شعر/ ذي قار الفاجعة..!

التعليقات

ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ... الموضوع :

متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!

فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ... الموضوع :

القيامة في القرآن الكريم

زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ... الموضوع :

اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا

هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ... الموضوع :

المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!

ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ... الموضوع :

لا تحچون بگطع والزغار گعود..!

ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ... الموضوع :

وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..

ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ... الموضوع :

حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله

ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ... الموضوع :

التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!

هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ... الموضوع :

امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد