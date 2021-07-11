مابين التهدئة والتصعيد..الاحتلال يغتال العراق

عباس الزيدي ||

محاولة جديدة من قبل قوات الاحتلال لتفتيت وحدة المقاومة حتما لن يكتب لها النجاح

ارسلت قوات الاحتلال فرقة (، فورت كاريسون )، إلى العراق وهي الفرقة الخاصة بالتعقيب والاغتيالات والتي قامت باعتقال رأس النظام المخلوع صدام حسين بعد إعلانها عن جوائز مالية لمن يدلي بمعلومات عن فصائل المقاومة العراقية.

فرقة التعقيب والاغتيالات(فورت كاريسون) لم يكتب لها النحاح في مهمتها تلك ضد المقاومة العراقية رغم نحاحها في عملية الفجر الاحمر تلك الخاصة بالمجرم صدام والسبب هو عدم وجود خائن او عميل بين صفوف فصائل المقاومة العراقية.

وان عملية الفجر الاحمر نجحت بسبب خيانة وعمالة عمومة صدام وأبناء مدينته

الأمر الذي يجب التركيز عليه هو عملية الالتفاف التي تقوم بها من خلال طلبها التهدئة والتي تحاول فيها كسب الوقت لاغتيال العراق

أنباء كشفتها صحيفة الواشنطن بوست ...

عن اجتماع جرى الأسبوع الماضي بالوساطة في مطار بغداد بين مجموعة من الأصدقاء وقيادات عراقية شيعية أنجز اتفاقاً على التهدئة لم ترضَ عنه «كتائب حزب الله» و«كتائب سيد الشهداء»

فيما ذهب الاخوة في قوات بدر والعصائب نحو التهدئة المشروطة بالانسحاب وعدم العدوان

قوات الاحتلال بحاجة إلى الوقت للانفراد ببعض الفصائل من خلال عمليات تصفية قباداتها وكوادرها واختطاف البعض الآخر

قوات الاحتلال لديها المعلومات الكافية من تلك الكوادر والقيادات من مصادر عديدة بعضها ينتمي للاجهزة الامنية العراقية

لكنها على درجة من الخوفوالحذر لعدم معرفتها الدقيقة عن قدرات تلك الفصائل وبالتالي حجم ردود الأفعال والعمليات الثارية التي تنفذ فيما لو ارتكبت قوات الاحتلال اي حماقة من هذا النوع

بدورها وعن طريق الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية أعلنت بعض الفصائل انها ذاهبة باتجاه العمليات الثارية التي تطال قوات الاحتلال وانلاحدود ولا موانع للتاريخ والجغرافيا حيث ستكون قوات الاحتلال ملعبا حرا لعمليات المقاومة الحرة سواء في العراق أو تلك المتواجدة في المنطقة أو الجوار العراقي وبمحتلف الوسائل برا وبحرا وجوا

أن عملية التهدئة التي طلبتها قوات الاحتلال ماهي الا عملية التفاف ومناورة مكشوفة و رخيصة الغاية منها كسب الوقت والمماطلة والتسويف والخديعة تقوم من خلالها قوات الاحتلال بعمليات قذرة تستهدف قيادات وكوادر أبناء المقاومة

ونحن بدورنا ومن خلال السيد الأمين العام لكتائب سيد الشهداء الحاج ابو الاء الولائي نعلن عن اتم جهوزيتنا لمواجهة تلك المخططات القذرة

ونحذر الغزاة من ارتكاب اي حماقة تنال وتستهدف اي من رجال المقاومة في عموم العراق ومن اي فصيل أو قومية أو طائفة

كما اننا ماضون في عمليات الثار انتقاما لما ارتكبته قوات الاحتلال من جرائم غادرة بحق أبنائنا وقادتنا في الحشد والقوات الأمنية مع سائر جرائمها بحق أبناء الشعب العراقي

نصرنا قادم

موقفنا ثابت

قرارنا مقاومة