ماشكله وما حجمه الانتقام المقاوم؟!

عباس الزيدي ||

(عيد وجابه العباس النه)

حتما ستكون من العيار الثقيل سيما وأن الفاتورة ارتفعت والضريبة تفاقمت بعد الجرائم الغادرة والماكرة والمنكرة لقوات الاحتلال

واليكم الخبر كما هو .........

⭕️الأمين العام لكتائب سيد الشهداء ابو الاء الولائي : نريد تنفيذ عملية يصفها الجميع بأنها انتقام من واشنطن.

الولائي: عملية الانتقام من الأميركيين قد تكون براً أو بحراً أو جواً أو بأي مكان.

الولائي : الهيئة التنسيقية لفصائل المقاومة العراقية ذاهبة باتجاه الرد على الضربة الأميركية

· # شبكة _ الإعلام _، المقاوم

وهذا ماتحدثنا عنه قبل أيام في مقال نقلته بعض المواقع و وكالات الانباء ....عن الكشف الجرئ للقدرات السوقية والتعبوية لبعض قدرات المقاومة

السيد الولائي _ الأمين العام لكتائب سيد الشهداء وضح أن الضربة انتقامية ويجب أن تعلم واشنطن بها تاركا الخيار (، للوبلاد ) في اختيار الوسيلة والهدف والأدوات المستخدمة حسب متطلبات (الشغل )

ماهو سقف الانتقام......؟؟؟؟

ومانوع وحجم الهدف .....؟؟

بالمناسبة ربما تكون جملة من الاهداف في ساعة صفر واحدة تنزل كالصاعقة تزلزل الارض تحت اقدام الاحتلال وياتي النداء من الطرف الآخر....

بنداء يا فاطمة الزهراء .....اطلق

واصوات دعاء المجاهدين تتعالى يازهرااااااء

مع نشيد ... الله للمظلوم خير مؤيد

قولوا معي .الله اكبر فوق رأس المعتدي

الله الله الله ...فوق رأس المعتدي

نعم ربما تكون جملة أهداف في عملية واحدة برا وجوا وبحرا للاسباب التالية ...

1_ لأنها انتقامية ومن متطلبات الانتقام أن تكون كبيرة بالحجم والنوع والكم والخسائر

2_ ان تكون ردعية يلعن فيها الاحتلال تلك الساعة التي قرر فيها ارتكاب جريمته والردع هنا حاظرا وبقوة وله حساباته

3_ يحمل بين طياته في السياق العملياتي للمقاومة الرد واقسى الرد على الرد وهكذا بمقتضى ردات الفعل نحو المواجهة المفتوحة وما بعدها

4_ ان تكون مباغته وفيها مفاجئة عابرة للزمان والمكان خارجة بالمطلق عن دفاعات وحسابات وتوقعات العدو ( اي جا اشلووون _ يابوووية) بمعنى عراقي خالص طعم ولون ورائحة وذوق _ تكتيك وتكنيك

الامر الذي يعني (وحق علي حالفين يحمسونهم حمس )

5_ عبارة _ عيد وجابه العباس النه _ لم تنزلق اعتباطا بل هي عبارة واضحة في اللهجة العراقية ...كانت تبحث عنها الهيئة التنسيقية للمقاومة لمواجهة الاحتلال وردع جرائمه وكبح استهتاره خصوصا اذا ما قورنت مع ( عالو بيك .. يل منك تجي العيلة)

وتحت هذا العنوان ..جيب ليل واخذ عطاوي

وشيكظها الاولاد اخوة زينب

طلابة وعد ...معدان

6_ في هذا السياق تندرج العديد من التكهنات والتوقعات لا يعلمها إلا الله والراسخون في المقاومة

لذلك سوف ندع سواعد الرحال ترسم لوحة نصر حسب اذواقهم

فإذا كان الفن ... للفن

فإن المقاومة ... للوطن وللشعب وللمستضعفين وللمظلومين وللاحرار في العالم

فانتظروا....

اني معكم من المنتظرين