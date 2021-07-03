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♦️ لماذا التخريب بممتلكات الوطن ♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

▪️[[من استهدف ابراج نقل الطاقة الكهربائية ؟! ]]▪️

حين ننشد الحقوق ننسى ما علينا من و اجبات تجاه أنفسنا أو مجتمعنا أو أوطاننا ، بل إنَّ الكثيرين يعلقون الأخطاء على الآخرين ، و يتعامون أو يتجاهلون الأخطاء التي تصدر منهم .

إنَّ الحفاظ على الأوطان سواءً كانت ممتلكات عامة أو خاصة أو أفراداً يعيشون على تراب هذا الوطن من البديهيات التي تعلمناها صغاراً .

محل الشاهد :

إن حب الوطن و الاعتزاز به و حسن الانتماء إليه قيمة إسلامية و فطرة إنسانية ، فإذا أردت أن تعرف وفاء الرجل و أصالته و طيبته و معدنه فانظر إلى حنينه لوطنه و مدى حبه له و تشوقه إليه و حفاظه عليه فالحر الكريم و الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه و لو ببنت شفه ، و الحر الشريف لا يقبل المساس بوطنه لا قولا و لا فعلا و لا تخريبا و لا فسادا و لا انسياقا خلف جماعات الفوضى و جماعات الفتنة و أهل الشر .

 "بلدى وإن جارت على عزيزة" فما بالك و بلدك تعمل بما فى وسعها لصالحك وصالح أهلها ، و إذا رميت أهلك ارتد السهم إليك و إذا رميت و طنك ارتد السهم إليك ، و لا يتطاول على وطنه إلا لئيم خسيس عميل خائن مأجور .

و أتعجب كيف  يتصور عقل أن يهاجم إنسان وطنه أو يحرض عليه ؟ إلا إذا كان عميلا مأجوراً .

 أن اليد التى تمتد إلى تخريب الوطن من خلال الاعتداء على ابراج نقل الطاقة الكهربائية  او تروع أبنائه الآمنين جزاؤها أن تقطع لأن الله عز وجل يقول : [ إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ يَسْعَوْنَ فِى الْأَرْضِ فَسَادًا أَن يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُم مِّنْ خِلَافٍ أَوْ يُنفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ۚ ذَٰلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِى الدُّنْيَا ۖ وَلَهُمْ فِى الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ] .

على الجميع اليوم دون استثناء واجب حماية المنشأت الحكومية و نخص بالذكر بما هو عائد الى وزارة الكهرباء ، و يجب علينا التعاون بالكشف من خرب و يحاول التخريب  و تسبب بأذيت الشعب و جعل الفوضى من خلال استهداف ابراج نقل الطاقة الكهربائية .

اللهم احفظ الاسلام و اهله

اللهم احفظ العراق و شعبه

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