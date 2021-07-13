المقالات

♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️


  🖋️  الشيخ محمد الربيعي ||   مساء السبت المصادف ٢٤/ ٤ / ٢٠٢١ ، فجع الشعب العراقي بخبر يصدع القلوب عن حريق وقع في مستشفى ابن الخطيب ببغداد ادى الى وفاة عدد كبير من المواطنين ، في شهر رمضان المبارك . و اليوم مساء الاثنين المصادف ١٢ / ٧ / ٢٠٢١ ، ايضا يصدع الشعب العراقي بخبر حريق مستشفى الحسين التعليمي في محافظة ذي قار .  خبر مؤلم في  هذه الايام المباركة من شهر ذي الحجة ، بدل ان تكون الاخبار ذات صفة تحمل الخير و البركة ، للعراقيين لتخفف شيء من معاناتهم ، تلقوا خبر هذة الفاجعة الأليمة . محل الشاهد : ▪️هنا السؤال يطرح نفسه ، و الذي يكثر طرحه في كل مصيبة تحل في هذا الوطن ، من هو المسؤول ؟ اذن القضية جوابها واضح من طبيعة سؤالها ، ان سبب المشكلة هو عدم اداء المسؤولية بالصورة الصحيحة ، و الذي جعل المسؤولية اداءها ليس صحيح هو عدم التخصص الدقيق من جهة ، ومن جهة اخرى عدم توفر عدة عوامل ممن يتحمل المسؤولية ، من اوضحها و اهمها عدم الشعور بالمسؤولية اتجاه المسؤولية التي يتحملها المسؤول . محل الشاهد : ▪️فما هي المسؤولية ؟ المسؤولية : تعني تحمل الشخص نتيجة التزامه و قراراته و اختياراته العملية من الناحية الايجابية و السلبية ، امام الله تعالى في الدرجة الاولى ، و أمام ضميره في الدرجة الثانية ، و امام الناس و المجتمع في الدرجة الثالثة . ▪️و يمكن تقسيم المسؤولية الوظيفية إلى قسمين: 1 – المسؤولية الوظيفية الشخصية: وتعني أن يتحمل الفرد مسؤولية أداء وظيفته و القيام بعمله على أكمل وجه أمام الله تعالى ، ثم أمام نفسه ، ثم أمام المجتمع الذي يعيش فيه ، في الدنيا و الآخرة . ورغم ذلك، فالمسؤولية الوظيفية الشخصية لا تخلو من مسؤولية وظيفية عامة ، أو اجتماعية أو مرتبطة بأناس آخرين ، فإذا كان الموظف مسؤولاً عن معاملاته و سلوكه الشخصي ، فإنه أيضاً مسؤول عن القيام بواجباته الوظيفية ، و بمتطلبات عمله و حرفته من مهارة و إبداع و إتقان . فحري بكل مسؤول أو موظف أو صاحب مهنة أو حرفة أياً كان مكانه و أياً كانت وظيفته و حرفته أن يستشعر مسؤوليته ، و يقوم بواجبه ، و يؤدي رسالته ، بدافع من إيمانه بالله تعالى و برسوله ( ص ) و اله الكرام ( ع ) ، و بوازع من رقابته الذاتية و ضميره الإنساني ليسعد و يسعد غيره ، و يأمن و يؤمن لغيره سبل الخير و الصلاح ، و لاستشعار تلك المسؤولية الفردية للموظف و العامل أثر عظيم على صلاح النفس ، و رقي العمل ، و نمو المؤسسة ، و رفعة الوطن . 2 – المسؤولية الوظيفية الجماعية: فكما أنه على الفرد مسؤولية وظيفية و مهنية خاصة ، فكذلك الجماعة عليها مسؤولية وظيفية منوطة بها لا بد من أدائها .  و المسؤولية الجماعية تعني سيادة روح الجماعة في تحمل التزامات العمل ، و التعاون على إنجاز المهام المنوطة بهم ، و توزيع الأدوار ، فإذا كانت مسؤولية العاملين و الموظفين داخل مؤسسة ما النهوض بتلك المؤسسة و أداء العمل على أكمل وجه، فإن هناك مسؤولية مشتركة للمؤسسات و الشركات في خدمة المجتمع و الوطن و العمل على تقدمه و ازدهاره . من بعد هذا نقول : ان الاخفاقات الحاصل في الامس و اليوم و الغد ، هو بسبب عدم الشعور بالمسؤولية ، و كان الاهتمام مقتصر فقط على الناحية الدنيوية المتمثلة بالاهتمام بالراتب و المخصصات التي لا نعرف سبب استحقاقهم لها ؟! و هل الفشل بعد الفشل اصبح في بلدنا يكافأ عليه ؟!!!!! انا لله وانا اليه لراجعون اللهم احفظ الاسلام و اهله اللهم احفظ العراق و شعبه
اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
المسار الإبراهيمي يشعل الناصرية..!
♻️فاجعة مستشفى الحسين والاستغلال السياسي
♦️ لماذا احترقت مسشفى الحسين التعليمي؟!♦️
الناصرية تاريخ من الحرائق 
إصبع على الجرح..مجزرة المستشفى بالناصرية ..
لبنان بين التدويل والتهويل 
♦️ من اسباب نجاح الحياة الزوجية ♦️
للتذكير..!
الاسرة مرآة المجتمع
"چف" تراب!!
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.83
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك