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خطة حكيمة خطة ذكية..طبقة البيض بثمانية الالاف..!


 

محمد فخري المولى ||

 

إن رموز الآيدلوجيات يجري تفخيمهم وتضخيمهم تراكميا من قبل مريديهم إلى أن تغدو المزاعم والمبالغات بمرور الزمن وكأنها الحقيقة بعينها .. لقد بلغ الأمر مراتب الأساطير والمعاجز في المبالغات المحيطة بإلانجاز والتقييم .

انطلق من هذه المقدمة التي تنم عن كثير المفردات المهمة الى حادثة من صندقجة التسعينات.

هذا الامر استحضرته وانا اشتري طبقة البيض ب 8 ثمانية الالاف دينار وبطل ( عبوة ) الزيت ب 3 الالاف دينار  ، فتذكرت البسطاء وكثير من الطبقات الدنيا والهشة .

حقا من رفع سعر الصرف مثلما وعد لن يؤثر اساسيات حياة المواطن البسيط .

·        خطة حكيمة خطة ذكية

 كنا ممن التحق بالتجنيد الالزامي بعد عام 89 وهي ضريبة يدفعها كل مواطن سواء كان ممن يحمل مؤهل علمي او غيره بفروقات فترة الخدمة ، عام 90 بدأت حرب الخليج ولا يخفى على المختص وغيره ان التحالف الثلاثيني الذي قاده بوش الاب له أثر وتاثير كبير من حيث القوة التدميرية وشدت القصف الجوي لذلك من الحلول التي طبقت على ارض الواقع ولا نعلم هل هي ناجعة ام لا من حيث التاثير حرق النفط الأسود والاطارات والتي كانت الفكرة الأصلية لحرق الابار النفطية الهدف او الغاية تكوين طبقة معتمة لا تستطيع الأقمار الصناعية والطائرات الرؤية لما اسفل منها .

الوحدة العسكرية التي أرسلنا لها كجنود تقع شمال غرب الموصل لذا وجب المرور  قضاء بيجي التابع لمحافظة صلاح الدين ، بهذا الطريق من بغداد الى الموصل ابان الحرب التي مناظرها واضحة وكنا أربعة أشخاص بسيارة صغيره تسير بنا بذلك الطريق للطرفة كان المقعد الرابع يجلس فيه شخص ضعيف البنية وهو بقرب السائق وبالمقعد الخلفي ثلاثة أشخاص ولو انتقل الشخص الذي بالامام الى الخلف لكان الجلوس براحة اكبر  والطريق طويل ، هذا ما رددناه له فامتعض وردد انا اول من ركب السيارة ولي حرية الامر والاختيار وانا أرفض مهما كان السبب ، فسكت الجميع بعد هذا الطلب والنقاش العقيم ، سارت السيارة وسط الدخان الأسود وكان الشخص بالمقعد الأمامي يردد بصوت مسموع وواضح خطة حكيمة خطة ذكية حرق النفط الأسود والاطارات في تمنع العدو من النظر وإصابة الأهداف المهمة والحيوية لم نكن بموضع النقاش وصلنا إلى مشارف منطقة بيجي التي تضم بطياتها مصفى بيجي والخزانات للمصفى ببعض المواضع قريبة من سير المركبات ، عندما بدئنا بالاقتراب رويدا رويدا من بيجي بدأت الاصوات تعلو لانفجارات وتتعالى وتتكرر الاصوات بل تزداد شدة ، اما الشخص الرابع ذو النحيل بالمقعد الواسع الأمامي فما زال يردد باصرار اكبر وبصوت ملئه الثقة انظرو اثار الخطة الحكيمة الخطة الذكية 

الى وهنا بالقرب من المصفى فكانت الضربة الكبرى بكتلة من النار إضاءة ما يمكن للبصر ان ينضره من مدى فردد من كان بقربنا ، انظر الى اثار الخطة الحكيمة الخطة الذكية .

حقا من رفع سعر الصرف مثلما وعد لن يؤثر على المواطن .

خطة حكيمة خطة ذكية

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