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♦️ السلوك القيادي الناجح♦️


 

🖋️ الشيخ محمد الربيعي ||

 

السلوك اعطي معاني عدة ، فمنهم من يقصره على النشاط الحركي الظاهر الذي يمكن أن يشاهده أشخاص آخرون كالمشي و الكلام و الأكل و الجري و الابتسام ، و منهم من يبسط مفهومه بحيث يشمل جميع ما يصدر عن الفرد من نشاط ظاهر كالكلام و المشي ، أو نشاط باطن كالتفكير و التذكر والشعور والانفعال و هو يتفاعل مع بيئته و يحاول التكيف معها .

و بعبارة أخرى فالسلوك هو كل ما يصدر عن الفرد من استجابات مختلفة إزاء موقف يواجه أو مشكلة يحلها أو قرار يتخذه .

و يعرف السلوك أيضا : هو كل ما يصدر عن الإنسان من نشاط داخلي من حالات شعورية كالتفكير و التخيل والرغبة والشعور بالارتياح أو الانضباط ، و يشمل كل ما يفعله الإنسان و كل ما يشعر به و كل ما يفكر به .

محل الشاهد :

يعد السلوك القيادي من العوامل التي تتأثر بشكل كبير بحركة الجماعة و تساعد في خلق التفاعل الإنساني اللازم لتحقيق أهداف الفرد و المنظمة على حد سواء و يلاحظ أن القيادة هي علاقة متبادلة بين الفرد و الجماعة و غالبا ما يكون هذا الفرد هو (القائد) و الجماعة هم (التابعين و المرؤوسين أو الأعضاء الى اخره من المسميات) و يقوم القائد بعملية التوجيه و التأثير على سلوك هذه الجماعة بمختلف الطرق و الوسائل المشروعة بغية تحقيق أهداف مشتركة بينهم .

كما أشار الأبحاث العلمية في القيادة إلى أن هناك على الأقل ثلاثة شروط أساسية تعتبر ضرورية لوجود القيادة و هي :

▪️- و جود جماعة (من شخصين أو أكثر) مرتبطة بعضهم بالبعض الأخر .

▪️- و جود مهمة عامة مشتركة بينهما .

▪️- و جود اختلاف أو تمايز في المسئوليات الملقاة على عاتق كل فرد من أفراد الجماعة .

و يعد السلوك القيادي احد مكونات القيادة و ان تنوعه يؤدي إلى تفاوت مماثل في حجم التأثير الذي تمارسه القيادات الإدارية على مجموعات التابعين و هنالك العديد من الدراسات التي تناولت السلوك القيادي .

من هذا السلوك تنتج مجموعة من خصائص يجب ان تتوفر في القائد اويعد بذلك ذات سلوك قيادي ناجح  :

▪️التفاعل الاجتماعي.

▪️اليقظة.

▪️تحقيق هدف الجماعة.

▪️الشجاعة و الاقدام على ما هو جديد.

▪️الحماس و الايجابية و المبادرة .

▪️قوة الشخصية و السيطرة.

▪️التنظيم.

▪️قوة التحمل.

فمن راى في سلوكه انه يفتقد لهذه الخصائص من الاولى عدم التصدي ، و جعل موطن التصدي الى من يمتلك تلك الخصائص ، لانه سيتحمل كل خطأ يقع تحت قيادته في الدنيا و الاخرة .

اللهم انصر الاسلام و اهله

اللهم انصر العراق و شعبه

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