المقالات

الانتخابات في خطر ..!


 

يونس الكعبي ||

 

لعلنا جميعاً نتذكر منذ أعلان الحكومة العراقية عن موعد الانتخابات المبكرة في شهر تشرين الأول 2021 ان هناك تحركات لمحاولة تأجيل الأنتخابات وعدم إجرائها في موعدها.

الأسباب وراء هذا التوجه كثيرة منها داخلية وأخرى خارجية وكل له أسبابه ، فالبعض يرى نفسه وكتلته السياسية غير مؤهلاً لخوض غمار هذه الأنتخابات ، والبعض يريد وقتاً أطول لعقد تحالفات مستقبلية نحو تشكيل الحكومة القادمة ، وبعضاً اخر ارتبط بأجندات خارجية تريد إشاعة الفوضى في الداخل العراقي وعرقلة إجراء الأنتخابات في موعدها المحدد.

وأخطر ما في هذه التوجهات هو الصراع السياسي المرتبط بالعنف ، فقد شهدت الأسابيع الماضية أحداث عديدة في الداخل العراقي لا يمكن وضعها في خانة الصدفة ، فقد نشطت خلايا داعش النائمة فجاة وأصبحت القوات الأمنية مشغولة بمطاردة هذه الخلايا في أكثر من محافظة وحتى في أطراف بغداد.

وأتت حوادث أستهداف ابراج الكهرباء والحرائق الكثيرة التي أصبحت ظاهرة يومية تطالعنا بها وكالات الانباء يوميا الى أن وصلت الى حريق مستشفى بالكامل مع مرضاه وكوادره الصحية .

إذا كانت بعض الكتل السياسية لا تريد أجراء الأنتخابات فهذا غير مبرر لأحراق العراق واستنزاف موارده وتدمير بناه التحتية من أجل غايات سياسية أصبحت معروفة ، وهذا ليس أستنتاج وإنما اصبحت اللجان التحقيقية وحتى رئيس الوزراء العراقي يصرح بذلك علانية أن وراء هذه الأحداث أطراف سياسية ولم تعد الأمور خافية ، بحيث أصبحت الاتهامات توجه مباشرة الى شخصيات وجهات سياسية مشتركة بالعملية السياسية.

في ظل كل هذه الأوضاع وما تبع من تداعيات بعد خطاب السيد مقتدى الصدر في الأنسحاب  من الأنتخابات والعملية السياسية ، كل هذه العوامل تضع الأنتخابات في خطر حقيقي وهناك خشية من تأجيلها أو إجرائها في موعد بعيد عن المواعيد الدستورية ، وهذا خطر حقيقي يواجهه البلد في فترة عصيبة وتحمل متغيرات كثيرة.

على الكتل السياسية سواء المشاركة في العملية السياسية او التي لا تجد نفسها مشاركة في هذه العملية أن تدرك حجم المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقها ، فأي توتر سياسي أو أمني سيلقي بظلاله على العملية الأنتخابية ويتأثر مزاج الناخب العراقي وفقاً لهذه المتغيرات لكونه معبأ أيديولوجياً ويتبع الزعامات التي يؤمن بها سواء كانت هذه الزعامات سياسية او دينية او عشائرية ، فلا زال العقل الجمعي حاضرا في سلوكيات الفرد العراقي ولا يمكن ان يتحرر من هذه القيود بسهولة ، وقد يتغير مزاج الناخب العراقي حتى قبل ساعة من إجراء الانتخابات خصوصًا وأن شريحة كبيرة من أبناء الشعب العراقي يعيش تحت ضغوط نفسية وأقتصادية صعبة ، واي ضغوطات في هذه الفترة تكون كالشرارة في الهشيم ويمكن أن تعود ظاهرة الأحتجاجات الى الشارع العراقي وهناك من يدفع لهذا التوجه في محاولة لأبقاء الوضع على ما هو عليه والتستر على ملفات خطيرة قد تكشفها الحملات الانتخابية التي ستفضح الكثير من الفاسدين والجهات التي تدعمهم.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانتخابات في خطر ..!
وجهان لعملة واحدة
هل سيهاجم الكيان الصهيوني المواقع النووية الإيرانية..؟!
أسئلة فيما جرى..تأملات فيما يجري..!
نقاط استفهام حول قاتل الهاشمي !!
تأمـل قليـلا
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
بلدي سفينة وسط امواج اللجان ♦️
انظمة الحكم الفاشلة
ذي قار الحاظنة البديلة لتنظيمات داعش في المحافظات الجنوبية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك