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بالجلفي..ومن اضطر غير باع

65 2021-07-06

 

عباس الزيدي ||

 

واحد /  لا ارحم بيك ولا اخلي رحمة الله تجيك

هذا الجاي ايصير وتسويه امريكه المحتلة بالعراق 

لاتطينة  ولاتخلينه نستعطي  من غيرهه  ولاتبيعنه  ولاتخلينه  نشتري 

وخيرنه منهوب وحقنه مسلوب 

اثنين /  شنو هاللذه من الفكر 

مجلبين بامريكه 

عقلك براسك واعرف خلاصك 

عمي الحمل ماتشيله الا اهله 

كفيلكم  العباس ماتنحل ولاتفظ الا بعركة زينة وي امريكة أسبوع أهواي عليهه وتشرد

اتلاثة / عوينته. الكتلته ايده 

الانتخابات جاية وانت تعرف فلان افويس وحرامي  ليش تنتخبه  وتالي اتصيح  خلصوني  

هسه هذا جذاب وحرام وتعرفة  لاغيره  ولا غرغرة شموازيك  وتنتخبه

الرابعة /  خلاصنه وفكاك ركابنه بوحدتنه ونظافة كلوبنه وصفي النية ونام  بالثتية غير هذا ماتصير جارة للعراق

والسلام ختام..

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