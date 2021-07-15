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شعر/ ذي قار الفاجعة..!


 

عباس كاطع الموسوي

 

جسدي مرتل بين المراثي

وآهات الدموع

هناك في جانب الماساة

اعدت للوافدين القبور

هنا صيحات الثكالى

ووقد الشموع

لم يعد استطاعة

كم من الجثث اصابها احتراق

وهنا أصوات حمير نسمعها

تنهق استنكارا للضحايا

والدم المراق

هنا لم يعد لنا سلام

والموت في الشوارع

أصبح كالكلاب السائبه

لم نعد نستصرخكم ايها الاوغاد

مات الضمير واصواتكم

اصبحت ترهات واكاذيب

هنا في ذي قار تحترق الاجساد

وهناك في شوارع الغرب يتسكعون

يمرحون ويتسافلون

او قل في الخضراء ينعمون

لم نعد نراهم سوى في ملاذتهم

والمصير بات مجهول

......................

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