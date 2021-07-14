المقالات

العملية السياسية وثقافة الإستقالة..

34 2021-07-14

 

فهد الجبوري ||

 

يكون من المناسب طرح موضوع ثقافة الاستقالة كمفهوم يعتبر جزءا أساسياً من العملية الديمقراطية ، وهي عملية تجري ممارستها في العديد من الأنظمة الديمقراطية المستقرة ، فعندما يجد المسؤول سواء كان وزيرا أو كان يحتل موقعا متقدما في السلم الوظيفي للدولة نفسه مقصرا وغير قادر على أداء مهامه يكون الطريق الأنسب له هو الاستقالة ، وقد يلعب الاعلام دورا مهما في تسريع تقديم الاستقالة حتى وإن لم يكن هناك سببا قويا للاستقالة .

في العراق ، مازالت ثقافة الاستقالة غائبة عن النظام السياسي ، وليس لها جذور في ثقافتنا العامة لأسباب كثيرة ، منها أن المجتمع العراقي والأحزاب السياسية عموما (الا ما ندر) لم يتعودا بعد على هذا النوع من الممارسة ، وإن حصلت بعض الاستقالات فهي نادرة (نذكر منها السيد عادل عبدالمهدي الذي قدم استقالته لمرتين مرة عندما كان نائبا لرئيس الجمهورية ، والثانية عندما كان رئيسا للوزراء ، والدكتور محمد توفيق علاوي الذي قدم استقالته من منصبه كوزير في عهد حكومة المالكي) .

ولعل من أهم الأسباب التي تمنع بعض الوزراء من تقديم استقالاتهم هي أنهم لا يمتلكون حرية الاختيار والتصرف لأن من يملك هذا الحق هو الحزب أو الكتلة التي رشحته لهذا المنصب الحكومي ، وعندما تكون عدم الكفاءة والفشل هما السبب وراء تقديم الاستقالة ، فهذا يعني أن هذا الحزب هو من يتحمل المسؤولية في ترشيح شخصيات لا تمتلك الكفاءة والخبرة والنزاهة في ادارة موقع مهم من مواقع الدولة مثل الوزارات الخدمية كالكهرباء والصحة والتربية والتعليم .

ما زلنا الى حد كبير بعيدين عن هذه الثقافة وهذه الممارسة الجميلة ، ونحتاج الى وقت لترسيخ هذه الثقافه حتى تصبح ممارسة عادية كما هو الحال في البلدان الديمقراطية الأخرى.

نتمنى ان نصل الى ذلك المستوى من الفهم ويكون الوزير في العراق في المستوى الذي يجعله راغبا وقادرا على تقدم استقالته برحابة صدر وشفافية ، كما حصل مرات عديدة في بلدان تحترم نظامها الديمقراطي وتحترم إرادة شعوبها ، ونذكر هنا مثالين :

احد الوزراء في احدى الدول قدم استقالته فقط لانه تاخر ٥ دقائق عن موعد حضور جلسة برلمانية ، ووزير آخر في دولة اخرى (وكان يشغل وزارة الدفاع فيها) قدم استقالته لأن وسائل الاعلام اكتشفت بالصدفة أنه في أطروحته لنيل شهادة الدكتوراه كان قد اقتبس بعض الفقرات والأفكار من مصادر وكتب لكنه لم يشر لها في حاشية أطروحته ، وهذا يعد سرقة فكرية في القانون ، وقد أثار الاعلام ضجة كبيره حول ذلك خرج على أثرها هذا الوزير (المسكين) ليعلن للملأ انه لم يعد قادرا على الاستمرار في ممارسة عمله وكان قراره هو الاستقالة .

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
العملية السياسية وثقافة الإستقالة..
تكرار احتراق المستشفيات..!
بعد أن أحرقوا المشروع الأمريكي!
مجزرة الناصرية ومسؤولية الحكومة
السكر المالح..!
فلسطين الحق، وعين الحقيقة
شيء عن الزعيم ...
الساندويج بنل والحرائق..!
مشروع الدولة في العراق
14 تموز. ثورة ام انقلاب؟!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.02
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.95
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : اذا صلح الراس صلح الجسد فاجعة الناصريه الاليمه وماقبلها وماياتي بعدها يتحملها رؤساء الكتل والاحزاب والتيارات بعد٢٠٠٣ ...
الموضوع :
متى تنتهي قصة العراق الحزينة ؟!
فلاح القرشي : احسنتم وجزاكم الله خير جزاء المحسنين ...
الموضوع :
القيامة في القرآن الكريم
زيد مغير : أين الإنتربول عن طارق الهاشمي و ملاس الكسنزاني واخو صالح المطلك وعلي حاتم سليمان ابو نص شارب ...
الموضوع :
اعتقال سارق رواتب مديرية شؤون المحاربين في الدفاع بالتعاون مع الانتربول بعد هروبه الى تركيا
هادي محمد حسبن : ياسيدي.. يعلمون جيداً ان وجودهم متعلق بل مرتبط برضى التحالف الدولي عليهم.. وإلا فما هو منصب ابو ...
الموضوع :
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
ابواحمد من النجف الاشرف : كلامك هذا ايتها الاخت الكريمه هو في عمق جرحنا في العراق الجريح بل المحتضر تحت ضغط الاخلاق ...
الموضوع :
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
ابواحمد من النجف الاشرف : نسيت يااستاذ مازن دم ابو مهدي المهندس ام ذكره لايليق به المقام هنا لان الحديث ليس عن ...
الموضوع :
وَفَدَيْنَاها بِذِبْحٍ عَظِيمٍ ..
ابواحمد من النجف الاشرف : كل يوم نسمع واحيانا نرى في مناطقنا في الجنوب نزاعات عشائريه مسلحه تزهق فيها نفوس لاسباب اغلبها ...
الموضوع :
حصيلة مفجعة لنزاع عشائري دموي في السماوة هذه تفاصيله
ابواحمد من النجف الاشرف : ونحن في العراق نقول للعمامه التي لاتقول للسيد السيستاني نعم نسقطها ونحرقها. ...
الموضوع :
التخلف عن "ولاية الفقيه" فرصة وأمل للعدو!
هاله التميمي : طبيعي راح تركن هاي دعاوي المفروض اخليها عبرة لمن اعتبر ...
الموضوع :
امرأة تتفق مع شخصين على قتل زوجها مقابل 5 آلاف دولار في بغداد
ابواحمد من النجف الاشرف : في العراق اغلبيه صامته عن اللغو اذا نطق قائدها السيد السيستاني فلا تبقي ولاتذر ولن تسمح بعودة ...
الموضوع :
ياحميد عبدالله مخابرات صدام الجرذ معروفين
فيسبوك