نوم (حديث الكوستر)

د. قاسم بلشان التميمي ||

تنبيه هام جدا (حديث الكوستر هو نقل لهموم الناس واحاديثهم في سيارة الكوستر والكيا و المقهى و في البيت والمستشفى واماكن العمل وحتى فوق القمر !! ، بمعنى هو حوار من صميم وضمير الشعب ، لذلك لاتوجد ضرورة لقيام البعض بالتهجم والتقليل من شأن هذا الحديث ، لأنه وبصراحة متناهية هو حديث الشعب العراقي وهذه هي الحقيقة ، لذلك يجب علينا ان لا نتجاهل هذه الحقيقة) مع تحيات سائق الكوستر فرحان الغضبان.

وبدأ حديث الكوستر مع صوت فرحان الغضبان مخاطبا العبرية (عمي شو الكل نايم ويشوخر ما دكلولي شنهي السالفة) وأضاف فرحان الغضبان (يابه هي كوستر مال نقل عبرية قابل هي فندق) ، فرد عليه احد العبرية بالقول (عيوني فرحان الناس نايمه بالكوستر لانه ما تنام ببيوتها من الحر) ، فرد عليه فرحان الغضبان ( يابه صح ما ينامون وصح كهرباء ماكو والله يساعد الناس ، بس ما يصير واحد ينام بالكوستر ، لازم الواحد يراعي مشاعر الاخرين) ، وتكلمت امرأة من العبرية وقالت (خاله فرحان والله كلامك صحيح ، بس عندي ملاحظة وهي لعد ليش هم ما يراعون مشاعر الناس ، وليش ما يراعون مشاعر الاطفال والعجايز والشياب ، ليش كاطعين الكهرباء علينه ، من يكون الله لا يوفقهم لادنيا ولا اخره ، ليش يمه ليش أريد واحد يكلي شنو ذنب هذا الشعب) ،

فقاطعها فرحان الغضبان بالقول (حجية هذا شنو الكلام ، المهم هم عدهم كهرباء وعدهم بيوت مريحة وسيارات حديثة وفلوس حتى يفكرون صح ويخططون صح وينفذون صح كل الخطط على هذا الشعب المسكين) ، فقالت له المرأة (يعني شنو يخططون وينفذون ، يمه فرحان هم كل تخطيط ما عدهم ،هم ينفذون ما يخطط لهم غصبا عليهم وعلى ابو ابوهم و ) ، لكن فرحان الغضبان يرد عليها بالقول ( يابه كافي هذا الحجي شنو حجية رجاء اسكتي) وانتهت حلقة اليوم بعد ان ردد فرحان الغضبان مع نفسه والله ياحجية كلامك صحيح وصدك هم عبارة عن ادوات تنفذ خطط الغير للاسف ،وما ادري أشوكت تصعد عدهم العراقية ويصحون على انفسهم لاجل أهله)