لماذا معبر جريشان..؟؟

محمد صادق الحسيني ||

يعتبر هذا المعبر الفاصل بين الكويت والعراق ارض عراقية، لكنها تقع تحت ادارة الاحتلال الامريكي بالكامل للاسف الشديد.

وماذا يمرر الاميركيون يومياً من هذا المعبر الى العراق...!؟

- كل اشكال السلاح الثقيل للقواعد الاميركية .

- كل انواع الارهابيين الذين تناور بهم واشنطن وفي مقدمتهم داعش .

- كل انواع المخدرات.

- كل انواع التهريب لضرب الاقتصاد الوطني العراقي .

- كل انواع السلاح الخفيف والمتوسط الذي يوزع على مجموعات الشغب والعبث بالعراق المعروفة ب" ثوار تشرين" والقوى الرديفة في الانبار وكردستان.

- وايضاً كل ما يحتاجه الجماعات الانفصالية في اقليم كردستان العراق. واليوم بالتحديد كانت القافلة التي تم مهاجمتها محملة بانواع من الاسلحة الثقيلة والعربات المدرعة لقوات الپيش مرگة التابعة لمسعود بارزاني.

باختصار شديد يمكن القول ان معبر جريشان بات يشكل البوابة الاساسية المكلفة اميركياً بالعبث بالامن القومي العراقي.

* ثمة انباء متواترة تفيد بان ادارة بايدن تحضر لفتنة انفصالية جديدة في اقليم كردستان العراق.

وعيك- بصيرتك