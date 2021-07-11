تعرفون ليش انتصرنا في الموصل؟ ( حديث الكوستر)

د. قاسم بلشان التميمي ||

سائق الكوستر فرحان الغضبان قدم التهاني للركاب في الكوستر بمناسبة تحرير الموصل، وقال فرحان الغضبان للركاب ( يابه تعرفون ليش انتصرنا في الموصل )، فقال له الركاب، (نحن انتصرنا لأن عدنا رجال ابطال ).

فقال لهم فرحان الغضبان( كلامكم صحيح ومضبوط ، بس سر الانتصار في الموصل هو ان رجال القوات الامنية بكل مسمياتها ورجال الحشد الشعبي كان هدفهم مصلحة العراق اولا واخيرا ، وماكو في الحسبان لا بوك ولا مناصب حزبية ، لذلك انتصرنا ولله الحمد).

فقال رجل من الركاب يدعى ابو حقي (والله يافرحان لو السياسيين حاطين الله بين عيونهم وما يبوكون وهدفهم رفع اسم العراق ، ويعملون من اجل مصلحة العراق مثل مادافع وقاتل كل رجل منه ابطال قواتنا الامنية كان العراق بخير وكل المشاكل انحلت ) .

فقال له فرحان الغضبان ( عمي ابو حقي هو كل رجل رجل وحرام عليك نتقيس السياسيين ويا ابطال القوات الامنية والحشد الشعبي لأن هذولة رجال وابطال من صدك)..

وانتهت الحلقة على امل ان يتعلم السياسيين من دروس وعبر رجال الحشد الشعبي القوات الامنية الابطال.