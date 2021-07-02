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♦️ أزمة الكهرباء توحدنا♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

ان المقتضى الشرعي و العقلي و الوطني ، يستوجب من الجميع ، ضمن الازمة الحالية الحاصلة من انقطاع التيار الكهربائي ، نتيجة العارض الفني و ارتفاع درجات حرارة الجو  ، التعاون و ضبط النفس ، و الحفاظ على الممتلكات العامة ، من المواقع الخاصة العائده الى دوائر الكهرباء من المحطات و غير ذلك ، كون الاعتداء عليها محرم شرعا و لا يجوز ضمن الضوابط الشرعية ، تحت اي سبب.

ان العبث بتلك المواقع او الاعتداء على الموظفين غير جائز شرعا و عقلا لانهم  من ابناء الشعب و تواجدوا لخدمة وطنهم و شعبهم.

وان عوائل تلك الموظفين يعانوا مايعانيه عامة الشعب بل هم تركوا اسرهم في لهيب الحر من اجل مصارعة حرارة الجو ، ليقوموا بمعالجة اي خلل واقع على استقرار واستمرار شبكة التيار الكهربائي ...

ان التعاون المرجوا من كافة ابناء الوطن هو الترشيد باستخدام التيار الكهربائي بما امكن ، و الصبر و العون بالدعاء لموظفي الكهرباء ، ان يسدد الله خطاهم و يحفظهم وهم يؤدوا واجبهم الوظيفي باصعب الظروف ، حتى تعرض بعض موظفيهم للصعق الكهربائي ، في سبيل راحة شعبهم ...

ان المحطات و كافة المواقع العائده الى وزارة الكهرباء هي فائدتها للشعب و التجاوز عليها يزيد من الطين بله ، و يزيد الازمة تعقيدا ، الواجب على الجميع تفهم الامور ، و التحكم بالنفس و الصبر الى ان يتجاوز بلدنا الوضع الحالي الذي هو اني وقتي ، ان شاء الله تعالى...

نسأل الله حفظ العراق و شعبه

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