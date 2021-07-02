الحاكم المكلف الخادم وأداء الأمانة في العاتق

حسن المياح ||

الإنطفاء الخدماتي العام التام للكهرباء في العراق ... يعني سياسيآ الفشل التام العام الكامل الشامل، المستغرق المستوعب، لكل المسؤولين الذين حكموا العراق منذ عام ٢٠٠٣م، وهم الخزي والعار والشنار، ولهم جهنم العذاب والسعير، ولهب النار والإحتقار.

لأنهم عبثوا عامدين قاصدين، فاسدين مجرمين، بنعم الله سبحانه وتعالى سلبآ وسرقة ونهبآ، وإستئثارآ مجرمآ فاحشآ, وثروات العراقيين تبديدآ وملكية، وإستحواذآ وإستغلالآ، وعاثوا الفساد، وحكموا بالظلم والجور، ونشروا اللصوصية والسلب، والسرقة والنهب، والفساد في الأرض البحر والجو، وفي عقر الدور والفلل والقصور وبيوتات الصيد والقنص والسكر والعربدة والمجون وملاهي الرقص والشراب، والدوائر الرسمية ومقرات السلطة والحكم، وفي أماكن الراحة والإسترخاء، ومخابيء وأوكار التخطيط والإمكا .

وهذا هو ديدن العملاء، وسجية الخائنين، وأخلاق المنحرفين، وسلوك الهابطين الساقطين، لما يتمكنوا وتكون بيدهم مقاليد البلاد، بفضل ودفع وفرض الأسياد المحتلين الصهاينة الماسونيين والصليبيين الأميركان، لأنهم عبيدهم العملاء، وصنيعتهم الهزلاء، وأفراخهم التوابع النزلاء، ومستحمروهم المطية الذيول الأذناب الأوصاب الحقراء.