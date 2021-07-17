المقالات

بلدي سفينة وسط امواج اللجان ♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

عندما تتصاعد وتيرة الأحداث تتسارع الخطى من قبل المسؤولين بإصدار توجيهات عاجلة بتشكيل لجان تقص و تحقيق حول ماهية تلك الأحداث التي تشهدها الساحة او الواقعة او الموضوع ، وما أكثرها من ملفات تضج بها أدراج المكاتب في المؤسسات ، و وسط ترقب و حذر ينتظر الرأي العام حسب المدة المقررة لنتائج لجان التحقيق او التحقق ، وفي اغلب الاحيان لا تتوصل لأي نتائج ، فقد أسرفت الحكومة في تشكيل اللجان ، رغم وجود جهات مختصة منوط بها ما يحدث من أحداث يمكن أن تفصل فيها وفقاً لدواعي الاختصاص ما يستدعي التعليق حول ما هي الجدوى من تلك اللجان ؟ و هل حققت أهدافها… و لماذا لم تتم محاسبة المتورطين...

ان لاعتماد على تشكيل لجان في الحوادث الواقعة يعكس واقع غير مطمئن له ، من عدم التشخيص الدقيق للحدث الواقع وفق معطياته مما نضطر الى التوجه الى اللجنة الكاشفة عن الخطأ .

▪️الكل يعلم ان التحقيق مفهوما و مفروضا هو عملية البحث و التقصّي الموضوعي و المحايد و النزيه ، لكشف الحقيقة بشأن إسناد الوقائع إلى أشخاص محددين ، ومن ثم اتخاذ قرار بمسؤوليتهم بالتقصير لغرض معاقبتهم وفقا لقانون ، أو إعلان عدم مسؤوليتهم عن التقصير و المخالفة المتهمين بها .

▪️و يهدف التحقيق إلى بيان العلاقة بين الموظف أو المواطن المكلّف بخدمة عامة ، و المخالفة المسندة إليه ، و هو إجراء يُتّخذ بعد وقوع المخالفة بقصد الكشف عن فاعلها أو التثبّت من صحة إسنادها إلى فاعل معين ، الهدف منه الوصول إلى الحقيقة .

▪️و التحقيق هو إجراء قانوني أولي تقوم به سلطة إدارية أو قانونية مختصة يهدف إلى الكشف عن حقيقة ارتكاب المخالفة أو الجريمة والوصول إلى معاقبة مرتكبها في حال ثبوت تقصيره .

محل الشاهد :

▪️نحن نقول ان التوجه الى الاستمرار في تشكيل الجان التحقق او تحقيق ، ليس هو الحل الشافي ،  لما يحصل و خصوصا ان اللجان تحتاج الى وقت و الى جمع معلومات من المصادر و ما شابه قد تساهم في التضليل اللجنة عن حقيقة الامر الصحيح ، و خصوصا هي لجان و قتية و تشكل نتيجة ردة فعل .

▪️وقد تحتوي تلك اللجنة  على اعضاء تتسم بهم روح المسامحة المفرطة او عدم التخصص و ما شابه من الامور التي اصبحت واضحة لدى ابسط افراد الشعب .

▪️و عليه نرى من المفروض السعي الى عدم الوقوع في الخلل من اصله من خلال ( وضع الشخص المناسب في المكان المناسب ) ، ممن تتصف مهنيته بالتخصص و النزاهة و العدالة.

 ▪️و كما يمكن الابتعاد عن الوقوع في الخلل ، من خلال تشكيل لجان دائمية مستقل غير مرتبطة بوزارة ، و يكون ارتباط تلك اللجان بمكتب رئيس الحكومة ، على ان يتم اختيار اعضائها بدقة و التدقيق مشدد على مهنيتهم و نزاهتهم و استقلالهم  السياسي ، وظيفتة تلك اللجان ( تقييم اداء الوزارات ) و كافة مفاصلها ، و مواقعها و شؤون موظفيها ، و تعرض توصياتها الى رئيس الحكومة .

▪️ان الحوادث الواقعة لوكانت هناك لجان دائمة و صارمة و ميدانية المتابعة، لم يكون هناك كل هذا  الخلل الواقع اليوم  في الوزارات .

▪️ و ان كنا نطمح ان تصل دوائرنا الى مستوى الشعور بالمسؤولية الشرعية و الوطنية و تكون هي مراقبة و المتابعة للاعمال المناطة بها من دون مراقبة ، و انما الرقيب عليها يكون هو ضميرها .

نسأل الله حفظ الاسلام و اهله

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
الانتخابات في خطر ..!
وجهان لعملة واحدة
هل سيهاجم الكيان الصهيوني المواقع النووية الإيرانية..؟!
أسئلة فيما جرى..تأملات فيما يجري..!
نقاط استفهام حول قاتل الهاشمي !!
تأمـل قليـلا
اطلالة على كتاب (كنت بعثياً)
بلدي سفينة وسط امواج اللجان ♦️
انظمة الحكم الفاشلة
ذي قار الحاظنة البديلة لتنظيمات داعش في المحافظات الجنوبية..
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 92.94
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 400
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1449.28
ريال يمني 5.83
التعليقات
مهاب : شنو فرق هؤلاء الحثالات التشرينيين عن الدواعش اذا ؟ كلاهما تحتت امرة السفارة الصهيونية الامريكية العودة للعراق ...
الموضوع :
اعتقال فتى قاصر معروف في ساحات التشارنة حاول اشعال النار في طواريء مستشفى الفرات الاوسط في الكوفة
Safaa : نفس الحلم بان اعيش في دولة انصار الامام المهدي اللهم حقق امنيتنا هذه ...
الموضوع :
حُلمُ الجنسية الإيرانية..
ابو سليم : هذه الثورة الكشرة لن يجني منها العراق والعراقين سوى الماسي والتيه والعبث ووصول المجرمين الى سدة الحكم ...
الموضوع :
انقلاب ١٤ تموز جحيم العراق
ابواحمد من النجف الاشرف : وجدت في وكالتكم اغلب الكتاب كتاباتهم وطنيه واخرين من المتدينين ومثقفين ومن عندهم غيره على وطنهم وناسهم ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
عراقي - هولندا : بسم الله -- ويمكرون ويمكر الله -- وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ ۚ -- اللهم ...
الموضوع :
خارطة التحالفات الإنتخابية القادمة في لبنان والطلاق الغير مُتوَقَّع
االعراقي - من هولندا : بسم الله كما يقاتل المجاهد بجسمه ويسكب دمه في سبيل الله ليلقى الله شهيدا حيا , تقاتل ...
الموضوع :
سراب جنة وهم الازدهار الأميركي
سجى : لم تحدد المسؤول المباشر في مقالتكم عن الأحداث في كلا الحادثتين،،، وهل كما يدعى جهات خارجيه السبب ...
الموضوع :
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
فيسبوك