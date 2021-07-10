الرقابة الشعبية والحل الامثل لمشكلة البطالة

ماجد الخالدي ||

منذ سنين وشباب العراق وبالاخص الشباب البصري يخرجون متظاهرين على سوء توزيع فرص العمل حيث يحظى اقارب المسؤولين من ابناء واخوات واخوان وغيرهم بالوظائف في الدوائر المهمة وتصدر لهم اوامر التثبيت بالسرعة الممكنة في ما يظل من لا علاقة لهم باحد من المسؤوليين او الحزبيين خارج هذه الدوائر المهمة

وفي كل سنة يسقط منهم العشرات بل المئات من الجرحى والقتلى نتيجة احتجاجاتهم اللامجدية

وحتى يقضى على هذه الظاهرة فقد.اصبح من الضروري تشكيل لجان رقابة شعبية من المتظاهرين انفسهم تراقب التعيينات في كل الدوائر ولها حق الطعن لدى المحاكم ف كل ماتراه مخالفا للقانون او المعايير الاخلاقية والانسانية

ومن ذلك عدم جواز تعيين من اخوه في منصب مهم في الدولة او ابوه او امه عندما يكون شخص اخر اعلى منه شهادة وليس بين اهله احد يشغل وظيفة في الدولة

اضافة الى ماتراه من معايير اخرى تتيح للجميع عيشا كريما