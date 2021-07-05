♦️ كن صادقا بحب الوطن ♦️

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

▪️هل سالت نفسك ما معنى حب الوطن ؟

▪️و هل هناك تعبير يترجم ذلك الحب، ام هي كلمة تقال كأي كلمة اخرى فقدت معناها الحقيقي وبقت مجرد لفظ ؟

و ما اكثر الكلمات في زمننا هذا التي لم يبقى منها الا رسمها اما معانيها و مصاديقها فقدناها !!.

محل الشاهد :

▪️و باختصار شديد حب الوطن يكون بالدفاع عنه وبذل الجهد ببقاءه موحدا حرا و عدم مساعدة العدو و العابث من اجل حسابات خاصة ،و قد كرم الاسلام الذين يدافعوا عن وطنهم فقد ورد ( من مات دون أرضه فهو شهيد ) ، و كذلك ورد ( ان الله عز وجل يبغض رجلا يدخل عليه في بيته و لا يقاتل ).

▪️و التعبير عن حب الوطن لا يقتصر عن الدفاع عنه فحسب بل بالحفاظ على منشآته و الالتزام بقوانينه و الاهتمام ببيئته و ثرواته و اعمار ارضه و الحفاظ على اقتصاده و سياسته ، و ان يكون ساعيا جادا في تطوير بلده و ازدهاره .

▪️و ان يكون مصدر لتكاتف لا للفرقة علينا تجسيد محبة الوطن بأن نكون ساعين بعدم و جود مكان للفساد فيه و لا للظلم .

و هذا لا يكون الا بتعزيز حب الوطن بذواتنا و تربية الجيل بعد الجيل على ذلك .

▪️و ان يكون هذا جزء لا يتجزء من ايماننا و شعاراتنا و اهدافنا فبذلك تكن محبا حقيقيا لوطن ( اللهم انا نرغب اليك في دولة كريمة تعز بها الاسلام و اهله وتذل بها نفاق واهله و تجعلنا فيها من الدعاة الى طاعتك والقادة الى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا و الاخرة برحمتك يا ارحم الراحمين