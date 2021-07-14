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ثورة 14 تموز 1958 الحلقة المفقودة..العبوسي


 

محمد قخري المولى ||

 

هوس السلطة والنفوذ ام تصرف غير مسؤول

اولا الرحمة والنور للملك والمغفرة والرضوان لابيالفقراء

ثانيا ثورة 14 تموز  1958  بين الملك المفدى والزعيم الاوحد .. هناك حلقة مفقودة .؟

لكن كما يقول .. تجري الرياح كما لا تشتهي السفّنُ

ننونه ونتمنى من الكثيرين ان لا يكونوا عبد الستار سبع الآن وفي كل زمان ، لأن اللعنة سترافقهم احياء واموات .

طبعا حدث جلل غير مسيرة العراق وخصوصا باستشهاد الملك المحبوب وتنصيب كرومي ابن الشعب البار .

الحلقة المفقودة دخول عبد الستار سبع العبوسي على خط الثورة والانقلاب غير التاريخ والمخطط وحولها الى حدث مشئوم اطاح بجميع الانقلابيين وما زلنا ندفع ثمنه باهض الى يومنا الحاضر .

لا نعلم تحديدا سبب اقدامه على هذا العمل ( اطلعنا على كثير من سير ومذكرات من عاصر تلك الحقبة ) لم نجد الجواب الفصل، هل هو هوس السلطة والنفوذ ام تصرف غير مسؤول او تدخل بدون طلب من اجل غاية في نفس منفذها الى انهى حياته بأطلاقة في راسه على صوت كلمات الملكة والملك التي ترن فيه لماذا قتلتنا ولم نفعل لك شيء .....؟

انضمامه بدون دعوة حقيقة بل اندفاعه غير بوصلة التاريخ العراقي الحديث والسؤال الاهم

هل هناك متعض من الدرس ام مجرد ذكرى سيتغنى بها مريديها وسيبكي عليها من خرج من اللعبه ام ستبقى حدث بتاريخ العراق دون النظر اليه بجدية وتجرد وبموضوعية

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