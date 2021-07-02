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حفلة شواء على الطريقة الأمريكية

105 2021-07-02

 

عباس الزيدي ||

 

قاربت درجات الحرارة  في العراق إلى نصف درجة الغليان ونحن على أبواب تموز  الذي يعد الأكثر حرارة، مع انقطاع تام للكهرباء  في بغداد و معظم محافظات العراق  

مع معرفتنا بالأسباب... ان ملف الكهرباء ملف امريكي بامتياز

منذ اللحظة الأولى لاحتلالها  للعراق أمسكت ذلك الملف وكانت تتدخل بصورة مباشرة وتعترض على الكثير من المشاريع وعلى تزويد الطاقة

بالأمس القريب منعت  شركة سيمنس  الألمانية  عن طريق غلمانها  اسوة  بالاتفاق  مع الصين تحت ذريعة  نريد وطن

هذه حفلة الشواء  الأمريكية للشعب العراقي شملت  الجميع من أطفال رضع وكبار السن والمرضى وأصحاب المهن والحرفيين ...الخ

وكل قطاعات  الحياة خصوصا الصحة  التي يعاني منها المرضى  بسبب النقص الحاد  في الكهرباء وسط المستشفيات وغرف الإنعاش والعمليات 

الشواء تارة يكون على طريقة الكابوي  الأمريكي باستخدام  القنابل المحرمة دوليا    التي تستهدف فيها أبناء  الشعب العراقي هنا وهناك

وتارة تكون  حفلة الشواء عبر الفتن التي زرعتها امريكا في العراق

وتارة أخرى يكون على  شكل تنظيمات إرهابية داعشية تجعل من جثث  الضحايا تتراقص في العمليات الإرهابية وتلتهمها  النيران مع الآليات  والممتلكات  لاتفرق  بين   غني  أو فقير

وهناك شواء عن طريق العمليات الغادرة والجبانة

وتعدد الشواء ..  والموت واحد

اطردوا  المحتل ..   هذا باختصار شديد  ....سوف يكون لكم  النعيم

الاغلب الاعم يعلم أن كل ما يحصل في العراق هو بسبب قوات الاحتلال

لا سيادة ولاكرامة  ولا امن ولا استقرار ولا خدمات ولاعيش رغيد  ولاعدالة    مع وجود الاحتلال  هناك فقط جوع وفقر  ومرض وفساد وإذلال وانتهاك  كرامات  وخسة  ورذيلة  وقتل وأزمات 

والكرة في ملعب الشعب

فأما حياة تسر الصديق أو ميتة  تغيض  العدا 

اما ان الاون لذلك....... يا شعب العراق .......!!!!؟؟؟؟؟

اما يكفي استهتار  امريكا بالعراق 

اين الرجال اين النخب اين العشائر اين  الفئات والشرائح  العراقية  اين  أصحاب الغيرة

 ابن الذين يتباكون  على الوطن .....؟؟؟

لماذا لايلتحقون  مع  ابناء  المقاومة

وهي ساعة ...... ولعمري ساعة

نضع النقاط فيها على الحروف  مع المحتل الغازي  المجرم اللعين المتغطرس  المختل  عقليا  واخلاقيا 

لن ولم .... تنتهي  حفلات الشواء

وفي العراق احتلال

واني لكم ناصح أمين

جمعة مباركة  خالية من الشواء

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