مسخ العقول سلاح فتاك..

نعيم الهاشمي الخفاجي ||

الله عز وجل خلق المخلوقات وفق نظام دقيق، جميع المخلوقات لديهم لغات يتفاهمون بينهم بها، ولديهم قادة وعلى الأتباع الطاعة، المتابع للافلام والكتب التي ألفها العلماء المتخصصين في عالم الحيوان يصيبه الذهول، والقرآن الكريم أيضا ذكر لنا قصة نبي الله سليمان ع كيف استطاع التحدث مع النملة، والطيور ...الخ.

لغة القوة هي السائدة بين كل المخلوقات، الله عز وجل كرم الإنسان على سائر مخلوقاته أعطى للإنسان العقل، ومن خلال العقل استطاع الإنسان السيطرة على كل المخلوقات، واستطاع الإنسان يوظب المخلوقات في خدمته، رب العالمين أعطى لجميع البشر عقول ويستطيع الإنسان تطوير مواهبه ويكون انسان مبدع، لا يوجد إنسان خلقه الله عز وجل غبي، وعلى الإنسان تقع مهمة شاقة في تطوير معارفه وعلومه وتفكيره، الله عز وجل أعطى ملكه من خلال لطفه إلى الأنبياء والرسل والأئمة والصالحين من عباده ميزهم عن سائر البشر، لا يوجد بشر يشبه بشر بالشكل إلا ماندر، ولاتوجد اطباع بشكل تامة، لكل بشر صوت وشكل يختلف عن الآخرين، بل حتى بصمات الإنسان لا تتشابه أبدا، وعندما يموت الإنسان تتآكل عظامه ولم يبق سوى عظمة العصعص، لم تبلي أبدا، وهي بمثابة البذرة عندما رب العالمين يحيي الأموات في يوم الحساب، هذه البذرة تنبت ويتجمع حولها كل مكونات جسم الإنسان ويعاد بشكل تام وكامل لينال جزائه العادل، حياة الإنسان هو من يتحكم بها وليس شخص آخر، لكن الإنسان الشرير ايضا اتبع أساليب للتأثير على عقول البشر الآخرين لكي يتحكم بهم ويوظفها لخدمة مشاريعه وأفكاره، علماء الإجتماع اوجدوا نظريات اسموها في نظرية التأثير على سلوك الإنسان، عالم الاجتماع الأمريكي الدكتور روبرت سيالديني من جامعة أريزونا في كتابه التأثير ، تطرق لموضوع أسلحة التأثير وكيف تسيطر على عقول الناس وسلوكهم وتطرق إلى ذكر قصة لبحث أجراه عالم سلوك الحيوان الدكتور أم دبل يو فوكس حيث أجرى تجربة على أم الديك الرومي والذي نسميه بالعراق الفسيفس أو الديك الرومي، ذكر قصة لطيفة إلى أم الديك الرومي تضع صغارها في حضنها لتدفئتهم وتنظفهم، الصغير الكتكوت يصيح تشب تشب يعني ينوص باللهجة العراقية حال تسمع صوته والدته الحنون تأتيه وتقوم بتنظيفه، اما اذا الكتكوت لم يصيح تشب تشب تقوم في إهماله وتتركه وقد تقتله في بعض الأحيان، هذا العالم راقب تصرفات الأم وفراخها الكتاكيت ولاحظ الأفراخ يصيحون بهذا الصوت والذي لايصيح يكون مصيره الإهمال ولربما القتل، والغريب أن صغير لحيوان بوز أبو العرس الذي يذبح الديك الرومي ويفترسها وهو العدو الحقيقي إلى الديك الرومي قد انتبه إلى الشفرة ما بين الكتاكيت وام الديك الرومي فبدأ يقلد أصوات الكتاكيت بالقول تشب تشب تأتيه أم الديك الرومي تحتضنه وتنظيفه بشكل جيد بينما هذه الساذجة تهمل ابنها وتقتله إذا لم يقل تشب شب والنتيجة عندما يكبر صغير ابو العرس يقوم بذبحها، واقعنا العراقي ساسة أحزابنا لايقلون جهلا عن أم الديك الرومي احتضنوا أراذل البعثيين وفضلوهم على أبناء جلدتهم من المناضلين والمجاهدين لأن البعثي أفتهم شفرتهم، وعرف كيف يتقرب إليهم، وأصبح هؤلاء الساسة المبجلين حالهم حال أنثى الديك الرومي الساذجة، للأسف قربوا البعثي البعيد عنهم اعتقادا منهم يكسبون البعثي المجرم ويضمنون بقاء القريب لهم معهم، لكن البعثي غدر بهم وخسروا القريب والصديق والزميل الذي كان معهم، الكثير من المخابرات الوهابية المكفرة للشيعة أصبحوا يتسللون حتى لقطاعات واسعة من قادة الأحزاب بل وحتى للمتظاهرين من خلال فبركة الأخبار وتضخيم الأحداث والكثير من السذج لا يعي أين هو يسير، أتعجب ممن يدعي أنه خبير سياسي وتراه عندما يكتب ويصرخ أصبح حاله حال أنثى الديك الرومي الغبية التي خدعها عدوها صغير بوز ابو العرس الذي يكن لها العداء ما أن يكبر يقوم بذبحها، ماحدث في تأليب الشارع الشعبي ضد حكومة الدكتور عادل عبدالمهدي يشبه قصة غباء أنثى الديك الرومي بتعاملها مع عدوها بوز ابو العرس، فئات شيعية غبية قدمت خدمة مجانية الى أعدائنا في تدمير محافظاتنا وإسقاط الحكومة المنتخبة، والمجيء في حكومة تصريف أعمال وإلغاء العقد مع الصين لبناء بنى تحتية ومحطات توليد كهرباء ومدارس وتعبيد طرق....الخ.

أعدائنا يعرفون كيف يؤثرون على جماهيرنا الشيعية، إسلوب التأثير على عقول الناس باتت لهذا الأسلوب وجود مراكز أبحاث ومدارس، ولنا في تجربة ناجحة اتبعها الحزب الشيوعي الصيني وتحديدا فى عام 1950م، بعد استقلال الصين وخلاصها من الاحتلال الأمريكي، اتبع الشيوعيين أسلوب غسيل الدماغ تحت باب وإسم برنامج الإصلاح الفكري الشيوعي الصيني، وأول من استخدم كلمة (غسيل مخ) الصحفى الأمريكى إدوارد هنتر فى ترجمته لكلمة (هسى تاو) وهي التعبير عن النظرية الصينية (إصلاح الفكر) أو (إعادة التشكيل الأيدلوجى) وهذه الكلمة معناها (قتل العقل) وذلك لأن العملية توجد طريقة في خضوع لا إرادي للمجتمع المستهدف، وتجعل الناس تحت سلطة نظام بدون أي تفكير والقول بنعم، ويشبه ذلك الرق أو العبودية بطريقة روبوت إنسان آلي لا حيلة للناس ولا قدرة، البعثيين اتبعوا اسلوب الكذب تطبيقا لوزير اعلام هتلر الذي قال اكذب ثم اكذب حتى يصدقك الناس، الوهابية استعملوا الدين واجاد شيوخهم أسلوب البكاء عندما يقرأون الآيات القرآنية والحديث عن نعيم الجنة لتكون محفز لبهائمهم المفخخة لكي يفجرون أنفسهم وسط حشود الأطفال والنساء من ابناء الشيعة اعتقادا منهم ان بقتلهم إلى اتباع شيعة ال البيت ع يدخلون الجنة بدون حساب، اتباع أسلوب التكرار في الكذب يؤسس ثقافة ومعلومات عند عامة الناس مبنية على اوهام واكاذيب، استخدمت نظرية غسيل الدماغ فى الحروب مع الأسرى من خلال المعلومات المضللة والإشاعات والأكاذيب بالإضافة إلى أنواع التعذيب المختلفة، أتباع أساليب مسخ شخصية الإنسان من خلال الاذلال والتحقير، فلول البعث في خيانتهم بتسليم الموصل قاموا في سبي اطفال ونساء من المسيح والايزيديون والشيعة قاموا في عزل الاطفال عن عوائلهم بعد ان قاموا بتصفية عوائلهم ادخلوا الاطفال برنامج بتعليمهم الفكر الوهابي، في سوريا الحكومة السورية تتعامل بحزم مع الارهابيين، ترد على جرائمهم من خلال استهداف حواضنهم بقصف شديد، لذلك لايستطيعون الارهابيين قتل الضحايا من العوائل التي تقع في اياديهم اسرى، يبقونهم احياء، عكس الحالة العراقية بشكل تمام، لأن الوضع العراقي لايتم اعدام الارهابيين وإلزام عوائلهم وعشائرهم ولو بالعرف العشائري الذي صنعه لنا الانكيليز بشكل خفي للضغط على الارهابيين في عدم قتل ضحاياتهم وإن كانت اعداد الضحايا في آلاف مثل جريمة سبايكر وبادوش واستهداف الأسواق المزدحمة، في سوريا الإرهابيين يخافون من رد الإنتقام، كل مايفعله الإرهابيين في سوريا، يأخذون الأطفال من العوائل المحتجزة لديهم وخاصة اطفال الشيعة والمسيح والايزيديين يعلموهم الفكر الوهابي، عرضت قناة الميادين برنامج وثائقي حول ذلك، في عالم الحيوان قناة ديسكفري عرضت فيلم وثائقي لقطيع من الذئاب، الذئب ورغم أن يكون جائع لايستهدف الإنسان إلا في حالات نادرة، خوفا من انتقام البشر له، حيوان مفترس ويعرف لغة الإنتقام عند البشر ويكف شره ولم يستهدف الإنسان، والمؤلم المحزن اتبعت السفارات الغربية بالعراق اسلوب في غاية البشاعة بعد أن حرموا العراقيين وبالذات الشيعة من نعمة الأمن والاستقرار بسبب دعمهم للمجاميع الارهابية وتم منع الحكومات العراقية من اعدام الارهابيين والعمل على اطلاق سراحهم، عم الفقر والجوع وكثر القتل وانعدام الخدمات وتحولت ميزانية الدولة لرواتب للعسكر ولشراء الاسلحة ومرتبات للشهداء والضحايا، شجعوا الفساد، وزير الكهرباء ايهم السامرائي يسرق مليارات الدولارات وتم اعتقاله القوات الامريكية تخرجه من السجن وتوصله لمطار بغداد يسافر ومعه ملايين الدولارات، تم استغلال الوضع البائس للمواطنين في الوسط والجنوب لأبناء المكون الشيعي حركوا اتباعهم لعمل مظاهرات في محافظات الشيعة فقط، استهدفوا قيادات مقاومة وقتلوهم بطرق وحشية وفي أيدي شيعة مغفلين، ولنا في قضية قتل المجاهد العلياوي وشقيقه وهو جريح في العمارة وبطريقة بشعة، غوستاف في سيكولوجية الجماهير قال، المنخرط في الجمهور: تلاشي الشخصية الواعية، هيمنة الشخصية اللاواعية، توجه الجميع ضمن نفس الخطة بواسطة التحريض والعدوى للعواطف والأفكار، الميل لتحويل الأفكار المحرّض عليها إلى فعل وممارسة مباشرة. وهكذا لا يعود الفرد هو نفسه، وإنما يصبح عبارة عن إنسان آلي ما عادت إرادته بقادرة على أن تقوده. ص 60

أيضا قال غوستاف، إن الفرد المنخرط في الجمهور هو عبارة عن حبة رمل وسط الحبات الرملية الأخرى التي تذروها الرياح على هواها. ص 60

وايضا ذكر، وبما أن الجماهير لا تعرف إلا العواطف البسيطة والمتطرفة، فإن الآراء والأفكار والعقائد التي يحرضونها عليها تقبل من قبلها أو ترفض دفعة واحدة. فأما أن تعتبرها كحقائق مطلقة أو كأخطاء مطلقة، وهذه هي دائماً حالة العقائد المتشكلة عن طريق التحريض بدلاً من أن تكون متولدة عن طريق التعقل والمحاجاة العقلانية.

القوات التي احتلت العراق لديهم متخصصين في علوم الاجتماع ويعون كيف يتعاملون مع بيئة بسيطة ويغلب على غالبية أبناء شيعة العراق الطيبة والبساطة لذلك تسللوا إلينا والآن هم من يحركون علينا جماهيرنا لتدمير مدننا وقتل مجاهدينا، أصل البلاء في العراق أننا بلد نعاني من صراع مذهبي قومي مخفي خلف الشعارات الوطنية منذ يوم ولادة العراق الحديث عام ١٩٢١، من رسم حدود بلدان الشرق الاوسط منها العراق المستعمر البريطاني والفرنسي، دمجوا ثلاث مكونات غير متجانسة وبدون تشريع دستور يضمن مشاركة الجميع بالقرار السياسي حتى يبقى العراق دولة فاشلة وضعيفة، سهلة اختراق المكونات العراقية لتنفيذ مخططاتهم الاستعمارية، الآن شركاؤنا بالوطن منهم من يريد امريكا تحتل العراق، ومنهم من يتعامل مع الصهاينة بشكل علني، لكن يبقى لدى الشيعة قلعة قوية ورصينة وهي المرجعية العليا تتدخل في أوقات الضرورة وستفشل مخططات الأعداء التي قاموا في اعدادها طيلة عقود من الزمان في بيان او اعلان لا يتجاوز وقته ثلاث دقائق.

نعيم عاتي الهاشمي الخفاجي

كاتب وصحفي عراقي مستقل.

1.7.2021