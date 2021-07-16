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العراق بخير واليد التي تمتد اليه ستقطع


 

محمد صادق الحسيني ||

 

صحيح ان "جنبلاط العراق" انسحب من العملية السياسية وفي ظنه انه سيخلط اوراق اللعبة ، ويثير زوبعة تعيد له بعض ما خسره اخيراً في الشارع ، مع ما سيترافق من تجيبش "لربعه"  مما اظهر العراق وكأنه في حالة غليان...! وان الاميركي والبريطاني واذنابهما الاقليميين لا يريدون للعراق ان يرتاح اساساً ، تماما كما هي الرغبة للبنان ضمن مخطط بات معروفاً..!    لكن الاميركان والبريطانيين هؤلاء ليسوا في وارد زيادة عدد قواتهم في  المنطقة كما يشاع بهدف التهويل،  بل العكس تماماً ، انهم يحزمون حقائبهم للرحيل. اما قواعدهم فهي  سالبة استراتيجياً ولا قيمة عسكرية لها في حال حصول نزاع دولي كبير  .  والسبب انها ساقطة عسكرياً …! لذلك فان الاميركي سوف ينسحب من غرب آسيا  بالكامل وبهدوء …! خاصة ان مشروعه فشل وان الوكلاء المحليين ، بمن فيهم "اسرائيل" عاجزين عن وقف انهيار المشاريع الاستعماريه في المنطقه …  ذلك انه بحسابات الربح والخسارة ، لم تعد هناك فائدة ترجى من بقاءه ….  علاوة على انه وجود لا قيمة له في الصراع الدولي العسكري …. بكلمة ، يعني ان ايران وسورية وحزب الله وفلسطين والعراق / الحشد الشعبي / وهم في نهاية المطاف حلفاء روسيا والصين ، قادرون على سحق الوجود العسكري الاميركي في كل بلدان "الشرق الاوسط"  خلال اقل من ٦ ساعات  في حال وقوع صدام عسكري دولي بين القوى العظمى الثلاث . وعليه ولمن يهمه الامر نقول: تقاريركم المفبركة عن قرب سقوط العراق بيدكم واعلان حالة طوارئ ، وغير ذلك من التهويلات، لن تنفعكم بشئ. اما ان ترحلوا بهدوء وبدون رتوش وضجيج او ترحلوا تحت النار كما فعلتم اول مرة
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