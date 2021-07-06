الإغاثة الوهابية تنشر أدوات الإرهاب

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

المتابع لنشاط الهيئات الخليجية يجدهم في اسم مساعدة الشعوب المحتاجة يوزعون مع اللباس والطعام كتب ابن تيمية وابن عبدالوهاب ويوجد في كل هيئة اغاثية جناح إلى المطاوعة، واجبهم نشر الفكر الوهابي وكسب واختيار شباب لغرض حجز لهم مقاعد دراسية في الجامعات الدينية السعودية لتعليم الفقه الوهابي وأصول عقيدة ابن تيمية، و إعادتهم لبلدانهم أئمة مساجد، وكل إمام مسجد يعطونه أموال يوزعها لكل شخص يصلي في المسجد، تابعت حديث لشخصية يعمل مسؤول عن مؤسسات الإغاثة مع مذيعة كانت تعمل في إذاعة بغداد لقبها الرماحي بين ليلة وضحاها أصبحت الرمحي وأنكرت أصلها العراقي تعمل في قناة سعودية، قال في كلامه : «العمل الإنساني وبالذات في دول الخليج كان مستهدفاً من جانب تيارات الإسلام السياسي التي احتكرت العمل الإغاثي لفترة طويلة في كثير من أنحاء العالم، وكانت تستغل الأعمال الإنسانية وجمع التبرعات كستار لفرض أجندات سياسية أو أهداف مشبوهة».

وهل لديكم حرية تأسيس الأحزاب في مملكتكم التي سميت في اسم ملك وعائلته؟ هل انت لديك ديمقراطية الدنمارك والسويد ونحن لا نعلم، انا كنت سجين في سجونكم ورأيت عمل هيئات اغاثتكم عن قرب وكانت مهمتهم نشر الوهابية يوجد في مقر وفروع الهيئات الإغاثية كتب لنشر الوهابية أكثر من حجم الملابس التي يوزعونها على المعتقلين أو على معسكرات تجمع النازحين في أماكن الصراعات والحروب، دخلتم الى كوردستان في طويلة وصنعتم أنصار الإسلام التكفيرية التي عاثت في السليمانية قتلا، منظمات الإغاثة الدولية مثل الصليب الأحمر عملهم عمل إنساني تطوعي يعملون معهم هيئات إغاثة دولية ومكاتب للإمم المتحدة عملهم به عمل إنساني ً لا يتأثر بالصراعات السياسية،يحاولون بكل الاحوال انقاذ مايمكن انقاذه من الفارين من بطش الانظمة القمعية وفتح ملفات لهم لإعادة توطينهم في بلدان الهجرة، على عكس الهيئات الاغاثية الوهابية التي تستغل الفقر لنشر افكار التطرف الوهابي، بل بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر ادارة بوش أوقفت منظمة الحرمين الاغاثية التي يتزعمها سلطان بن عبدالعزيز عن العمل سنوات بسبب نشرها التطرف والإرهاب، وارتباط المؤسسة مع الإرهابي محمد عطا الذي قام بعملية خطف الطائرات المدنية ونفذ بهم جريمة ١١ سبتمبر عام ٢٠٠١، المنظمات الدولية عجزت في إيجاد حلول لمعسكر الهول في شرق سوريا، هذا المخيم المحمي من قوات تحالف حماية الارهابيين يوجد به أكثر من ٦٠ ألف شخص لعناصر وهابية تكفيرية تم جلبهم من ستين جنسية، لتدمير العراق وسوريا والمنطقة، نصف العدد اطفال ونساء ولدوا لوالدين ارهابيين وهابية تجد الأب شيشاني والإم من مجاهدات النكاح العربيات، هذه الحثالات جلبوهم من خلال تسهيل تنقلاتهم عبر المطارات وفتح حدود بلدان الجوار لدخول ارض العراق وسوريا بتمويل وهابي خليجي، الضابط الذي ينشق يعطوه مائة الف دولار، وزير يهرب له ثلاثين مليون دولار، فتاوي العريفي الجنسية في وجوب جهاد النكاح والمناكحة خدع الاف الفتيات المسلمات من اصول عربية واسلامية للذهاب الى جهاد النكاح وهربن من عوائلهن في دول اوروبا، نشر دول الخليج للوهابية الحق ضرر كبير في الجاليات الاسلامية المقيمين في الغرب تسببت فتاوي جهاد النكاح في هروب فتيات الى اماكن الصراع، الكثير من دول أوروبا رفضوا استقبال الفتيات من حاملات الجناسي الاوروبية ومعهن اطفال خوفا على مجتمعاتهم، يفترض في السعودية نقل مخيم الهول إلى أراضيهم واسكانهم في بلاد الحرمين واعادة تأهيلهم لان هؤلاء ضحايا فكرهم الوهابي الظلامي، والثقافة السعودية الوهابية تتقبل هؤلاء الناس المتواجدين في مخيم الهول.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

6.7.2021