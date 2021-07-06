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عهدالله وعهد الدم سنبقى معك يا سيد


 

محمد صادق الحسيني ||

 

لانك طالبت وتطالب وهو الحق.

ان يتشكل رأي عام جديد.

يعتنق ويتبنى مقولة:

المس بالقدس= حرب اقليمية

نقول لك يا سيد:

عهد الله وعهد الدم لن نرحل.

نموت نجوع لن نرحل.

واحنا قطعة من هالارض.

وعمر الارض ما بترحل.

لن نغادر للمهجر بحثاً عن عمل.

لن نمد يدنا للاجنبي المستعمر بحثاً عن مساعدة.

لن نجزع لن نكل لن نمل ،ولن نقنط من رحمة الله.

سنستعين بالصبر والصلاة.

ولو بلغ ما بلغ او طالت حرب التجويع اعوام.

فنحن لسنا في شِعْب ابي طالب.

بل نحن في عصر بدر وخيبر.

هذا الكلام يصح على اهلنا في لبنان وسورية والعراق وايران الثورة والامام  واليمن المنصور بالله.

وعهداً لك ، بالا نقول :

لبنان اولا

ولا سورية اولا

ولا ايران اولا

ولا العراق اولا

ولا اليمن اولاً

وانما رضا الله اولاً

وهذا لا يكون الا بتتمة ديننا في:

القدس = حرباً اقليمية

ونحن "الاعلون" يا سيد بالمنظور القراني ان شاء الله.

نحن الرأي العام الجديد يا سيد

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