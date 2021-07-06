بالجلفي..ومن اضطر غير باع

عباس الزيدي ||
واحد / لا ارحم بيك ولا اخلي رحمة الله تجيك
هذا الجاي ايصير وتسويه امريكه المحتلة بالعراق
لاتطينة ولاتخلينه نستعطي من غيرهه ولاتبيعنه ولاتخلينه نشتري
وخيرنه منهوب وحقنه مسلوب
اثنين / شنو هاللذه من الفكر
مجلبين بامريكه
عقلك براسك واعرف خلاصك
عمي الحمل ماتشيله الا اهله
كفيلكم العباس ماتنحل ولاتفظ الا بعركة زينة وي امريكة أسبوع أهواي عليهه وتشرد
اتلاثة / عوينته. الكتلته ايده
الانتخابات جاية وانت تعرف فلان افويس وحرامي ليش تنتخبه وتالي اتصيح خلصوني
هسه هذا جذاب وحرام وتعرفة لاغيره ولا غرغرة شموازيك وتنتخبه
الرابعة / خلاصنه وفكاك ركابنه بوحدتنه ونظافة كلوبنه وصفي النية ونام بالثتية غير هذا ماتصير جارة للعراق
والسلام ختام..
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