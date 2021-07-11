المقالات

تعرفون ليش انتصرنا في الموصل؟ ( حديث الكوستر)


 

د. قاسم بلشان التميمي ||

 

سائق الكوستر فرحان الغضبان قدم التهاني للركاب في الكوستر بمناسبة تحرير الموصل، وقال فرحان الغضبان للركاب ( يابه تعرفون ليش انتصرنا في الموصل )، فقال له الركاب، (نحن انتصرنا لأن عدنا رجال ابطال ).

 فقال لهم فرحان الغضبان( كلامكم صحيح ومضبوط ، بس سر الانتصار في الموصل هو ان رجال القوات الامنية بكل مسمياتها ورجال الحشد الشعبي كان هدفهم مصلحة العراق اولا واخيرا ، وماكو في الحسبان لا بوك ولا مناصب حزبية ، لذلك انتصرنا ولله الحمد).

 فقال رجل من الركاب يدعى ابو حقي (والله يافرحان لو السياسيين حاطين الله بين عيونهم وما يبوكون وهدفهم رفع اسم العراق ، ويعملون من اجل مصلحة العراق مثل مادافع وقاتل كل رجل منه ابطال قواتنا الامنية كان العراق بخير وكل المشاكل انحلت ) .

 فقال له فرحان الغضبان ( عمي ابو حقي هو كل رجل رجل وحرام عليك نتقيس السياسيين ويا ابطال القوات الامنية والحشد الشعبي لأن هذولة رجال وابطال من صدك)..

 وانتهت الحلقة على امل ان يتعلم السياسيين من دروس وعبر رجال الحشد الشعبي القوات الامنية الابطال.

اشترك في قناة وكالة انباء براثا على التلجرام
https://telegram.me/buratha
المقالات لا تعبر بالضرورة عن رأي الموقع
اضف تعليقك
الاسم والنص والتحقق من الروبوت ضروري
آخر الاضافات
لا تحچون بگطع والزغار گعود..!
كي لاننسى؛ قادة النصر..وبشائر التحرير
شعب أفغانستان يهزم قوى عظمى..!
مابين التهدئة والتصعيد..الاحتلال يغتال العراق
(41)  تعليقات على ماينشر في صفحات الفيسبوك 
الانتخابات الاخيرة من عمر العراق..!
تعرفون ليش انتصرنا في الموصل؟ ( حديث الكوستر)
المكدام ..اذا جاءك المنافقون...!
الحلّ، المقاومة والمقاومة المشروعة فقط..!
🔥خطف علي مكدام من ورائه ؟
الاكثر مشاهدة في (المقالات)
الاسعار الرسمية للعملات مقابل الدينار
دينار بحريني 3846.15
يورو 1724.14
الجنيه المصري 93.11
تومان ايراني 0.03
دينار اردني 2040.82
دينار كويتي 4761.9
ليرة لبنانية 0.96
ريال عماني 3846.15
ريال قطري 401.61
ريال سعودي 389.11
ليرة سورية 1.16
دولار امريكي 1470.59
ريال يمني 5.84
التعليقات
ابواحمد من النجف الاشرف : احسنت يااستاذ ماهر التغيير يجب ان ياتي من خلال الشعب الواعي المثقف بثقافة العصر ومن الواقع الذي ...
الموضوع :
التغيير..!
عمر مزهر الجميلي 999 : شكرا جزيلاالكم ...
الموضوع :
اشقياء بغداد..الشقي ( علي ماما ) إنموذجا
هاله التميمي : القياده هي أن تعمل لناسك وطنك لا تقود مشاريع دول أخرى وتدافع عن تطرف أفكارها فليس كل ...
الموضوع :
العراق بحاجة إلى قيادات صادقة
حيدر ٥ : أستاذنا الفاضل... تعبت في گوگل و لم أجد هذا النص النثري، أرجو إذا أمكن تزويدنا بالمصدر فنذهب ...
الموضوع :
عندما تُفتَح بالوعة بعض البرامج!!!
محمد غضبان : هذا شيء مضحك ان يطالبون رئيس وزراء خائن على جميع المقاييس ان لايرضخ للضغوطات الأمريكية ومن قال ...
الموضوع :
الخدمات النيابية تطالب الكاظمي بعدم الخضوع للرغبات الاميركية
زيد مغير : استاذ كريم بدر المحترم . إن نفط العراق كان ملك لجرذ العوجة وقد تصرف به وأكرم به ...
الموضوع :
بالفيديو .... المحلل السياسي كريم بدر يفضح حكومة الكاظمي وسرقاتها من خلال الاتفاقية مع مصر والاردن
زيد مغير : سيدي الكريم محمد الطالقاني. جزيل الشكر على التذكير بهذه الثورة العظيمة وللأسف الإعلام مقصر جدا . يا ...
الموضوع :
ثورة العشرين..ودور المرجعية الدينية
زيد مغير : لذلك قام ابن مشتت باعطاء نفط الشعب لقاتلي ابناءنا ...
الموضوع :
أبو الاء الولائي : المقاتلات الامريكية انطلقت من الاردن والسعودية لضرب الحشد وردنا سيكون قاسيا.
محمد حسين : تحية حب الى بلدنا العراق والى البد والشعب الشقيق ايران ، كل ما نسمع من فتن ضد ...
الموضوع :
إيران والعراق لا يمكن الفراق !!
ابو حيدر العراقي - هولندا : بسم الله سلام عليكم وجزيتم خيرا في الدنيا والاخرة وبارك الله فيكم لمجهودكم اذ - تستقطعون المكث ...
الموضوع :
الشيخ جلال الدين الصغير : رسالة مهمة في فشل الحرب الناعمة الامريكية تجاه الانتخابات الإيرانية فهل بوسعنا افشالها أيضا؟
فيسبوك