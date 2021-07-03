السنة والقران..وصحة الانسان

قاسم الغراوي ||

العلم يتحدث اليوم عن ما يسمى autophag means body eating itself

يعني جسد الانسان حين يجوع ياكل نفسه او يقوم بعملية تنظيف لنفسه بازالة كل الخلايا السرطانية وخلايا الشيخوخة والزهايمر ويحافظ على شبابه ويحارب امراض السكر والضغط والقلب عن طريق تكوين بروتينات خاصة لا تتكون الا تحت ظروف معينة وعندما يصنعها الجسم تتجمع بشكل انتقائي حول الخلايا الميتة والسرطانية والمريضة وتحللها وتعيدها الى صورة يستفيد منها الجسم .

هذا ما يشبه تدوير المخلفات او recyclin وقال العلماء لو وجدنا طريقة لتحفيز تلك العملية لاستطعنا القضاء على امراض خطيرة ومستعصية وعبر دراسات طويلة ومتخصصة وصل العلماء الى ان عمليه autophagy تحتاج ظروف غير تقليدية تجبر الجسم على تلك العملية وهي امتناع الانسان عن الطعام والشراب لمدة لا تقل عن ٨ساعات ولا تزيد عن ١٦ ساعة.

ويجب ان يتحرك الانسان في تلك الفترة ويمارس حياته الطبيعية.

وان تتكرر هذه العملية لفترة من الزمن للوصول باقصى استفادة وحتى لا تعطي فرصه لتلك الخلايا السرطانية النشاط من جديد.

العلماء كانوا كمن يصف شهر رمضان

اثناء هذا الحرمان الكامل والمتكرر يوميا لاحظوا نشاط جسيمات بروتينية غريبة اسموها autophagisomes تتكاثر في كل انسجة المخ والقلب و الجسد وتكون اشبه بمكانس عملاقه تتغذي على اي خلية غير طبيعيه تقابلها.

ونصحت الدراسة الامريكيين بعمل starvation او ممارسة الجوع والعطش يومان او ثلاثة اسبوعيا

من ٨ الى ١٦ ساعة

ونبينا الكريم (ص) كان يصوم الاثنين والخميس من كل اسبوع .فالصوم صحة لكي تصح اجسامنا من الامراص فاحمدوا الله على نعمة الاسلام.