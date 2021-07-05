عباس الزيدي ||

المقاومة قرار ... والرجال مواقف

والشهادة توفيق واختيار

يقول أمير القلوب علي العالمين عليه السلام

اغتنموا الفرص فانها تمر ..مر السحاب

سنصلي في القدس

وسوف تطرد امريكا من غرب آسيا

ثوابت في المقاومة إلى درجة اليقين

نراها قاب قوسين أو أدنى بعد التوكل على الله وحسن الظن فيه تبارك وتعالى

وعلى الرجال اغتنام الغانمة و ذلك الشرف واقتناص الفرصة للالتحاق بالمقاومة

لأنها لن ولم تتكرر

ماذا جنى من سمع واعية الإمام الحسين عليه السلام ولم ينصره ...؟؟

سوى الخيبة والخسران واللعنات عبر التاريخ ....!!!؟؟

فتوى الجهاد الكفائي في عصرنا الراهن كذلك كانت فرصة لمن اغتنمها وسجل اسمه في ركب المجد

الدفاع عن المقدسات والالتحاق مع رهط ال محمد صلوات الله عليهم أجمعين هي فرصة هنيئا لمن توفق لها

الكثير كان يردد ياليتنا كنا معكم ...... وعندما جائت الفرصة الحقيقية انبرت قلة قليلة والتحقت مع مصاديق النصرة ومعسكر العزة والكرامة

ها هو مرقد العقيلة زينب عليها السلام شامخا في الشام وانهزم اهل النصب والتكفير بعد أن رفعوا شعار سنرحلين مع الاسد

واعتلى نداء الأحرار.. قسما لن تسبى زينب .... مرتين

اولئك الذين اغتنموا الفرصة كانوا موفقين واحسنوا اتخاذ القرار

المقاومة...... اليوم فرصة عبر الإلتحاق بصفوفها ودعمها ومؤازرتها

هناك فرص لن تتكرر .........

وابيك ... ماهي الا ايام وسويعات وترتفع رايات الحق ويكسر قرن الشيطان ويهزم الجمع ويولون الدبر

فاختار اين تكون مع اي معسكر ....؟؟

ولك حق الاختيار

ولكن تذكر ... النهج الواضح والطريق الصحيح والصراط المستقيم

وقول الإمام الحسين عليه السلام الذي لازال خارطة طريق للاحرار

من التحق بنا استشهد

ومن تخلف عنا لم يدرك الفتح

كن مع اهل الفتح ..واني لك ناصح أمين

اللهم ارزقنا شفاعة الإمام الحسين عليه السلام

وثبت لنا قدم صدق مع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا انفسهم دون الحسين عليه السلام

انا شيعي

إذن

انا مقاوم