومات الغير شرعية، وهناك فرق واسع مابين المتظاهرين العرب بدول يشعرالمواطنين بها ان حكوماتهم غير شرعية، وبين مظاهرات في دول متحضرة تنتخب حكوماتها ديمقراطيا تنظر للحكومات  انها تمثلهم وتطالب في تصحيح الأخطاء والاهمال، أو الدعوة إلى انتخابات مبكرة في أسوأ الحالات.

‏قلب الحقيقه هو إعلام وصوت المجرمين في جميع الأزمان، ذكرت كتب التاريخ 

‏كانت هناك امرأة في قريش يضرب بها المثل في الحمق والهبل تسمى خرقاء قريش كانت تأتي بالنساء ليغزلن لها الصوف فإذا تم الغزل جاءت إليه ونقضته وطلبت من النساء أن تعيد غزله وعلى اثر ذلك نزل  قول الله عزوجل ..كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا، نعوذ بالله أن نكون من الحمقى، 

 لا يمكن لعدوك  أن يؤذيك في حال يعرف العدو أن مقابله يملك قوة الرد والردع والمحاسبة، الوضع في ايران مختلف تماما عن أوضاع الأنظمة العربية، شعب إيران يرفض الذل وشعب  عنيد، وساسة أذكياء يستمدون شرعيتهم من جماهيرهم المليونية، الانظمة العربية وبالذات البدوية الوهابية صناعة استعمارية صهيونية، يعشقون الانبطاح والخنوع والذل ويناصبون العداء كل عربي ومسلم يرفض الانبطاح ويعشق الحرية والعيش في كرامة، مسؤول كبير في دولة خليجية ذات غالبية هندية وصينية، يعتبروه أحد ساسة دول الخليج كتب تغريدة يقول 

‏البقاء ليس للأقوى في عالم البشر بل البقاء للأذكى.

هذا المصطلح جميل يردده الكثير من المسؤولين في بلدان الرجعية العربية، ولو أن هذا المصطلح صدر من مواطن عادي لربما نقول إنه صادق، يستعمل الذكاء المشروع والحيلة الغير انسانية في خداع الآخرين للوصل إلى أهدافه.

‏‎لذلك  هذا المصطلح حمال عدة وجوه، هل الذكاء بتسليم البلد للمستعمر وفتح علاقات حميمية مع فلان وعلان  على حساب الآخرين من العرب؟.

في الحسابات الأخلاقية البقاء للأنقىٰ ،البقاء للأوفىٰ، اذا كان مطلق هذا الكلام أحد حريم السلطان اقول له ‏‎لا قوة لكم ولا ذكاء، لديكم التواضع وتسليم الخيرات للأعداء، لذلك سياسة الانبطاح والخنوع باتت ثقافة بدوية خليجية، لذلك شيء طبيعي تجد الاعلام البدوي الخليجي يعادي ايران، لأن الشعب الايراني رفض الهيمنة الأمريكية الصهيونية واسقط الشاه ودعم زعيم ديني يتبع مذهب ال البيت ع واقام أول نظام حكم اسلامي شيعي يتبع اسلوب الديمقراطية والانتخابات كإطار لانتحاب رؤساء ونواب لمجلس الشورى( البرلمان)، أكيد مقالي هذا يثير حفيظة الأذلاء والعملاء من حثالات فيالق الإعلاميين والمرتزقة، هؤلاء يريدون كاتب ومحلل يكتب ويحلل عكس الواقع وعكس الحقيقة، ينبغي على الكاتب والصحفي والمحلل المهني والنبيل ان يحترم نفسه، ويحترم عقول القراء والمتابعين وأن يحلل بالصدق ويقول الحقيقة حتى يثق به المتابعون، لكن هؤلاء كيف يقبلون بذلك وهم يتقاضون أموالا من صناديق دعم الخونة والعملاء التي خصصتها الدول الاستعمارية في اسم دعم الديمقراطية، دول الاستعمار يدعمون دول تنشر الارهاب و تضطهد شعوبها لذلك هؤلاء آخر المتكلمين عن حقوق الإنسان والعدالة، العرب المنبطحون من اتباع الرجعية العربية يعيشون في وهم بسبب تطبعهم على أسلوب الخيانة، لذلك يحكى أن رجلا زار أحد فلاسفة الرومان وقت الغذاء 

فدعاه الفيلسوف إلى مأدبته، وعندما بدأ الرجل بشرب الحساء، بدا له وكأنه رأى فى الطبق أفعى صغيره، لكنه استمر فى الشرب مخافة أن يحرج الفيلسوف 

وحين عاد الرجل إلى بيته ظل قلقا مما تناوله، وبالفعل أصابه ألم شديد فى بطنه أطار النوم من عينيه، وحين طلع الصباح قصد بيت الفيلسوف لعله يجد دواء لما يعانيه، وكم كانت دهشته عظيمه عندما أخبره الفيلسوف، أنه لم يكن فى الطبق أي أفعى، وإنما كان هذا إنعكاسا لصورة أفعى مرسومه على السقف، ولتأكيد قوله سكب له طبق حساء آخر ووضعه، تحت سقف حجرة الطعام فانعكست فيه على الفور صورة الافعى

واندهش الرجل أكثر حين أحس بزوال ألم بطنه فور معرفته بالحقيقة.

وهنا قال له الفيلسوف: 

"الأفعى توجد فى عقلك فقط

فالوهم له قوة نفسيه عجيبه قد تتحول إلى واقع محسوس، في نفس الإنسان المتوهم.

غالبية الإعلام الوهابي البدوي يعتقد أن مقاومة الاستبداد ورفض الظلم لايصنع  حياة محترمة، هؤلاء يعيشون في وهم أنه قوى الاستعمار تملك كل شيء وتتحكم بكل شيء وهم من يحيون ويميتون، لذلك يكنون الحقد لكل شعب او امة ترفض الذل، والخنوع، والعبودية.

 

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي 

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

18/7/2021

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