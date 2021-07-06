المشروع الأمريكي الطالباني..!

◾ محمد صادق الهاشمي ||

📌. بين الامريكان وطالبان حلف قديم كون الطالبان هم الخط السلفي الافغاني الذي فكك الاتحاد السوفيتي وقاتل الروس بدعم امريكي، فهم جزء من الحرب العالمية الباردة.

ومن هنا تأتي أهمية احياء هذا التحالف ضد الروس المختلف معهم من قبل الطالبان تاريخيا ومع ايران المختلف معهم مدهبيا.

📌. الموقع الجغرافي لطالبان مهم جدا؛لخلق قواعد آمنة الى الدواعش وكل الحركات السلفية التي انكسرت؛ ولتفريخ حركات سلفية جديدة، كما حصل في العقود السابقة

📌... بتقدير امريكا ان الحركات السلفية والإخوانية كلها تلقت ضربات موجعه من الروس والشيعة، ولم تصمد الا طالبان لذا تم التفكير بالتحالف معها وتسليمها القواعد الامريكية في أفغانستان.

📌.. حركة طالبان ام القرى للحركات السلفية.

📌 حركة طالبان مشروع ابعد من العراق واليمن والعراق ولبنان بل هي مشروع كبير دولي ضد ايران الروس الصين كما كانت، مع هذا يحتمل ان تشعل حربا في الشام والخليج متى قرر الامريكان ضد ايران وخط الحرير وهكذا ضد الروس.